Hiába fejelt gólt Varga Barnabás, nem teljesült az ultimátum – megfizethetnek a játékosok

Amikor vasárnap este, a 106. percben botrányos körülmények között egy hosszabb videózást követően az Olimpiakosz a megítélt büntető segítségével kiegyenlített az AEK Athén otthonában, az 1-1-es végeredmény a meccsen gólt szerző Varga Barnabás és csapattársai számára talán jóval több jelentett, mint két pont elvesztése. Ugyanis nem lehet azt mondani, hogy Mariosz Iliopulosz nem akarja motiválni minél jobb szereplésre az AEK Athén játékosait. A klubtulajdonos nem tűrte csendben a csapat gyengélkedését az év elején – egy döntetlen a bajnokságban és az első hely elvesztése, valamint a kupából való kiesés –, és egy elég harcias, az edzőközpontban a játékosoknak tartott beszédet követően bejelentette, összesen 400 ezer euróval bünteti meg a csapatot, annak valamennyi tagját a szerinte gyenge teljesítményért.

Az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz a vasárnap esti rangadó után őrjöngött, de a büntetés befizetéséről vagy elengedéséről még nem beszélt. Fotó: AEK Athén

Mariosz Iliopulosz ultimátuma majdnem bevált az AEK csapatánál

A Mononews.gr görög portál számolt be annak idején a klubtulajdonos kétségkívül motiváló döntéséről, és azt is megírta, hogy azért adott is esélyt a csapatnak arra, hogy ne kelljen a játékosoknak a zsebükbe nyúlniuk. Ehhez semmi mást nem kell tenniük, mint a következő három bajnokin megszerezni a maximális kilenc pontot. Ez sokáig, egészen pontosan a vasárnapi rangadó 106. percéig megoldott feladatnak tűnt. Aztán jött Taremi értékesített büntetője, és a Panathinaikosz elleni 4-0, illetve az Aszterasz Tripolisz elleni 1-0 után az Olimpiakosz elleni rangadó 1-1-gyel ért véget.

Varga Barnabás gólpassza a Tripolisz ellen:

Mindez azt jelentette, hogy a vasárnapi rangadón betaláló Varga Barnabás mellett – aki kezd belejönni, hisz gólja mellett már egy gólpassza is van – a másik öt AEK-találatot szerző Jovics és valamennyi csapattársa a héten indulhat a kassza felé, ugyanis a tulajdonos feltétele nem teljesült. Maroisz Iliopulosz a büntetés kiszabását követően abból sem csinált titkot, hogyha fizetnek a játékosok, akkor hova kerül a 400 ezer euró: