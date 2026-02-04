RB LeipzigGulácsi PéterLipcseszerződéshosszabbításBundesliga

Áldozattal és lemondással járhat Gulácsi Péter lipcsei maradása

Lejár az idény végén a magyar kapus szerződése, de nem kizárt, hogy maradhat a Bundesligában. A német sajtó értesülése szerint az RB Leipzig szerződést hosszabbítana Gulácsi Péterrel, ám két feltételt szabtak a megegyezésnek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 04. 8:49
Napirenden Gulácsi Péter szerződéshosszabbítása.
Feltételekhez köthetik Gulácsi Péter szerződéshosszabbítását. (Fotó: ULRIK PEDERSEN / AFP)
A Bajnokok Ligájában igyekvő Lipcse húsz fordulót követően a Bundesliga tabelláján az ötödik helyén áll, miután szombaton vereséget szenvedett hazai pályán a kieséstől menekülő Mainz ellen. Gulácsi Péternek ez már a tizenegyedik idénye az RB Leipzignál, még 2015-ben a Salzburgtól érkezett Németországba. A magyar kapus eddig 280 hivatalos mérkőzésen állt a lipcseiek kapujában.

Napirenden Gulácsi Péter szerződéshosszabbítása.
Gulácsi Péter 35 évesen még mindig a Bundesliga egyik legjobb kapusa (Fotó: NurPhoto/Ulrik Pedersen)

Már korábban is téma volt Gulácsi Péter jövője

A Lipcse sportigazgatója, Marcel Schäfer is megszólalt januárban a magyar kapus jövőjéről. Gulácsi Péter eladásából a télen még milliókat nyerhetett volna az RB Leipzig, de a sportigazgató határozottan állást foglalt ebben a kérdésben, és kijelentette: kizárt, hogy eladják Gulácsit. Ez így is történt.

Innentől Gulácsi Péter jövője két irányt vehet: hosszabbít és marad végül Lipcsében, vagy a nyáron szabadon igazolható játékosként távozik.

A sportigazgató korábban azt is elárulta, hogy zajlanak már a tárgyalások a magyar játékossal a szerződéshosszabbításról. – Már két-három alkalommal összeültünk, nyíltan és őszintén megbeszéltük a kérdéseket – fogalmazott Schäfer a Gulácsi-ügyben.

Feltételekhez köthetik a magyar kapus maradását

A német Sky arról adott hírt, hogy a Lipcse továbbra is szívesen meghosszabbítaná Gulácsi idén június 30-án lejáró szerződését, azonban ennek vannak feltételei.

A lap szerint abban az esetben lehetséges a játékos és a klub közötti megegyezés, ha Gulácsi hajlandó elfogadni két feltételt: egyrészt a fizetéscsökkentést, másrészt a csapaton belül megváltozott szerepkörét.

