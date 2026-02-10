téli olimpia 2026biatlonsílövészet

Karácsonyi tragédia után olimpiai arany – egy sílövő útja a csúcsra

Kemény hónapokon van túl Johan-Olav Botn, akit az olimpiai felkészülési időszakban betegség is hátráltatott, illetve közeli barátja, válogatottbeli szobatársa, Sivert Guttorm Bakken váratlan halálát próbálta feldolgozni. A norvég sílövőt a tél kezdetén még nem sorolták a milánói–cortinai téli olimpia éremesélyesei közé, kedden azonban kisebb meglepetésre megnyerte a húsz kilométeres versenyszámot, és könnyek között ünnepelt.

2026. 02. 10. 18:09
Johan-Olav Botn az ég felé fordulva ünnepelt Fotó: HENDRIK SCHMIDT Forrás: DPA
Kérdés nem férhet ahhoz, hogy pályafutása legjobb telét éli át Johan-Olav Botn, aki váratlanul a biatlon sztárjává nőtte ki magát a milánói–cortinai téli olimpia előtt. Második világkupaszezonjában három futamot is megnyert, az összetett élén is állt, jelenleg a negyedik. A norvég sílövő ezekkel az eredményekkel hívta fel magára a világ figyelmét, és bár korábban nem tartották olimpiai éremesélyesnek, ez az olaszországi rajtra megváltozott.

A norvég sílövő, Johan-Olav Botn egy lövést sem hibázott el
A norvég sílövő, Johan-Olav Botn egy lövést sem hibázott el. Fotó: AFP

Mindezek ellenére Botn kedden kissé meglepte a nagyérdeműt, amikor húsz kilométeren mindenkit maga mögé utasított. Ez a leghosszabb és egyben az egyetlen egyéni szám, ahol az elrontott lövésekért nem büntetőkört kell futni, hanem automatikusan egy perc időbüntetés jár, így aztán a jó lőteljesítmény talán itt a legfontosabb. A 26 éves sílövőnek is ez hozta meg a sikert, mivel hiba nélkül zárta a négy sorozatot, és majdnem 15 másodperccel megelőzte a második, álló sorozatban egyet rontó francia Eric Perrot-t. A dobogó harmadik fokára Botn honfitársa, Sturla Holm Laegreid állt fel.

 

Elhunyt társáról is megemlékezett az olimpiai bajnok sílövő

Botn könnyek között tört ki a győzelme után. Ez már másokkal is előfordult, neki azonban még érzelmesebb volt a siker, mert karácsonykor sötét napokat élt át: december 23-án az olaszországi szobájukban ő bukkant rá közeli barátja, illetve válogatottbeli szobatársa, Sivert Guttorm Bakken holttestére. Botnt sokkolták a történtek, elmondása szerint teljesen összetört, nehezen teltek az ünnepek.

Az olimpiai arany megszerzése után az elhunyt társáról is megemlékezett a sílövő, a dobogón állva is az ég felé fordulva ünnepelt. – Tudtam, hogy nem vagyok a legjobb formámban, ezért a lőtéren kellett igazán koncentrálnom – és ezt meg is tettem. Rászántam az időt, és ügyeltem rá, hogy minden lövés elég jó legyen a találathoz – fedte fel Botn, utalva korábbi betegségére, amely hátráltatta a felkészülésben. Ezután említette meg Bakkent, aki mintha ott lett volna vele a végén. 

Az utolsó lövészetnél jó barátomra, Sivert Bakkenre gondoltam, aki tragikusan elhunyt karácsonykor. Nagyon érzelmes volt számomra az utolsó kör. Úgy éreztem, mintha vele együtt versenyeznék. Remélem, hogy figyelt, és büszke volt arra, amit csináltam.

 

Sílövészet, férfi 20 km:

  1. Johan-Olav Botn (Norvégia) 51:31.5 perc (0 lövőhiba)
  2. Eric Perrot (Franciaország) 14.8 másodperc hátrány (1)
  3. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) 48.3 mp h. (1)

