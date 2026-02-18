Magyar Pétertisza pártmóna márk

Márciusban vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Akár heteken belül vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen – tudta meg a Magyar Nemzet. A Tisza Párt szakértőjét tavaly októberben garázdasággal gyanúsították meg, miután Kötcsén fellökött egy újságírót. A nyomozást a rendőrség időközben befejezte.

2026. 02. 18. 10:18
Fotó: Újvári Sándor / MTI
Várhatóan márciusban vádat emelhetnek a garázdasággal gyanúsított Ruszin-Szendi Romulusz ellen, akinek az ügyében nemrég fejezte be a nyomozást a rendőrség.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, az ügy háttere, hogy  Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza képviselőjelöltje válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. Mindez nem igaz, ez kiderül a felvételekből. Emiatt tavaly ősszel Ruszin-Szendit garázdasággal gyanúsították meg, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása pedig a közelmúltban történt meg.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Kondor Katalin
A katasztrófa maga az ember?

Kondor Katalin avatarja

Egyre csak azt hangoztatjuk, hogy ez nem a mi háborúnk. Nem bizony! Csak éppen mi szenvedjük el, s nem a brüsszeli siserahad.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

