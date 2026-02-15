magyar válogatottBalogh Botondtörök bajnokságKocaelispor

Nem is érdekelte a foci, de újra bejött a váltás a magyar válogatott védőjének

Magas osztályzatokat kap, eddig ötször lett a forduló válogatottjának a tagja. Balogh Botond az előző bajnoki évben az olasz élvonalban a Parma erőssége volt, ám az új edző nem számított rá, ezért kölcsönbe a török Kocaelisporba szerződött. Jót tett neki a váltás, új környezetében rendszeresen csapata egyik legjobbja, már többszörös válogatott, és mindössze 23 éves. Mindez szép karriert sejtet, ami azért is érdekes, mert volt idő, amikor egyáltalán nem érdekelte a labdarúgás.

Pajor-Gyulai László
2026. 02. 15. 6:31
Balogh Botond akcióban, egy lövést blokkol az egyik török bajnoki meccsen, ma ő a liga egyik legjobb védője. Fotó: MURAT SENGUL Forrás: ANADOLU
Azért a 8,1-es osztályzat nem rossz, különösen úgy, hogy az egész mezőnyben ez volt a legmagasabb. Hétfőn verte meg idegenben a Kocaelispor a török bajnokságban a Kayserisport, és több portál is egyöntetűen úgy látta, a pályán Balogh Botond nyújtotta a legjobb teljesítményt. A Süper Ligben eddig huszonegy forduló ment le, a magyar válogatott 23 éves védője sokadszorra kapott igen magas értékelést, és ötször a forduló válogatottjába is betették a szakújságírók.

Balogh Botond a török csatárok réme lett
Balogh Botond Almer Yilmazzal, a Galatasaray csatárával harcol a labdáért  Fotó: UGUR SUBASI/ANADOLU

Pedig a nyár végén még nem úgy tűnt, hogy remek idénye lesz. Balogh Botond az előző bajnoki évet még a Serie A-ban, a Parma játékosaként töltötte, harminc meccsen lépett pályára, ami stabil csapattagságot jelez, ám a nyáron komoly változás történt a klubnál: a magyar hátvédben bízó Cristian Chivu az Interhez szerződött, az Arsenaltól a helyére érkezett mindössze 30 éves spanyol Carlos Cuesta a felkészülés alatt és az augusztus közepén lejátszott Olasz Kupa-mérkőzésen sem küldte pályára Balogh Botondot.

 

Balogh Botond nem akart gyenge csapatba menni

– Nem volt muszáj eljönnöm Parmából, de nem éreztem a bizalmat, és úgy gondoltam, többet érdemlek annál, mint hogy a kispadot koptassam – emlékszik vissza a nyáron történtekre Balogh Botond. – A több játékperc érdekében szerettem volna elmenni valahova kölcsönbe. A menedzserem, Fülöp Ferenc ezúttal is sokat segített, közel kerültem egy svájci klubhoz, de közben lezárult Európában az átigazolási időszak. Törökországban viszont még nyitva volt egy hétig, és ekkor került képbe a Kocaelispor. Nem akartam túl gyenge csapathoz szerződni, de amit megtudtam a klubról, az meggyőzött, és aláírtam a szerződést.

Az átlagos magyar szurkoló számára a leginkább a Fenerbahce és a Galatasaray, talán még a Besiktas lehet ismert, a többi nem más, mint furcsa hangzású egylet – ilyen a Kocaelispor is. A klubnak otthont adó város, Izmit a Márvány-tenger legkeletibb csücskében fekszik, a csapat 1966 óta létezik. 

A kilencvenes években olykor a nemzetközi porondra is eljutott, 2002 őszén az UEFA-kupa első fordulójában a Ferencváros ütötte ki egy 4-0-s és egy 1-0-s győzelemmel, ezt követően viszont itthonról nézve eltűnt a szem elől.

Sőt, a 2018–2019-es bajnoki évet a negyedik osztályban töltötte, onnan verekedte magát vissza az élvonalba, ahol jelenleg a középmezőny biztos tagja.

– Amikor eldöntöttük, hogy idejövök, természetesen tájékozódtam, és meglepett, mennyi jó futballista szerződött a klubhoz. Az összeszokás azonban időbe tet, nemigen jöttek a jó eredmények, ám amint ezen túljutottunk, nem lehet panasz a szereplésünkre, és ha az elején nem hullajtunk el pontokat, most jóval előrébb állhatnánk a tabellán. Nekem is be kellett illeszkednem, hiszen hat év Olaszország után merőben más kultúrába csöppentem bele. Meglepett a török bajnokság erőssége is. Minden meccsen sok az egy az egy elleni küzdelem, rengeteget kell futni, kemény harc zajlik a pályán. A minden apró részletet kidolgozó taktikus olasz futball után ez is szokatlan volt, ám örültem neki, mert ezekben a jellemzőkben is fejlődhetek.

 

Hétéves volt, amikor jött a fordulat

Balogh Botond Sopronban született, és az alacsonyabb osztályokban futballozó édesapja legnagyobb bánatára cseppet sem érdekelte a foci. Jobban izgatták például a traktorok, ám amikor hétéves lett, szinte egy csapásra minden megváltozott. Nem emlékszik, mi váltotta ki, de hirtelen minden érdeklődése a játékra irányult, Nagycenken le is igazolták, és azóta is a labdarúgás a legfontosabb a számára. Nagycenk után Sopron következett, majd az MTK, és alig múlt tizenhét, amikor 2019 augusztusában szerződtette az olasz első osztályban szereplő Parma.

– Nem álmodoztam semmiről, sem külföldi lehetőségről, sem válogatottságról, egész egyszerűen tettem a dolgomat, és tudtam, ha minden összejön, meglesznek a nagy, tömött stadionok, a válogatottmeccsek is – foglalja össze Balogh Botond a kezdeti éveket. – Aztán minden nagyon felgyorsult. Az MTK U19-es csapata után egy évvel már a Parma felnőttjeivel edzettem, és bár egy ideig nem léptem pályára az első csapatban, ülhettem a kispadon a San Siróban. 

Majd abban a legendás stadionban debütáltam a Serie A-ban, éppen csak nagykorúként végigjátszottam az Inter elleni meccset, egy évvel később pedig már a válogatottban is bemutatkozhattam. Hirtelen jött mindez, ráadásul igen fiatalon. Nehéz volt feldolgozni, de azt hiszem, mára sikerült.

Ha nem voltam sérült, a válogatottban is rendszeresen játszottam eddig, de ettől még tudom, hol van a helyem a ranglétrán, a még többhöz még többet kell tennem. Időnként belegondolok, hogy huszonhárom évesen már mennyi minden van mögöttem, és remélem, ennél is több vár rám a futballban.

Inter Milan's Croatian midfielder Ivan Perisic (L) reacts after missing a chance as Parma's Hungarian defender Botond Balogh (R) looks on during the Italian Serie A football match between Inter Milan and Parma at The Meazza Stadium in Milan on October 31, 2020. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP)
Az első meccsén, a Serie A-ban az Inter ellen a San Siroban Fotó: VINCENZO PINTO/AFP

Bár kényszerből került Törökországba, egyáltalán nem bánja, hogy így alakult, sőt. Ma azt mondja, hat év Parma után kimondottan jót tett neki a váltás. Isztambulban szép helyen lakik a párjával, onnan mindössze fél óra autóval a Kocaelispor edzőközpontja. Kérdés, mi lesz majd a nyáron, amikor a török klubnál lejár a kölcsönszerződése.

– Még nemigen beszéltünk erről – mondja Balogh Botond. – A Kocaelispornak van opciója végleg megvenni a játékjogomat, igaz, az ár magas. Jól érzem magamat, itt fejlődhetek, csak a futballra kell összpontosítanom, a védelmünk az egyik legjobb a török bajnokságban. Sok kártya van a pakliban, van olyan is, hogy visszarendel a Parma, olyan is, hogy maradok, de az is benne van, hogy itt, Törökországban lépek szintet. Ahogy fiatalon is csináltam: teszem a dolgomat a lehető legjobban, és majd meglátjuk, mi történik.

BALOGH BOTOND GÓLPASSZA A JUVENTUS ELLEN

 

