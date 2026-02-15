Gulácsi PéterWilli OrbánRB Leipzigsérülés

Drámába torkollott Gulácsi Péter visszatérése, nagy az aggodalom Lipcsében

Az RB Leipzig 2-2-es döntetlenre végzett a kétszer is vezető Wolfsburggal a német labdarúgó Bundesliga 22. fordulójában, s maradt a tabella 5. helyén. A pályaválasztónál Willi Orbán és Gulácsi Péter is a kezdőcsapat tagja volt, utóbbi visszafoglalta a helyét a kapuban, miután a hétközi vesztes kupameccsen a belga Maarten Vandevoordt játszott. Egy vetődést követően azonban megsérült a bal lába, kevesebb mint félóra után cserét kellett kérnie. A lipcsei együttes a meccset döntetlenre mentette, Gulácsi Pétert viszont elveszítette, egyelőre nem tudni, mennyi időre...

2026. 02. 15.
Gulácsi Péter Leipzig's Hungarian goalkeeper #01 Peter Gulacsi leaves the pitch after injury and is substituted by Leipzig's Belgian goalkeeper #26 Maarten Vandevoordt during the Bundesliga football match between RB Leipzig and VfL Wolfsburg in Leipzig, e
Gulácsi Péter (jobbra) cserét kért az első félórához érve Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
Gulácsi Péter nem sokáig élvezhette a lipcsei szurkolók szeretetét. Nem azért, mert hibázott volna a térdműtétje után lábadozó Dárdai Mártont nélkülöző wolfsburgiak ellen, hanem azért, mert kevesebb mint félórát tölthetett a pályán az RB Leipzig–Wolfsburg bajnoki mérkőzésen.

Gulácsi Péter
Gulácsi Péter egy ehhez hasonló vedődésnél sérült meg Fotó: IBRAHIM OT / AFP

Aktívan kezdett a dobogóra, egyúttal a Bajnokok Ligájába vágyó lipcsei együttes, de remek napot fogott ki Kamil Grabara. A 27 éves lengyel tartotta a lelket védéseivel a Wolfsburgban. A hazaiaknál a hétközi kupameccsen – a Bayern elleni vesztes kupanegyeddöntőben – pihentetett, a kezdőcsapatba visszakerült Gulácsi Péternek nem sok dolga akadt. 

Ám amikor nagy vetődéssel biztosított egy kevéssel a léc fölé szálló lövésnél, a leérkezésnél a bal lábához kapott. A fájdalma, térd tájékon annyira erős volt, hogy cserét kért 28 perc elteltével!

A 35 éves, korábbi magyar válogatott kapus a saját lábán hagyta el a játékteret, s azonnal az öltöző, vélhetően az orvosi szoba felé vette az irányt. 

Gulácsi Péter kálváriája

A 22. fordulóban először fordult elő a szezonban, hogy nem Gulácsi Péter védte végig a lipcseiek Bundesliga-meccsét. A hétközi kupameccsen büntetőt összehozó, két gólt kapó belga váltótárs, Maarten Vandevoordt nagy esélyhez jutott. Aggodalomra ad okot, hogy a magyar kapusnak volt már egy komoly, hosszú kihagyással és több műtéttel járó térdsérülése, s visszatérése óta is kisebb-nagyobb sérülések sújtották. a napokban 2027 nyaráig szerződést hosszabbító játékos állapotáról egyelőre nincs információ.

A lipcseiek másik magyarja, Willi Orbán a 30. percben rúgást kapott a sípcsontjára, ő azonban folytatni tudta a játékot. A félidőben 0-0-ra állt a mérkőzés.

Gulácsi Péter
Hiába nyújtózott a Gulácsi Pétert váltó Maarten Vandevoordt Fotó: RONNY HARTMANN / AFP

Hidegzuhany Lipcsében

Az 52. percben először találta el a kaput a kiesés elől menekülő Wolfsburg, s azonnal gólt is szerzett.

 Adam Daghim tört be balról két védő között, lekészített Mohamed Amourának, aki jobbal 13 méterről a blokkolni próbáló Willi Orbán mellől a léc alá lőtt (0-1). Hiába közel 2 méter magas Vandevoordt, a 23 éves belga kapus nem érte el a labdát.

A 67. percben közel járt az egyenlítéshez a Leipzig, de a nyolcadik védését bemutató Grabara odaért Harder fejesére, amit kiütött. Aztán a lengyel lett a bűnbak, kézből odarúgta a labdát az előtte álló Brajan Grudának, aki kihagyhatatlan helyzetbe hozta a 70. percben könnyűszerrel betaláló Yan Diomandét (1-1). Sokáig nem örülhettek Orbánék, nem sikerült a lesre állítás, a kilépő Mattias Svaberg ballal átpörgette Gulácsi kiszolgáltatott helyzetben lévő helyettesén (1-2). 

A hajrában Willi Orbán is előrement, ő is kivette a részét abból a jobboldali akcióból, amelynek végén Gruda védhetetlenül csavart balról ballal a hosszú sarokba a 89. percben (2-2). Óriási erőket mozgósított Ole Werner csapata a hétperces ráadásban, de nem tudta kicsikarni a győzelmet.

Az RB Leipzig 2-2-es döntetlenre végzett a kétszer is vezető Wolfsburggal, s maradt a tabella 5. helyén. Gulácsi Pétert viszont elveszítette, egyelőre nem tudni, mennyi időre...

 

