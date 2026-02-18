Márciusban vádat emelhetnek Ruszin-Szendi Romulusz ellen

Várhatóan márciusban vádat emelhetnek a garázdasággal gyanúsított Ruszin-Szendi Romulusz ellen, akinek az ügyében nemrég fejezte be a nyomozást a rendőrség.

Ahogy arról már többször beszámoltunk, az ügy háttere, hogy Móna Márk, a Mandiner riportere tavaly szeptemberben Kötcsén Ruszin-Szendi Romuluszt a Tisza Párt kiszivárgott többkulcsos adótervezetéről szerette volna kérdezni, ám a Tisza képviselőjelöltje válaszadás helyett többször is meglökte a riportert. A történet egyébként egyértelműen dokumentált, a Mandiner videót is készített az esetről.

Magyar Péter ezzel kapcsolatban azt állította, hogy a felvételen képviselőjelöltje és a Mandiner újságírója beszélgettek, nevettek, majd az újságíró megpróbált belenézni a volt vezérkari főnök telefonjába, aki szólt, hogy ne tegye, aztán odébb tolta. A Tisza Párt elnöke szerint ezt követően megölelték egymást. Mindez nem igaz, ez kiderül a felvételekből. Emiatt tavaly ősszel Ruszin-Szendit garázdasággal gyanúsították meg, a folytatólagos gyanúsítotti kihallgatása pedig a közelmúltban történt meg.