Áldozattal és lemondással járhat Gulácsi Péter lipcsei maradása

A Bajnokok Ligájában igyekvő Lipcse húsz fordulót követően a Bundesliga tabelláján az ötödik helyén áll, miután szombaton vereséget szenvedett hazai pályán a kieséstől menekülő Mainz ellen. Gulácsi Péternek ez már a tizenegyedik idénye az RB Leipzignál, még 2015-ben a Salzburgtól érkezett Németországba. A magyar kapus eddig 280 hivatalos mérkőzésen állt a lipcseiek kapujában.

Már korábban is téma volt Gulácsi Péter jövője

A Lipcse sportigazgatója, Marcel Schäfer is megszólalt januárban a magyar kapus jövőjéről. Gulácsi Péter eladásából a télen még milliókat nyerhetett volna az RB Leipzig, de a sportigazgató határozottan állást foglalt ebben a kérdésben, és kijelentette: kizárt, hogy eladják Gulácsit. Ez így is történt.

Innentől Gulácsi Péter jövője két irányt vehet: hosszabbít és marad végül Lipcsében, vagy a nyáron szabadon igazolható játékosként távozik.

A sportigazgató korábban azt is elárulta, hogy zajlanak már a tárgyalások a magyar játékossal a szerződéshosszabbításról. – Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket – fogalmazott Schäfer a Gulácsi-ügyben.

Feltételekhez köthetik a magyar kapus maradását

A német Sky arról adott hírt, hogy a Lipcse továbbra is szívesen meghosszabbítaná Gulácsi idén június 30-án lejáró szerződését, azonban ennek vannak feltételei.