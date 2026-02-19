Rendkívüli

Hamarosan kezdődik a Béketanács első ülése Orbán Viktor részvételével – mutatjuk miről dönthetnek

orbán viktordonald trumpwashington

Orbán Viktor Washingtonban megtalálta a legjobb hamburgert

A miniszterelnök egy fotót is megosztott a finomságról, hozzátéve, hogy nem ette meg, mert böjt van.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 02. 19. 12:44
A legjobb hamburger: Five Guys, Washington – írta a közösségi oldalán megosztott fotóhoz Orbán Viktor, aki hozzátette: 

Amit nem ettem meg, mert böjt van.

Mint korábban megírtuk, Orbán Viktor szerdán Washingtonba utazott, hogy Donald Trump amerikai elnök meghívására részt vegyen a Béketanács csütörtöki ülésén, ahol fel is szólal majd.

A nemzetközi szervezet január 22-én, Donald Trump elnök kezdeményezésére alakult meg, és Magyarország alapító tagja. A testület szerepe már messze túlmutathat a gázai konfliktus utáni rendezésen. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök, Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alapító okiratának aláírásán Davosban 2026. január 22-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

