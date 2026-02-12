Rendkívüli

Gulyás Gergely a Kormányinfón: új szakaszba léptek az ukrán fenyegetések + videó

fenyegetésUkrajnaMagyarország

Az ukránok szerint nem Oroszország az ellenség, hanem Magyarország + videó

Ukrán közéleti szereplők sora támadta Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért nem szolgálja ki az ukrán érdekeket. Személyeskedő hangnemben bírálták a magyar miniszterelnököt, történelmi párhuzamokat vontak, sőt katonai fenyegetés is elhangzott. Egy ukrán parlamenti képviselő egyenesen azt mondta, hogy az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 11:20
Zelenszkij és az Európai Unió tisztviselői Forrás: AFP
Az elmúlt napokban ukrán közéleti szereplők sorra éles hangvételű támadást intéztek Magyarország és Orbán Viktor miniszterelnök ellen – írta meg az Origo. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Jevhen Karasz, az ukrán hadsereg őrnagya, aki a szélsőséges, neonáci C14 csoport vezetőjeként is ismert, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot.

Több ukrán közszereplő is nyílt fenyegetést intézett Magyarország felé
Több ukrán közszereplő is nyílt fenyegetést intézett Magyarország felé
Fotó: AFP

Bohdan Cservak, az Ukrajna Állami Televíziós és Rádiószolgáltatási Bizottságának első elnökhelyettese és az Ukrán Nacionalisták Szervezetének (OUN) vezetője Facebookon közölt véleménycikket „Nem először próbálja Magyarország megsemmisíteni Ukrajnát és az ukránokat” címmel. Írásában felidézte a korjukivkai tragédiát, és párhuzamot vont Orbán Viktor korábbi kijelentésével, amelyben a magyar kormányfő Ukrajnát Magyarország ellenségének nevezte. Cservak szerint Magyarország megalázóan bánik az ukránokkal, és úgy fogalmazott: a Moszkvával véres háborút vívó, független 

Ukrajna nem tűri el a megaláztatást, az elkövetett bűnökért pedig megtorlás lesz.

Nem sokkal később Dmitro Mikisa ukrán parlamenti képviselő egy videóban bírálta a magyar miniszterelnököt. Az „Ukrajna mindenek felett” feliratú zászló előtt állva felidézte a magyar miniszterelnök nagy visszhangot kiváltó kijelentését, miszerint Ukrajna az ellenség, majd sértő, személyeskedő hangnemben beszélt róla. Azt mondta, ha Ukrajna személyesen Orbán ellensége, azt nem fogják elfelejteni.

Majd hozzátette azt is, hogy az új miniszterelnök Magyarországon „természetesen” Magyar Péter lesz.

Orbán Viktor és a magyar kormány politikai álláspontját Ukrajnában ellenséges magatartásként értékelik. 

Borisz Tisenhausen ukrán politikai elemző egy interjúban reagált arra a kijelentésre, hogy Magyarország nem küld katonákat Ukrajnába, mert az közvetlen fegyveres konfliktust jelentene Oroszországgal. Tisenhausen szerint 

inkább attól kellene tartani, nehogy Ukrajna küldjön csapatokat Magyarországra. 

Emellett azzal vádolta a magyar kormányt, hogy az Európai Unión belül gátolja Ukrajna támogatását, és hogy Orbán Viktor Oroszország érdekeit képviseli. Hangsúlyozta, hogy háborús körülmények között Ukrajnában őrizetbe veszik azokat, akik orosz érdekeket szolgálnak ki és párhuzamot vont a magyar kormány politikájával.

Eközben Jevhen Karasz – akit korábban Volodimir Zelenszkij elnök kitüntetett – egy nyilvánosságra került felvételen katonai fellépéssel fenyegette meg Magyarországot. A videóban kijelentette: nemcsak Oroszország számít Ukrajna ellenségének, hanem minden olyan állam is, amely most vagy a jövőben ellenségesen lép fel velük szemben. Többször bíráló, pejoratív kifejezésekkel illette Orbán Viktort, akit „kis csahosnak” nevezett, és azt állította, hogy 

az ukrán hadsereg 128-as dandára két perc alatt elérhetné Magyarország területét, ha a magyar kormányfő provokatív bejelentést tenne.

Karasz szavai nyílt katonai fenyegetésként értelmezhetők. 

Az ukránok most abban bíznak, hogy Magyar Péter lesz a miniszterelnök Magyarországon, mert majd ő megteszi azokat a lépéseket, amik ugyan népszerűtlenek lesznek, de meg kell tenni.

Borítókép: Zelenszkij és az Európai Unió tisztviselői (Fotó: AFP)

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

