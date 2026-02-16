légióTóth AlexKerkez MilosSzoboszlai Dominikmagyar válogatott

Csaknem álomszerű hete volt a magyar légiónak Angliában

Voltak a múlt hétnek is magyar hősei. A légió legmagasabb szinten játszó tagjai közül ketten is kiemelkedtek a többiek közül, és az Angliában futballozó honfitársaink közül senki sem volt vesztes csapat tagja. A Liverpool továbbjutott a FA-kupában, és ezt nagyrészt a gólpasszt adó Kerkez Milosnak és a gólt szerző Szoboszlai Dominiknak köszönheti. Gulácsi Péterről rossz hír érkezett, sérülés miatt hamar le kellett cserélni az RB Leipzig bajnoki mérkőzésén. Kovács Bendegúz a szünetben beállva ért el mesterhármast a holland másodosztályban.

Pajor-Gyulai László
2026. 02. 16. 4:52
A Liverpool sikerének két magyar főszereplője: Kerkez Milos gólpasszt adott, majd később üldözhette Szoboszlai Dominikot, aki perádés gólt lőtt az FA-kupában Fotó: Getty Images/Jean Catuffe
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Parádés hetet tudhat maga mögött a magyar légió Angliában. A Premier League 26. fordulóját szerdán rendezték, a Liverpool úgy nyert 1-0-ra Sunderlandben , hogy Szoboszlai Dominik az egymeccses eltiltását töltötte, amit a Manchester City elleni mérkőzés hosszabbításában kapott piros lap miatt róttak ki rá, Kerkez Milos pedig a kispadon pihenhetett. Szombaton viszont mindketten ott voltak a kezdőcsapatban a Brighton ellen az Anfield Roadon, a tét a tizenhat közé kerülés volt az FA-kupában.

Kerkez Milos a légió büszkesége
Kerkez Milos is a légió legnagyobb sztárjai közé emelkedik.  Fotó: NurPhoto/Jose Breton

És, ha már ott voltak, igen remek teljesítménnyel járultak hozzá a Liverpool 3-0-s győzelméhez. Kerkez Milos remek gólpasszt adott a 42. percben a csapat első gólja előtt, de ezt leszámítva is kiválóan futballozott, Szoboszlai Dominikot ismét jobbhátvédnak tette meg a kényszer, de így a Pool egyik legjobbja volt, ráadásul egy gyönyörű támadás végén pazar bombával alakította 2-0-ra az eredményt, a harmadik találatot Szalah szerezte tizenegyesből. Az angol sajtó áradozott a két magyarról, Mo Szalah a lefújás után nyilatkozva a világ jelenlegi legjobb játékosának nevezte Szoboszlait, akire az egész csapat támaszkodik, és később ezzel egyetértett Arne Slot vezetőedző is.

Tóth Alex szerdán először lehetett a kezdőcsapat tagja a Bournemouth-ban, 58 percet kapott az edzőjétől, a csapata 2-1-re győzött az Everton vendégeként, a magyar középpályás játéka pedig elismerést váltott ki minden fórumon. A másodosztályú bajnokságban a Blackburn Rovers Tóth Balázzsal a kapuban 3-1-re nyert a Queens Park rangeres otthonában, a West Bromwich Albion legjobbja pedig Callum Styles volt, amikor a csapat 0-0-ra végzett a Birmingham City pályáján kedden este. A WBA aztán szombaton az FA-kupában 3-1-es vereséget szenvedett Norwich-ban, ám a magyar válogatott védő nem szerepelt a keretben, így nem lett részese a kudarcnak. A harmadosztályba tartozó Plymouth Argyle eddigi magyarja, Szűcs Kornél a héten a szerb Vojvodinához szerződött.

 

Dárdai Márton a légió nagy vesztese volt

A légió németországi tagjainak viszont nem ez volt a legjobb hete. Az RB Leipzig szerdán 2-0-ra kikapott a Német Kupában Münchenben a Bayerntől, a szerződést hosszabbító Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán viszont az egész meccset a pályán töltötte. A Bundesligában vasárnap a sérült Dárdai Bencét nélkülöző Wolfsburg látogatott el Lipcsébe, és a 2-2-es döntetlennek sem örülhettek a lipcseiek, az viszont még rosszabb a számukra, hogy Gulácsi Pétert sérülés miatt a 29. percben le kellett cserélni, Willi Orbán végig a gyepen volt. Az Union Berlin Hamburgban úgy kapott ki 3-2-re, hogy Schäfer András csak a 84. percben állt be. A német másodosztályban a Hertha Berlin hazai környezetben vesztette el 3-2-re a Hannover elleni meccsét, a hét közben pedig ugyancsak Berlinben 1-1-re végzett a Freiburggal a kupában, tizenegyesekkel a vendégek jutottak tovább, Dárdai ezt a találkozót is végigjátszotta.

