Dmitro Mikisa egy ukrán képviselő egy videóüzenetben élesen bírálta Orbán Viktort és magyar kormányt, amiért egy háborúellenes rendezvényen Ukrajna ellenségként volt említve. Mikisa a magyar miniszterelnököt oroszbarát politikával és az Európai Unió megosztására irányuló tevékenységgel vádolta. Beszédében kitért a közelgő magyarországi parlamenti választásokra, szerinte a jelenlegi politikai irányvonal Magyarországon csak átmeneti állapot. Az ukránok most abban bízhatnak, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök, és majd ő megteszi azokat a lépéseket, amik ugyan népszerűtlenek lesznek, de meg kell tenni, legalábbis szerinte.
Nyílt támadásba lendült Magyarország ellen egy ukrán képviselő, vállalhatatlan kijelentéseket tett + videó
Egy ukrán parlamenti képviselő videóüzenetben bírálta a magyar kormányfőt és a magyar kormányt, amiért egy háborúellenes rendezvényen Ukrajnát ellenségként említették. Beszédében kitért a közelgő magyarországi parlamenti választásokra, az ukrán képviselő álláspontja szerint a jelenlegi magyar vezetés csak átmeneti.
Ukrajna az ellenségünk” – hogy ki tette ezt a kijelentést, azt máris elárulom
– nyitotta meg a videós bejelentkezést Mikisa. Úgy folytatta, hogy „Egy európai ország – pontosabban egy ország, amely még európai, amíg a többi európai állam hagyja neki, hogy az maradjon, függetlenül azoktól a hitvány alakoktól, akik jelenleg vezetik. Természetesen arról a hitvány, nyálkás alakról, arról a közönséges senkiről beszélek, aki pillanatnyilag még miniszterelnök.”
Orbánról beszélek, természetesen
– tért ki rá. Az ukrán politikus szavaival élve „Ukrajna személyesen Orbán ellensége. Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el, hidd el.”
Az új miniszterelnök Magyar Péter lesz. Több mint valószínű, hogy ő lesz a győztes aki koalíciót alakít, és természetesen ő lesz az új miniszterelnök, az új kabinetével, az új kormánnyal. És mi is tudjuk, hogy mit fog tenni a kormányával, mik lesznek az első lépései
– fejtette ki, majd kitért rá, hogy első lépésként megváltoztatja majd a jelenlegi működési modellt, ami jó, azt folytatja, de más dolgokat megváltoztat. És mivel ezek a reformok mindig népszerűtlen intézkedések lesznek, azt követni fogja a lakosság elégedetlensége.
Mit kell tehát adni a lakosságnak? Elégtételt kell adni, és elmagyarázni, hogy helyesen cselekszünk
– részletezte.
Mikisa ezután vádaskodni kezdett, miszerint Orbán Viktor manipulál, félrevezet, és oroszbarát kijelentéseivel lefelé húzza Magyarországot. Hosszasan beszélt arról, hogy a világ polarizálódik, radikalizálódik.
További Külföld híreink
A közelgő, április 12-én esedékes magyar országgyűlési választásokkal kapcsolatban elmondta, szerinte Magyar Péter alakíthat majd kormányt. A YouTube-videó végén hangsúlyozza, hogy Ukrajna továbbra is halad az Európai Uniós tagság irányába, és szerinte a jelenlegi magyar vezetés csak ideiglenes.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukránok szerint nem Oroszország az ellenség, hanem Magyarország. Ukrán közéleti szereplők sora támadta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért nem szolgálja ki az ukrán érdekeket. Személyeskedő hangnemben bírálták a magyar miniszterelnököt, történelmi párhuzamokat vontak, sőt katonai fenyegetés is elhangzott.
Borítókép: Ukrán delegáció (Fotó: AFP)
