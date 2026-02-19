Orbán Viktor Washingtonban megtalálta a legjobb hamburgert

A legjobb hamburger: Five Guys, Washington – írta a közösségi oldalán megosztott fotóhoz Orbán Viktor, aki hozzátette:

Amit nem ettem meg, mert böjt van.

Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor szerdán Washingtonba utazott, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására részt vegyen a Béketanács csütörtöki ülésén, ahol fel is szólal majd.

A nemzetközi szervezet január 22-én, Donald Trump elnök kezdeményezésére alakult meg, és Magyarország alapító tagja. A testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen.