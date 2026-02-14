Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

UkrajnaMagyar Honvédségfenyegetés

Ukrajna állítja, egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget

Újabb éles ukrán kijelentés került elő: egy esetleges konfliktusban akár egyetlen zászlóalj is elég lehetne a Magyar Honvédség legyőzésére.

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 11:08
Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette Magyarországot (Fotó: AFP)
Makszim Neszvitalov ukrán politológus egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén akár Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja is elegendő lehetne a Magyar Honvédség legyőzésére – írja az Origo.

Ukrajna újabb fenyegetést fogalmazott meg Magyarország felé (Fotó: Marcin Obara / MTI/EPA/PAP)
Ukrajna újabb fenyegetést fogalmazott meg Magyarország felé (Fotó: MTI/EPA/PAP/Marcin Obara)

Elég lenne Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja ahhoz, hogy a magyar honvédségből ne sok minden maradjon. Ha valóban hadüzenetről lenne szó. És ez semmilyen módon nem a képességek lebecsülése. Ljasko úr egy vagány figura, ehhez nem fér kétség

– fogalmazott.

Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, legutóbb egy olyan videó látott napvilágot, amelyen Jevhen Karasz arról beszél, hogy nemcsak Oroszországot tekintik ellenségnek, hanem minden olyan államot is, amely – megfogalmazása szerint – ellenséges magatartást tanúsít Ukrajnával szemben.

A videóban az is elhangzik, hogy egy 128-as jelzésű dandár akár „két percen belül” megérkezhetne Magyarországra bizonyos politikai nyilatkozat esetén, ami nyílt katonai fellépés lehetőségét veti fel hazánkkal szemben.

Az ügy súlyára tekintettel a Magyar Nemzet hivatalos levélben fordult a NATO-hoz. Megkeresésünkben arra kértük a szövetséget, ismertesse, miként értékeli az olyan nyilvános kijelentéseket, amelyek egy európai uniós tagállammal szembeni katonai fellépés lehetőségét vetik fel. Arra is rákérdeztünk, terveznek-e bármilyen lépést, illetve kívánnak-e magyarázatot kérni az ukrán féltől az elhangzottakkal kapcsolatban.

Továbbá arról is érdeklődtünk, összeegyeztethetők-e az ilyen kijelentések az Európai Unió alapértékeivel és a tagállamok közötti szolidaritás elvével, valamint milyen garanciákat tudnak nyújtani a magyar állampolgárok számára az elhangzottak fényében. A megkeresésre a NATO nem reagált.

A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult az Európai Bizottsághoz is az ügyben. A megkeresésre azonban mindeddig semmilyen válasz nem érkezett. Az Európai Bizottság részéről sem megerősítés, sem elhatárolódás nem történt, noha a kérdés egy uniós tagállam biztonságát és az uniós szolidaritás elvét is érinti.

Borítókép: Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette Magyarországot (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

