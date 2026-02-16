Csaknem álomszerű hete volt a magyar légiónak Angliában

Parádés hetet tudhat maga mögött a magyar légió Angliában. A Premier League 26. fordulóját szerdán rendezték, a Liverpool úgy nyert 1-0-ra Sunderlandben , hogy Szoboszlai Dominik az egymeccses eltiltását töltötte, amit a Manchester City elleni mérkőzés hosszabbításában kapott piros lap miatt róttak ki rá, Kerkez Milos pedig a kispadon pihenhetett. Szombaton viszont mindketten ott voltak a kezdőcsapatban a Brighton ellen az Anfield Roadon, a tét a tizenhat közé kerülés volt az FA-kupában.

Kerkez Milos is a légió legnagyobb sztárjai közé emelkedik. Fotó: NurPhoto/Jose Breton

És, ha már ott voltak, igen remek teljesítménnyel járultak hozzá a Liverpool 3-0-s győzelméhez. Kerkez Milos remek gólpasszt adott a 42. percben a csapat első gólja előtt, de ezt leszámítva is kiválóan futballozott, Szoboszlai Dominikot ismét jobbhátvédnak tette meg a kényszer, de így a Pool egyik legjobbja volt, ráadásul egy gyönyörű támadás végén pazar bombával alakította 2-0-ra az eredményt, a harmadik találatot Szalah szerezte tizenegyesből. Az angol sajtó áradozott a két magyarról, Mo Szalah a lefújás után nyilatkozva a világ jelenlegi legjobb játékosának nevezte Szoboszlait, akire az egész csapat támaszkodik, és később ezzel egyetértett Arne Slot vezetőedző is.

Tóth Alex szerdán először lehetett a kezdőcsapat tagja a Bournemouth-ban, 58 percet kapott az edzőjétől, a csapata 2-1-re győzött az Everton vendégeként, a magyar középpályás játéka pedig elismerést váltott ki minden fórumon. A másodosztályú bajnokságban a Blackburn Rovers Tóth Balázzsal a kapuban 3-1-re nyert a Queens Park rangeres otthonában, a West Bromwich Albion legjobbja pedig Callum Styles volt, amikor a csapat 0-0-ra végzett a Birmingham City pályáján kedden este. A WBA aztán szombaton az FA-kupában 3-1-es vereséget szenvedett Norwich-ban, ám a magyar válogatott védő nem szerepelt a keretben, így nem lett részese a kudarcnak. A harmadosztályba tartozó Plymouth Argyle eddigi magyarja, Szűcs Kornél a héten a szerb Vojvodinához szerződött.

Dárdai Márton a légió nagy vesztese volt

A légió németországi tagjainak viszont nem ez volt a legjobb hete. Az RB Leipzig szerdán 2-0-ra kikapott a Német Kupában Münchenben a Bayerntől, a szerződést hosszabbító Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán viszont az egész meccset a pályán töltötte. A Bundesligában vasárnap a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg látogatott el Lipcsébe, és a 2-2-es döntetlennek sem örülhettek a lipcseiek, az viszont még rosszabb a számukra, hogy Gulácsi Pétert sérülés miatt a 29. percben le kellett cserélni, Willi Orbán végig a gyepen volt. Az Union Berlin Hamburgban úgy kapott ki 3-2-re, hogy Schäfer András csak a 84. percben állt be. A német másodosztályban a Hertha Berlin hazai környezetben vesztette el 3-2-re a Hannover elleni meccsét, a hét közben pedig ugyancsak Berlinben 1-1-re végzett a Freiburggal a kupában, tizenegyesekkel a vendégek jutottak tovább, Dárdai ezt a találkozót is végigjátszotta.