Csalás és VAR-botrány Orbánék ellen, Gulácsi riválisát hibáztatják a Bayern elleni meccs után

A hét elején szerződést hosszabbító Gulácsi Péter ezúttal kimaradt a Lipcse kezdőjéből , Willi Orbán viszont végig a pályán volt a Bayern München elleni kupameccsen. A bajorok ebben az idényben kétszer is nagyon megverték a Leipziget a Bundesliában (6-0 és 5-1), és most sem érték be kevesebbel a győzelemnél. Gulácsi riválisa, Maarten Vandevoordt a magyar kapussal ellentétben nem kapott olyan sok gólt, mégis ő lett a 2-0-s vereség egyik bűnbakja. A másik pedig a játékvezető és a VAR.

A Gulácsi Pétert helyettesítő Maarten Vandevoordt nagyot hibázott a Bayern München ellen, de a bíró és a VAR is a Lipcse ellen volt (Fotó: ALEXANDRA BEIER / AFP)

Gól nélküli első félidő után a Bayern München a folytatásban három perc alatt lerendezte a meccset: a 64.-ben Harry Kane talált be tizenegyesből, a 67.-ben pedig Luis Díaz szerzett gólt, és ezzel el is dőlt minden.

Csaltak a Lipcse ellen? Németországi vélemény a súlyos tévedésről

Még a 28. percben, 0-0-s állásnál könnyen tizenegyeshez juthatott volna a Lipcse. Nusa tört volna be a müncheni tizenhatoson belülre, amikor Stanisic buktatta. A szabálytalanság első ránézésre is egyértelmű volt, inkább az lehetett a kérdés, hogy kívül vagy belül történt az eset. Ennek ellenére Daniel Siebert játékvezető nem fújt, és a VAR vizsgálat után sem történt semmi.

Megszólalt a német Bild játékvezető-szakártője az ügyben, Manuel Gräfe szerint súlyos játékvezetői hiba történt, állítása szerint ez ugyanis:

Tiszta tizenegyes volt a Lipcsének.

Gräfe hozzátette: – A bal láb már a vonalon áll, és az érintkezés egyértelműen majdnem térdmagasságban történik, tehát legalább 20–30 centivel beljebb, a tizenhatos vonala fölött, ami a büntetőterülethez tartozik.

#FCBRBL klarer Elfer für RBL! Klares Beinstellen darf Ref auch selbst sehen, aber innerhalb der VAR ! #Varwas ?! Linker Fuß steht schon an der Linie & der Kontakt ist definitiv auf fast Kniehöhe und damit mindestens 20-30 cm weiter & über der Strafraumlinie, die zum Strafraum… pic.twitter.com/msn24qXA7f — Manuel Gräfe (@graefe_manuel) February 11, 2026

A szakértő kiemelt egy hasonló esetet a Dortmund–St. Pauli mérkőzésről (3-2), amelyen végül tizenegyest ítéltek, és Gräfe szerint érthetetlen, hogy a Lipcse miért nem kapott büntetőt. A Dortmund meccsén először szabadrúgást ítéltek, majd a VAR tizenegyesre korrigált.

Gulácsi Péter riválisa csődöt mondott a Bayern München ellen

A belga Maarten Vandevoordt a kijelölt utódja a már 35 éves Gulácsi Péternek a Lipcse kapujában, ám egyelőre csak a Német Kupában kap lehetőséget a magyar riválisa mögött. Vandevoordt a Bayern München ellen sokba kerülő hibát vétett: egy kijövetelnél elcsúszott, és így elkaszálta Stanisicot, a bajorok tizenegyeshez jutottak, Kane pedig abból szerezte meg a vezetést.