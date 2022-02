Íme, Peking császára, az olimpia legeredményesebb sportolója

Csangcsiakouban a szokásos körülmények vártak pénteken a biatlonistákra. Fogcsikorgató, mínusz 13–15 fokos hideg, metsző szél, időnként erős lökésekkel megspékelve. Ilyen viszonyok közepette futni sem álom, a lövészet pedig különösen viszontagságos.

Miként sílövészetben oly gyakran, az utolsó lövősorozat a férfi tömegrajtos versenyben is döntőnek bizonyult. Johannes Thingnes Bö elsőként érkezett a lőállásba, és kihasználva, hogy átmenetileg elcsendesedett a szél, gyorsan leszedett három korongot. Aztán megtorpant. Hiba volt, mert utána kétszer is hibázott. Éppen, amikor elindult a büntetőkörökre, akkor érkeztek meg az üldözői. Talán átvillant az agyán, oda az újabb arany. Csakhogy a szél megerősödött, és a legnagyobb riválisa, a francia Quentin Fillon Maillet háromszor is mellédurrantott, így Bö mégis úgy hagyhatta el a lőteret, hogy négyszeres olimpiai bajnok, mi több, a pekingi játékok legeredményesebb versenyzője.

Bőnek immár összesen hat ötkarikás aranya van, még csak 28 éves, tehát ott lehet négy év múlva Milánóban is, és ha további három aranyat szerezne, minden idők legeredményesebb téli sportolójává avanzsálhat.

A hölgyek hasonló versenyében, honfitársának, Marte Olsbu Röiselandnak is megvolt az esélye a negyedik aranyra, végül neki bronzérem jutott pénteken, igaz, azzal is nagyon boldog volt. A nőknél a francia Justine Braisaz-Bouchet győzött.

Norvégia rekordot döntött

Nem csak a sílövőcsapat, egész Norvégia ünnepelhet. A skandináv ország a tizenötödik aranyérmét szerezte a kínai fővárosban, ezzel növelte az előnyét az éremtáblázat élén, mi több, így minden idők legjobb téli olimpiai szereplését érte el, mert egy olimpián ennyi aranyérmet még soha, egyetlen nemzet sem nyert. S még hol a vége... A hátralévő két sífutószámban is akadnak norvég esélyesek, mi több, a női 30 km-en Therese Johaug verhetetlennek tűnik.

Sílövészet, tömegrajtos verseny

Férfiak:

1. Johannes Thingnes Bö (Norvégia) 38.14.4 perc (4 lőhiba)

2. Martin Ponsiluoma (Svédország) +40.3 mp hátrány (2)

3. Vetle Sjaastad Christiansen (Norvégia) +1:12.5 (3)

4. Quentin Fillon Maillet (Franciaország) +1:25.6 (5)

5. Dominik Windisch (Olaszország) +1:38.4 (3)

6. Sturla Holm Laegreid (Norvégia) +1:46.1 (5)

Nők:

1. Justine Braisaz-Bouchet (Franciaország) 40:18.0 perc (4 lőhiba)

2. Tiril Eckhoff (Norvégia) +15.3 mp hátrány (4)

3. Marte Olsbu Röiseland (Norvégia) +34.9 (4)

4. Markéta Davidová (Csehország) +53.4 (4)

5. Krisztyina Rezcova (Oroszország) +1:11.0 perc (6)

6. Julia Simon (Franciaország) +1:22.6 (6)

Borítókép: Johannes Thingnes Bö Peking új császára (Fotó: AFP)