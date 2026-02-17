Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

ruszin - szendi romuluszfenyegetésMagyar Péter

Ruszin-Szendi szerint a kormány csak riogat a háborús veszéllyel, miközben pártja a háborúpártiak oldalán áll + videó

Miközben a Tisza Párt folyamatosan dicsőíti a brüsszeli háborús készülődést, Magyar Péter honvédelmi szakértője, aki a sorkatonaság első számú támogatója Magyarországon, annak ellenére is bagatellizálja a veszélyt, hogy ukrán katonai vezetők most már nyíltan Magyarország elleni támadással is fenyegetőznek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 9:47
Ruszin-Szendi Romulusz itthon folyatja Magyar Péter kétarcú brüsszeli mellébeszélését a háború kapcsán – írja cikkében az Ellenpont. A volt vezérkari főnök zavaros érvelése szerint ugyanis a kormány azért hívja fel rendszeresen a figyelmet a háborúba sodródás veszélyére, mert „a sodródás a felelősség feloldása, a döntés súlyának elkenése”, és a cél csupán az, hogy a választó ne kérdezzen.

Ezt követően egy logikai bakugrással a szuverenitás feladására buzdít mondván,

a sodródás után jön a megoldás: a szuverenitás. A politikai kommunikációban ez nem jogelméleti fogalom, hanem megváltó mítosz.

Vagyis Ruszin-Szendi ugyanazt mondja – emlékeztet a lap –, mint Magyar Péter: a szuverenitás nem is olyan fontos dolog, inkább csak egy mítosz. Akár le is lehet mondani egy kis részéről, ahogy arról főnöke beszélt nemrég.

Az ukrán fenyegetések nem zavarják Ruszin-Szendit

Posztjában a százezrek halálával járó konfliktus jelentette fenyegetést elrendezi annyival, hogy ez egy „tökéletes érzelmi csapda”, ahol a félelem uralkodik a ráció felett. Ruszin-Szendi szerint Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter a „háborús pszichózis szultánja”, amiért a Kormányinfón megemlítette, hogy egy ukrán őrnagy katonai megszállással fenyegette meg Magyarországot.

Az Ellenpont arra is rámutat: tiszás politikus arról ír, ez a fenyegetés „csak lebegtetés”, és az ukránok ellenséges megnyilvánulásaira figyelmeztető miniszter „olyan retorikai konstrukciót használ, amely elülteti a félelmet, miközben formálisan nem vállal felelősséget egy konkrét tényállításért.”

Ezt az erősen zavaros kijelentést pedig azzal próbálta alátámasztani egy másik posztban Ruszin-Szendi, hogy a teljesen egyértelmű ukrán fenyegetést követően kijelentette:

nincs nyilvánosan ismert, hitelesen bemutatott terv, nincs konkrétan azonosított katonai szándék Magyarország ellen.

A lap szerint különösen megdöbbentő kétszínűség, hogy három nappal, azután, hogy Jevhen Karasz, a neonáci C14 csoport vezetője és Volodimir Zelenszkij által kitüntetett őrnagy egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg „két perc alatt odaérne” Magyarországra, Ruszin-Szendi arról posztolt, hogy „ha valódi fenyegetés van, azt bizonyítani kell. Ha nincs, akkor a pánikkeltést abba kell hagyni.”

Nem beszélve arról az Ellenpont által nyilvánosságra hozott információról, hogy néhány héttel ezelőtt halálosan megfenyegette Orbán Viktort és Robert Ficot az Ukrán Önkéntes Hadsereg parancsnoka, Dmitro Jaros.

Vagyis hiába az egyre gyakoribb, egyértelmű fenyegetés, Ruszin-Szendi Romulusz letagadja a veszélyt. Mindez kiválóan beleillik Magyar Péter kétarcú politikájába – vélekedik a lap.

Mint arról az Ellenpont korábban beszámolt, Ruszin-Szendi nemrég arról beszélt, hogy azért nincs háborús fenyegetés, mert „ahhoz kettő fél kell”: aki támad, és akit megtámadnak és ilyenről jelenleg nincs szó. 

A lap hozzáteszi, mindezt azután jelentette ki, hogy a Tisza Párt nemzetközi szövetségesei hónapok óta a háborúba való belépésről beszélnek:

  • Mark Rutte NATO-főtitkár nyíltan beszél arról, hogy szárazföldi csapatokat, hajókat és repülőket mozgósítanak Ukrajna támogatására.
  • Friedrich Merz német kancellár és a francia vezetés már a mélységi csapásokat és katonai központok ukrajnai telepítését készíti elő.
  • Manfred Weber, a Tisza Párt néppárti főnöke német katonák bevonását sürgeti az ukrán békefolyamat biztosításába.

Úgy tűnik tehát, a Tisza Párt szerint a NATO-csapatok mozgósítása „nem konkrétum”, csupán „tudatos feszültségkeltés”.

Mindenkit berántana katonának

Ugyanez a Ruszin-Szendi Romulusz, aki tudatosan próbálja elfedni a háborús fenyegetést, korábban világosan megmondta: a sorkatonaságot nem szüntették meg, csak felfüggesztették, és „ha baj van, mindenkit be kell rántani azonnal”, egy másik felvételen pedig megerősítette: „ha gáz van, akkor mindenki be lesz vonultatva” – emlékeztet az Ellenpont.

A lap világossá teszi, Ruszin-Szendi kétarcú gondolatai mögött egyértelműen Tarr Zoltán alelnök hírhedt etyeki mondata áll:

nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Azért próbálják a minisztert a „háborús pszichózis szultánjának” beállítani, és ezért írják azt, hogy a szuverenitás csak egy „megváltó mítosz”, mert el akarják hitetni, hogy a háború csak a fejekben létezik, miközben ők a háttérben már készen állnak a brüsszeli és kijevi akarat maradéktalan kiszolgálására – még ha ez a magyar fiatalok „berántásával” is jár – figyelmeztet az Ellenpont.

 Borítókép: Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője (Fotó: MW/Mirkó István) 


Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

