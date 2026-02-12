Nyílt támadásba lendült Magyarország ellen egy ukrán képviselő, vállalhatatlan kijelentéseket tett + videó

Ukrajna az ellenségünk” – hogy ki tette ezt a kijelentést, azt máris elárulom

– nyitotta meg a videós bejelentkezést Mikisa. Úgy folytatta, hogy „Egy európai ország – pontosabban egy ország, amely még európai, amíg a többi európai állam hagyja neki, hogy az maradjon, függetlenül azoktól a hitvány alakoktól, akik jelenleg vezetik. Természetesen arról a hitvány, nyálkás alakról, arról a közönséges senkiről beszélek, aki pillanatnyilag még miniszterelnök.”

Orbánról beszélek, természetesen

– tért ki rá. Az ukrán politikus szavaival élve „Ukrajna személyesen Orbán ellensége. Ezt, Viktor, biztosan nem felejtjük el, hidd el.”

Az új miniszterelnök Magyar Péter lesz. Több mint valószínű, hogy ő lesz a győztes aki koalíciót alakít, és természetesen ő lesz az új miniszterelnök, az új kabinetével, az új kormánnyal. És mi is tudjuk, hogy mit fog tenni a kormányával, mik lesznek az első lépései

– fejtette ki, majd kitért rá, hogy első lépésként megváltoztatja majd a jelenlegi működési modellt, ami jó, azt folytatja, de más dolgokat megváltoztat. És mivel ezek a reformok mindig népszerűtlen intézkedések lesznek, azt követni fogja a lakosság elégedetlensége.

Mit kell tehát adni a lakosságnak? Elégtételt kell adni, és elmagyarázni, hogy helyesen cselekszünk

– részletezte.

Mikisa ezután vádaskodni kezdett, miszerint Orbán Viktor manipulál, félrevezet, és oroszbarát kijelentéseivel lefelé húzza Magyarországot. Hosszasan beszélt arról, hogy a világ polarizálódik, radikalizálódik.