UkrajnaOrbán Viktorfenyegetés

Nyílt támadásba lendült Magyarország ellen egy ukrán képviselő, vállalhatatlan kijelentéseket tett + videó

Egy ukrán parlamenti képviselő videóüzenetben bírálta a magyar kormányfőt és a magyar kormányt, amiért egy háborúellenes rendezvényen Ukrajnát ellenségként említették. Beszédében kitért a közelgő magyarországi parlamenti választásokra, az ukrán képviselő álláspontja szerint a jelenlegi magyar vezetés csak átmeneti.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 13:40
Ukrán delegáció Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Dmitro Mikisa egy ukrán képviselő egy videóüzenetben élesen bírálta Orbán Viktort és magyar kormányt, amiért egy háborúellenes rendezvényen Ukrajna ellenségként volt említve. Mikisa a magyar miniszterelnököt oroszbarát politikával és az Európai Unió megosztására irányuló tevékenységgel vádolta. Beszédében kitért a közelgő magyarországi parlamenti választásokra, szerinte a jelenlegi politikai irányvonal Magyarországon csak átmeneti állapot. Az ukránok most abban bízhatnak, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök, és majd ő megteszi azokat a lépéseket, amik ugyan népszerűtlenek lesznek, de meg kell tenni, legalábbis szerinte.

Dmitro Mikisa egy ukrán képviselő egy videóüzenetben élesen bírálta Orbán Viktort és magyar kormányt
Dmitro Mikisa, egy ukrán képviselő egy videóüzenetben élesen bírálta Orbán Viktort és magyar kormányt
Fotó: AFP

Ukrajna az ellenségünk” – hogy ki tette ezt a kijelentést, azt máris elárulom

– nyitotta meg a videós bejelentkezést Mikisa. Úgy folytatta, hogy „Egy európai ország – pontosabban egy ország, amely még európai, amíg a többi európai állam hagyja neki, hogy az maradjon, függetlenül azoktól a hitvány alakoktól, akik jelenleg vezetik. Természetesen arról a hitvány, nyálkás alakról, arról a közönséges senkiről beszélek, aki pillanatnyilag még miniszterelnök.”

Orbánról beszélek, természetesen

– tért ki rá. Az ukrán politikus szavaival élve „Ukrajna személyesen Orbán ellensége. Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el, hidd el.” 

Az új miniszterelnök Magyar Péter lesz. Több mint valószínű, hogy ő lesz a győztes aki koalíciót alakít, és természetesen ő lesz az új miniszterelnök, az új kabinetével, az új kormánnyal. És mi is tudjuk, hogy mit fog tenni a kormányával, mik lesznek az első lépései

– fejtette ki, majd kitért rá, hogy első lépésként megváltoztatja majd a jelenlegi működési modellt, ami jó, azt folytatja, de más dolgokat megváltoztat. És mivel ezek a reformok mindig népszerűtlen intézkedések lesznek, azt követni fogja a lakosság elégedetlensége. 

Mit kell tehát adni a lakosságnak? Elégtételt kell adni, és elmagyarázni, hogy helyesen cselekszünk

– részletezte. 

Mikisa ezután vádaskodni kezdett, miszerint Orbán Viktor manipulál, félrevezet, és oroszbarát kijelentéseivel lefelé húzza Magyarországot. Hosszasan beszélt arról, hogy a világ polarizálódik, radikalizálódik.

A közelgő, április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban elmondta, szerinte Magyar Péter alakíthat majd kormányt. A YouTube-videó végén hangsúlyozza, hogy Ukrajna továbbra is halad az Európai Uniós tagság irányába, és szerinte a jelenlegi magyar vezetés csak ideiglenes.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukránok szerint nem Oroszország az ellenség, hanem Magyarország. Ukrán közéleti szereplők sora támadta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért nem szolgálja ki az ukrán érdekeket. Személyeskedő hangnemben bírálták a magyar miniszterelnököt, történelmi párhuzamokat vontak, sőt katonai fenyegetés is elhangzott.

Borítókép: Ukrán delegáció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kránitz Péter Pál
idezojelekJD Vance

Vance rárúgta az ajtót a Kaukázusra

Kránitz Péter Pál avatarja

Washington most nem demokráciákat épít, hanem közös érdekeken alapuló együttműködési rendszereket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu