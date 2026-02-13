Brüsszel sunnyog: nem válaszolt az Európai Bizottság a Magyarországot ért fenyegetésre + videó

A Magyar Nemzet azt is megkérdezte: összeegyeztethetőnek tartják-e az ilyen kijelentéseket az Európai Unió alapértékeivel és a tagállamok közötti szolidaritás elvével, illetve milyen garanciákat tudnak nyújtani a magyar állampolgároknak.

A megkeresésre azonban mindeddig semmilyen válasz nem érkezett. Az Európai Bizottság részéről sem megerősítés, sem elhatárolódás nem történt, noha a kérdés egy uniós tagállam biztonságát és az uniós szolidaritás elvét is érinti.

Brüsszel hallgatása után joggal merül fel a kérdés: hogyan reagál az Európai Unió, ha egy tagállamot nyílt fenyegetés ér?