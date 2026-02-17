Ruszin-Szendi szerint a kormány csak riogat a háborús veszéllyel, miközben pártja a háborúpártiak oldalán áll + videó

Ruszin-Szendi Romulusz itthon folyatja Magyar Péter kétarcú brüsszeli mellébeszélését a háború kapcsán – írja cikkében az Ellenpont. A volt vezérkari főnök zavaros érvelése szerint ugyanis a kormány azért hívja fel rendszeresen a figyelmet a háborúba sodródás veszélyére, mert „a sodródás a felelősség feloldása, a döntés súlyának elkenése”, és a cél csupán az, hogy a választó ne kérdezzen.

Ezt követően egy logikai bakugrással a szuverenitás feladására buzdít mondván,

a sodródás után jön a megoldás: a szuverenitás. A politikai kommunikációban ez nem jogelméleti fogalom, hanem megváltó mítosz.

Vagyis Ruszin-Szendi ugyanazt mondja – emlékeztet a lap –, mint Magyar Péter: a szuverenitás nem is olyan fontos dolog, inkább csak egy mítosz. Akár le is lehet mondani egy kis részéről, ahogy arról főnöke beszélt nemrég.

Az ukrán fenyegetések nem zavarják Ruszin-Szendit

Posztjában a százezrek halálával járó konfliktus jelentette fenyegetést elrendezi annyival, hogy ez egy „tökéletes érzelmi csapda”, ahol a félelem uralkodik a ráció felett. Ruszin-Szendi szerint Gulyás Gergely Miniszerelnökséget vezető miniszter a „háborús pszichózis szultánja”, amiért a Kormányinfón megemlítette, hogy egy ukrán őrnagy katonai megszállással fenyegette meg Magyarországot.

Az Ellenpont arra is rámutat: tiszás politikus arról ír, ez a fenyegetés „csak lebegtetés”, és az ukránok ellenséges megnyilvánulásaira figyelmeztető miniszter „olyan retorikai konstrukciót használ, amely elülteti a félelmet, miközben formálisan nem vállal felelősséget egy konkrét tényállításért.”

Ezt az erősen zavaros kijelentést pedig azzal próbálta alátámasztani egy másik posztban Ruszin-Szendi, hogy a teljesen egyértelmű ukrán fenyegetést követően kijelentette:

nincs nyilvánosan ismert, hitelesen bemutatott terv, nincs konkrétan azonosított katonai szándék Magyarország ellen.

A lap szerint különösen megdöbbentő kétszínűség, hogy három nappal, azután, hogy Jevhen Karasz, a neonáci C14 csoport vezetője és Volodimir Zelenszkij által kitüntetett őrnagy egy kerekasztal-beszélgetésen arról beszélt, hogy az ukrán hadsereg „két perc alatt odaérne” Magyarországra, Ruszin-Szendi arról posztolt, hogy „ha valódi fenyegetés van, azt bizonyítani kell. Ha nincs, akkor a pánikkeltést abba kell hagyni.”