Hiába fejelt gólt Varga Barnabás, nem teljesült az ultimátum – megfizethetnek a játékosok

Ha tartja a szavát az AEK Athén milliárdos tulajdonosa, akkor a vasárnap este első gólját szerző Varga Barnabás és csapattársai rövidesen felsorakozhatnak a klub kasszája előtt. No, nem azért, mert Mariosz Iliopulosz jutalmat szeretne adni nekik, hanem éppen ellenkezőleg. A heves vérméksékletű klubelnök ugyanis még január közepén közölte, hogy a bajnokságban való gyengélkedés és a kupából való kiesés miatt a teljes csapatot összesen 400 ezer euróra megbünteti. Mivel csak abban az esetben engedte volna el a pénz befizetését, ha az AEK a soron következő három bajnokin megszerzi a maximális kilenc pontot, ám az Olimpiakosz elleni botrányos döntetlen miatt ez a feltétel nem teljesült. Mariosz Ilipolusz még nem nyilatkozott arról, hogy a csapat játékosai a vasárnapi rangadón többet veszítettek-e két pontnál.

Molnár László
2026. 02. 02. 11:03
Varga Barnabás gólpasszt adott és gólt is lőtt az elmúlt bajnokikon, mégis előfordulhat, hogy sem ő, sem a csapattársai nem ússzák meg az tulajdonos büntetésének befizetését
Varga Barnabás gólpasszt adott és gólt is lőtt az elmúlt bajnokikon, mégis előfordulhat, hogy sem ő, sem a csapattársai nem ússzák meg az tulajdonos büntetésének befizetését Forrás: instagram.com/aekfc_official
Amikor vasárnap este, a 106. percben botrányos körülmények között egy hosszabb videózást követően az Olimpiakosz a megítélt büntető segítségével kiegyenlített az AEK Athén otthonában, az 1-1-es végeredmény a meccsen gólt szerző Varga Barnabás és csapattársai számára talán jóval több jelentett, mint két pont elvesztése. Ugyanis nem lehet azt mondani, hogy Mariosz Iliopulosz nem akarja motiválni minél jobb szereplésre az AEK Athén játékosait. A klubtulajdonos nem tűrte csendben a csapat gyengélkedését az év elején – egy döntetlen a bajnokságban és az első hely elvesztése, valamint a kupából való kiesés –, és egy elég harcias, az edzőközpontban a játékosoknak tartott beszédet követően bejelentette, összesen 400 ezer euróval bünteti meg a csapatot, annak valamennyi tagját a szerinte gyenge teljesítményért.

Az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Ilipolusz a vasárnap esti rangadó után örjöngött, de a büntetés befizetéséről vagy elengedéséről még nem beszélt
Az AEK Athén tulajdonosa, Mariosz Iliopulosz a vasárnap esti rangadó után őrjöngött, de a büntetés befizetéséről vagy elengedéséről még nem beszélt. Fotó: AEK Athén

Mariosz Iliopulosz ultimátuma majdnem bevált az AEK csapatánál

A Mononews.gr görög portál számolt be annak idején a klubtulajdonos kétségkívül motiváló döntéséről, és azt is megírta, hogy azért adott is esélyt a csapatnak arra, hogy ne kelljen a játékosoknak a zsebükbe nyúlniuk. Ehhez semmi mást nem kell tenniük, mint a következő három bajnokin megszerezni a maximális kilenc pontot. Ez sokáig, egészen pontosan a vasárnapi rangadó 106. percéig megoldott feladatnak tűnt. Aztán jött Taremi értékesített büntetője, és a Panathinaikosz elleni 4-0, illetve az Aszterasz Tripolisz elleni 1-0 után az Olimpiakosz elleni rangadó 1-1-gyel ért véget.

Varga Barnabás gólpassza a Tripolisz ellen:

Mindez azt jelentette, hogy a vasárnapi rangadón betaláló Varga Barnabás mellett – aki kezd belejönni, hisz gólja mellett már egy gólpassza is van – a másik öt AEK-találatot szerző Jovics és valamennyi csapattársa a héten indulhat a kassza felé, ugyanis a tulajdonos feltétele nem teljesült. Maroisz Iliopulosz a büntetés kiszabását követően abból sem csinált titkot, hogyha fizetnek a játékosok, akkor hova kerül a 400 ezer euró: 

  • egy része az AEK Athén amatőr klubjához az ottani sportolók támogatására, 
  • a másik részét egy jótékonysági szervezethez juttatják el, amit az athéniak legyőzője, az OFI nevezhet meg.

Mindenesetre Mariosz Iliopulosz nagyon nehezen viselte a pontvesztést, a klubelnök őrjöngött, szerinte a görög futball szégyene, ami a meccs végén történt. Az elnök rátámadt José Luis Mendilibarra, az Olimpiakosz vezetőedzőjére, majd elmenekült, legalábbis a vendégek ezt állítják, az AEK szerint viszont ez nem igaz. Úgy tűnik, kell Maroisz Ilipolusznak pár óra még, hogy lehiggadjon, és döntsön a 400 ezer euró sorsáról.

FRISSÍTÉS!

 

Fontos híreink

