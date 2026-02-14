Makszim Neszvitalov ukrán politológus egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy egy esetleges fegyveres konfliktus esetén akár Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja is elegendő lehetne a Magyar Honvédség legyőzésére – írja az Origo.
Ukrajna állítja, egyetlen zászlóaljjal legyőzné a Magyar Honvédséget
Újabb éles ukrán kijelentés került elő: egy esetleges konfliktusban akár egyetlen zászlóalj is elég lehetne a Magyar Honvédség legyőzésére.
Elég lenne Oleg Ljasko egyetlen zászlóalja ahhoz, hogy a magyar honvédségből ne sok minden maradjon. Ha valóban hadüzenetről lenne szó. És ez semmilyen módon nem a képességek lebecsülése. Ljasko úr egy vagány figura, ehhez nem fér kétség
– fogalmazott.
További Külföld híreink
Ahogy arról a Magyar Nemzet beszámolt, legutóbb egy olyan videó látott napvilágot, amelyen Jevhen Karasz arról beszél, hogy nemcsak Oroszországot tekintik ellenségnek, hanem minden olyan államot is, amely – megfogalmazása szerint – ellenséges magatartást tanúsít Ukrajnával szemben.
A videóban az is elhangzik, hogy egy 128-as jelzésű dandár akár „két percen belül” megérkezhetne Magyarországra bizonyos politikai nyilatkozat esetén, ami nyílt katonai fellépés lehetőségét veti fel hazánkkal szemben.
Az ügy súlyára tekintettel a Magyar Nemzet hivatalos levélben fordult a NATO-hoz. Megkeresésünkben arra kértük a szövetséget, ismertesse, miként értékeli az olyan nyilvános kijelentéseket, amelyek egy európai uniós tagállammal szembeni katonai fellépés lehetőségét vetik fel. Arra is rákérdeztünk, terveznek-e bármilyen lépést, illetve kívánnak-e magyarázatot kérni az ukrán féltől az elhangzottakkal kapcsolatban.
Továbbá arról is érdeklődtünk, összeegyeztethetők-e az ilyen kijelentések az Európai Unió alapértékeivel és a tagállamok közötti szolidaritás elvével, valamint milyen garanciákat tudnak nyújtani a magyar állampolgárok számára az elhangzottak fényében. A megkeresésre a NATO nem reagált.
A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult az Európai Bizottsághoz is az ügyben. A megkeresésre azonban mindeddig semmilyen válasz nem érkezett. Az Európai Bizottság részéről sem megerősítés, sem elhatárolódás nem történt, noha a kérdés egy uniós tagállam biztonságát és az uniós szolidaritás elvét is érinti.
Borítókép: Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette Magyarországot (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ukrán elemző kitálalt a Zelenszkij-tervről
Tizengauzen szerint Ukrajna EU-s csatlakozásának fő akadálya Orbán Viktor ellenállása.
Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti
Az Európai Bizottság elnöke szerint függetlenebb Európára van szükség a válságok korában.
Trump rezsimváltást emlegetett, óriási hadihajó tart a Közel-Keletre + videó
USS Gerald R. Ford a világ legnagyobb hadihajója!
A német kancellár minden férfit és nőt besorozna
Kötelező egyéves szolgálat jöhet Németországban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Ukrán elemző kitálalt a Zelenszkij-tervről
Tizengauzen szerint Ukrajna EU-s csatlakozásának fő akadálya Orbán Viktor ellenállása.
Ursula von der Leyen a fegyverkezés fokozását sürgeti
Az Európai Bizottság elnöke szerint függetlenebb Európára van szükség a válságok korában.
Trump rezsimváltást emlegetett, óriási hadihajó tart a Közel-Keletre + videó
USS Gerald R. Ford a világ legnagyobb hadihajója!
A német kancellár minden férfit és nőt besorozna
Kötelező egyéves szolgálat jöhet Németországban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!