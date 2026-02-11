fenyegetésUkrajnaMagyarországukrán katona

Magyarország neve is elhangzott, amikor Ukrajna ellenségeit sorolta egy ukrán őrnagy + videó

Nyílt fenyegetést fogalmazott meg Magyarország ellen egy ukrán őrnagy. A nyilvánosságra került videóból kiderül, hogy nemcsak Oroszországra tekintenek ellenségként, hanem mindenkire, aki az ukrán érdekekkel szembemegy. Jevhen Karasz azt mondta, hogy egy ukrán dandár két percen belül elérhetné Magyarországot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 17:22
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Újabb, minden korábbinál nyíltabb és súlyos fenyegetés érte Magyarországot Ukrajnából. A nyilvánosságra került videófelvételen egy ukrán katonatiszt arról beszél, hogy Ukrajna nem csupán Oroszországot tekinti ellenségének, hanem minden olyan országot, amely szembemegy az ukrán érdekekkel – számolt be róla az Origo. 

Újabb ukrán katona fenyegette meg Magyarországot
Újabb ukrán katona fenyegette meg Magyarországot
Fotó: AFP

Ahogy arról lapunk is beszámolt, katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot Zelenszkij kitűntetett őrnagya . Jevhen Karasz Magyarországot és Orbán Viktor miniszterelnököt is célba vette, amikor azt mondta:

egy ukrán dandár két percen belül elérhetné az ország területét.

Kifejtette, hogy Ukrajna nem kizárólag Moszkvára tekint ellenségként, hanem minden olyan országra, amely – akár most, akár a jövőben – szembemegy az ukrán érdekekkel. Karasz provokatív hangnemben utalt a magyar miniszterelnökre, amikor feltette a kérdést: „Mit fog Orbán csinálni? Ez a kis csahos?” A kijelentés egyértelmű katonai fenyegetésként értelmezhető, amely Magyarország szuverenitását és biztonságát egyaránt érinti. Az ukrán őrnagy a videó zárásaként hangsúlyozta, hogy amikor szükség lesz rá, Ukrajna felkészülten fog szembenézni minden kihívással.

Az ügyre reagált Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is. Közösségi oldalán azt írta, hogy a neonáci C14 csoport vezetője katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot. Hozzátette: a magyar kormány nem enged a zsarolásnak. Bejegyzését pedig egyértelmű üzenettel zárta: 

A Fidesz a biztos választás!

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

add-square A Zelenszkij-terv részletei

A Zelenszkij-terv borzolja a kedélyeket és Magyarország útban van

A Zelenszkij-terv részletei 14 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekIzrael

Igen, Dani!

Bayer Zsolt avatarja

Ezeket egy dolog tartja össze: a bennünket gyűlölés számukra mámorító mákonya.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu