A magyar válogatott sorsdöntő napok előtt áll, világos a cél

Kevesebb mint négy hónap múlva elkezdődik a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia, amelyen első sportágként a curling mutatkozik majd be, két nappal a február 6-i megnyitó előtt. Magyar curlinges még sosem szerepelhetett olimpián, a történelmi lehetőség felé léphet egyet a héten a Kalocsai-Van Dorp Vera, Joó Linda, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna, Lauchsz Laura összeállítású magyar válogatott. A csapat edzője, Nagy Gyöngyi határozottan tűzte ki a célt.

Az olimpia curling-előselejtezőjén játszó magyar válogatott: Joó Linda, Kalocsai-Van Dorp Vera, Tóth-Csősz Orsolya, Orbán Hanna, Lauchsz Laura Fotó: Magyar Curling Szövetség

A célunk természetesen a továbbjutás, ez nem is kérdés, hét csapatból a legjobb háromban kell lennünk a végén.

A felkészülésünk, a nagyon rövid idő miatt, nehezen alakult ki, de a végére sikerült összeállnia a csapatnak. A prágai felkészülési versenyt nehezítette Vera sérülése is, így nem annyira az eredmény, inkább a csapategység erősítése volt a cél. Szerencsére Vera már jobban van, bár még némi utókezelés vár rá, de reméljük, ez már nem fogja befolyásolni a játékot – idézi a Magyar Curling Szövetség honlapja Nagy Gyöngyit.

Melyik csapatok ellen játszik a magyar válogatott?

Az aberdeeni tornán kedden Litvánia ellen kezd a magyar csapat, majd sorrendben Csehország, Mexikó, Tajvan, Ausztrália és Németország ellen lép jégre.

A körmérkőzés után az első helyezett kvalifikál a decemberi olimpiai selejtezőtornára, a második és a harmadik helyezett egymás ellen játszik a továbbjutásért, majd utóbbi mérkőzés vesztese az alapszakasz-negyedik ellen küzd meg az utolsó továbbjutó helyért.

Olimpia 2026: Hány csapat indul curlingben?

A téli olimpián a férfiak és a nők hagyományos versenyében, valamint vegyes párosban is tíz-tíz csapat vehet részt a milánó–cortinai olimpián. Mindhárom számban nyolc kvóta már gazdára talált, a maradék kettőt pedig a decemberi, kanadai selejtezőn osztják ki.

Vegyes párosban nem rendeznek külön előselejtezőt, ebben a számban Magyarország a Joó Linda, Kárász Raul párossal vesz részt a tizenhat csapatos olimpiai selejtezőtornán. A nők selejtezőtornája nyolccsapatos lesz, az e heti három továbbjutó csatlakozik majd az Egyesült Államok, Észtország, Japán, Norvégia, Törökország ötöshöz. Itt már óriási bravúrnak számítana a magyar siker, azaz a történelmi kvótaszerzés.

Hasonló a rendszer a férfiaknál is, de ott már nincs esély magyar kvótaszerzésre.