Magyarország neve is elhangzott, amikor Ukrajna ellenségeit sorolta egy ukrán őrnagy + videó

Újabb, minden korábbinál nyíltabb és súlyos fenyegetés érte Magyarországot Ukrajnából. A nyilvánosságra került videófelvételen egy ukrán katonatiszt arról beszél, hogy Ukrajna nem csupán Oroszországot tekinti ellenségének, hanem minden olyan országot, amely szembemegy az ukrán érdekekkel – számolt be róla az Origo.

Újabb ukrán katona fenyegette meg Magyarországot

Ahogy arról lapunk is beszámolt, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij kitűntetett őrnagya . Jevhen Karasz Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is célba vette, amikor azt mondta:

egy ukrán dandár két percen belül elérhetné az ország területét.

Kifejtette, hogy Ukrajna nem kizárólag Moszkvára tekint ellenségként, hanem minden olyan országra, amely – akár most, akár a jövőben – szembemegy az ukrán érdekekkel. Karasz provokatív hangnemben utalt a magyar miniszterelnökre, amikor feltette a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?” A kijelentés egyértelmű katonai fenyegetésként értelmezhető, amely Magyarország szuverenitását és biztonságát egyaránt érinti. Az ukrán őrnagy a videó zárásaként hangsúlyozta, hogy amikor szükség lesz rá, Ukrajna felkészülten fog szembenézni minden kihívással.