ISTANBUL, TURKIYE - SEPTEMBER 29: Besiktas’s Rafa Silva (R) competes against Kocaelispor’s Botond Balogh (L) during the Trendyol Super Lig week 7 match between Besiktas and Kocaelispor at Tupras Stadium in Istanbul, Turkiye, on September 29, 2025. Esra Bilgin / Anadolu (Photo by Esra Bilgin / Anadolu via AFP)
Balogh Botond a meccs legjobbja volt, majd a kispadon ragadt. Fotó: Anadolu/Esra Bilgin

A török élvonalban a Kocaelispor idegeben múlta felül 2-1-re még hétfőn a Kayserisport, minden portál szerint Balogh Botond, a győztes csapat védője volt a mezőny legjobbja. A csapat vasárnap a Gaziantepet fogadta és verte meg 3-0-ra, a magyar válogatott futballista mindezt a kispadról nézte végig. A Galatasaray Sallai Rolandot a kispadon jegelve lépte le 5-1-re az Eyüpspor együttesét, és ugyanígy járt a Rizesporban Mocsi Attila is, az ő csapata a Genclerbirligi otthonában ért el 2-2-es eredményt.

A görög bajnokságban az AEK Athén a PAOK vendége volt, Varga Barnabás kezdett, a 92. percben cserélték le, a végeredmény 0-0 volt. Skóciában a Dundee Unitednek kétszer is pályára kellett volna lépnie a héten, de szerdán a játéktér rossz állapota miatt az Anderlecht elleni hazai találkozója elmaradt, majd szombaton 3-2-re nyert a Falkirk stadionjában, Keresztes Krisztián kezdett, és a 65. percben lecserélték. A cseh Sigma Olomouc Baráth Pétert a kispadon „felejtve” maradt alul a saját stadionjában 2-1-re a Viktoria Plzennel szemben. A lengyel élvonalban a Zaglebie Lubin–Raków mérkőzés 0-0-ra végződött, Szabó Levente a második félidőre állt be a hazai csapatba, a Pogon Szczecin a megműtött Molnár Rajmund nélkül, de Szalai Attilát már végig bevetve 1-0-ra győzött az Arka Gdynia ellen.

 

Loic Negóék hősies győzelmet arattak

A francia Ligue 1-ben a Le Havre Loic Negóval a csapatban hősies 2-1-es sikert ért el a Toulouse ellen, hiszen már a 2. perctől emberhátrányban játszott kiállítás miatt. Az osztrák első osztályban derbit rendeztek vasárnap délután, az Ausztria Wien a Rapid Wient fogadta és le is győzte 2-0-ra, a vendégeknél Bolla Bendegúz kezdőként 82 percet kapott. A sérült Jánó Zétényt nélkülöző Grazer AK a Salzburgot látta vendégül, 1-1 lett a vége, a magyar válogatott Redzic Damir a 66. percben állt be a vendégekhez.

Az olasz másodosztályban szerdán a Spezia 0-0-t játszott Bariban, majd vasárnap este a saját környezetében 2-0-ra alulmaradt a Frosinone ellenében, Nagy Ádám mindkét meccset a kispadról szurkolhatta végig. A spanyol második vonalban az Andorra FC 3-2-re kikapott az Almeíra vendégeként, Yaakobishvili Áron védte a kapuját. Végül egy említésre méltó hír a holland másodosztályból: az AZ II úgy győzte le idegenben 3-0-ra az Oss együttesét, hogy Kovács Bendegúz a szünetben beállva mesterhármast szerzett, a 49., az 58. és a 68. percben talált be.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektámogatás

Most Münchenben szelfizett

Pilhál György avatarja

Alighanem Orbán Viktor bosszantása lehetett a szervezők célja, amikor Magyar Pétert is meghívták a müncheni biztonsági konferenciára.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.