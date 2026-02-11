Az olimpiai legenda nem kertelt, miután megalázták tragikus sorsú honfitársa emlékét

Váratlan fordulatot vett a megható történet. Szűk két hónappal barátja és csapattársa, Sivert Guttorm Bakken tragikus halála után Johan-Olav Botn megnyerte a milánói–cortinai téli olimpia első egyéni sílövő-versenyszámát. Botn az arany után, sőt már a verseny közben is Bakkenre emlékezett, bronzérmes honfitársa, Sturla Holm Laegreid viszont a saját hűtlenségéről adott nyilatkozatával saját magára terelte a figyelmet. Norvégiában sokan úgy érzik, Laegreid megalázta a tragikus sorsú Bakken emlékét, a sportág tavaly visszavonult legendája, az előző, pekingi téli olimpia legeredményesebb sportolója, Johannes Thingnes Bö is egyértelmű nyilatkozatot tett.

Johannes Thingnes Bö négy éve biatlonaranyakat gyűjtött, idén már tévés szakértő a téli olimpia alatt, Laegreid vallomására is reagált. Fotó: Xinhua via AFP/Xue Yubin

– Az idő is a hely is teljesen alkalmatlan volt erre – szögezte le Bö, ugyanúgy a norvég tévé élő adásában, ahol előtte a vallomás is elhangzott.

A hűtlen biatlonos, Laegreid csúnyán elszámolta magát

Laegreid a futam után még ugyanúgy Bakkennel kapcsolatban üzent, mint a győztes Botn: – Ezt Sivertért tettük. A nyilatkozatában viszont már arról beszélt, mennyire bánja, hogy megcsalta élete szerelmét, akinek egy héttel ezelőtt vallotta ezt be.

Nem akartam elvinni a show-t

– mondta már a sajtótájékoztatón Laegreid, miután a nyilatkozatáról kérdezték. Ezzel kapcsolatban biztosan csúnyán elszámolta magát, Bakken helyett Laegreid története járta be a nemzetközi sajtót. A norvég VG-nek a megcsalt barátnő is nyilatkozott, s úgy tűnik, Laegreid fő terve sem sült el jól.

– Nehéz megbocsátani, még ha az egész világ előtt szerelmet is vallott. Nem én választottam, hogy ebbe a helyzetbe kerüljek, és nagyon fáj.