Gulácsi Péter az új szerződése után azonnal kikerült a Lipcse kezdőjéből

Hátfőn jelentette be az RB Leipzig, hogy Gulácsi Péter meghosszabbította az idény végén lejáró szerződését a klubbal, két nappal később pedig a magyar kapus kapásból kikerült a csapat kezdőjéből. A Lipcse ma este a Bayern München otthonában lép pályára a Német Kupa negyeddöntőjében, de Gulácsi Péter helyett Maarten Vandevoordt áll majd a kapuban.

2026. 02. 11. 10:22
Gulácsi Péter nem kap harmadik esélyt a Bayern München ellen ebben az idényben Fotó: ULRIK PEDERSEN Forrás: NurPhoto
Hosszú idő után értek véget a találgatások Gulácsi Péter jövőjével kapcsolatban a hét elején, amikor a Lipcse bejelentette, hogy a magyar kapus egy évvel, azaz 2027-ig meghosszabbította a szerződését. Német sajtóhírek szerint ez azzal jár, hogy a 35 éves alapember a jövőben kevesebb fizetést és játéklehetőséget kaphat. Kapásból a hosszabbítás utáni első meccsen, a Bayern München elleni kupacsatán kikerül a Leipzig kezdőjéből.

Gulácsi Péter az új szerződése után azonnal kikerült a Lipcse kezdőjéből. Fotó: AFP

Erről a klub a hivatalos oldalán adott tájékoztatást, ahol közölték, hogy a Német Kupa ma esti (20.45) negyeddöntőjében, a Bayern München otthonában Gulácsi cseréje, Maarten Vandevoordt áll majd a kapuban.

 

Miért került ki Gulácsi Péter a Lipcse kezdőjéből?

A váltás nem minden előzmény nélküli. Gulácsi jövője eleve azért volt kérdés a klubnál, mert a klub már az ő utódjának szerződtette tízmillió euróért a 12 évvel fiatalabb belga kapust, akinek az eredeti tervek szerint a mostani idényben már át kellett volna venni a magyar helyét a kezdőben. Csakhogy Gulácsi olyan jól teljesített, hogy Ole Werner edző mellette tette le a voksát.

Azért, hogy Vandevoordt is tűzben maradjon, a Német Kupa meccseit ő kapta meg: noha a Bundesligában eddig nem lépett pályára az idényben Gulácsi miatt, a kupában eddig mindhárom találkozón ő védett. És ez így lesz a Bayern München elleni negyeddöntőben is.

Gulácsinak egyébként nem volt szerencséje a bajorok ellen ebben az évadban. A Bundesligában két meccsen összesen 11 gólt kapott a Bayern ellen. Még tavaly augusztusban 6-0-s vereség lett a vége Münchenben, majd a januári visszavágón 5-1-re nyert a Bayern Lipcsében.

