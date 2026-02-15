Nem is érdekelte a foci, de újra bejött a váltás a magyar válogatott védőjének

Azért a 8,1-es osztályzat nem rossz, különösen úgy, hogy az egész mezőnyben ez volt a legmagasabb. Hétfőn verte meg idegenben a Kocaelispor a török bajnokságban a Kayserisport, és több portál is egyöntetűen úgy látta, a pályán Balogh Botond nyújtotta a legjobb teljesítményt. A Süper Ligben eddig huszonegy forduló ment le, a magyar válogatott 23 éves védője sokadszorra kapott igen magas értékelést, és ötször a forduló válogatottjába is betették a szakújságírók.

Balogh Botond Almer Yilmazzal, a Galatasaray csatárával harcol a labdáért Fotó: UGUR SUBASI/ANADOLU

Pedig a nyár végén még nem úgy tűnt, hogy remek idénye lesz. Balogh Botond az előző bajnoki évet még a Serie A-ban, a Parma játékosaként töltötte, harminc meccsen lépett pályára, ami stabil csapattagságot jelez, ám a nyáron komoly változás történt a klubnál: a magyar hátvédben bízó Cristian Chivu az Interhez szerződött, az Arsenaltól a helyére érkezett mindössze 30 éves spanyol Carlos Cuesta a felkészülés alatt és az augusztus közepén lejátszott Olasz Kupa-mérkőzésen sem küldte pályára Balogh Botondot.

Balogh Botond nem akart gyenge csapatba menni

– Nem volt muszáj eljönnöm Parmából, de nem éreztem a bizalmat, és úgy gondoltam, többet érdemlek annál, mint hogy a kispadot koptassam – emlékszik vissza a nyáron történtekre Balogh Botond. – A több játékperc érdekében szerettem volna elmenni valahova kölcsönbe. A menedzserem, Fülöp Ferenc ezúttal is sokat segített, közel kerültem egy svájci klubhoz, de közben lezárult Európában az átigazolási időszak. Törökországban viszont még nyitva volt egy hétig, és ekkor került képbe a Kocaelispor. Nem akartam túl gyenge csapathoz szerződni, de amit megtudtam a klubról, az meggyőzött, és aláírtam a szerződést.

Az átlagos magyar szurkoló számára a leginkább a Fenerbahce és a Galatasaray, talán még a Besiktas lehet ismert, a többi nem más, mint furcsa hangzású egylet – ilyen a Kocaelispor is. A klubnak otthont adó város, Izmit a Márvány-tenger legkeletibb csücskében fekszik, a csapat 1966 óta létezik.

A kilencvenes években olykor a nemzetközi porondra is eljutott, 2002 őszén az UEFA-kupa első fordulójában a Ferencváros ütötte ki egy 4-0-s és egy 1-0-s győzelemmel, ezt követően viszont itthonról nézve eltűnt a szem elől.

Sőt, a 2018–2019-es bajnoki évet a negyedik osztályban töltötte, onnan verekedte magát vissza az élvonalba, ahol jelenleg a középmezőny biztos tagja.