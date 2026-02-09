Szentkirályi AlexandraUkrajnaTisza Párt

Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba

A Fidesz budapesti elnöke szerint egy, az online térben terjedő videó világosan megmutatja, hogy Ukrajna érdeke a Tisza Párt és Magyar Péter győzelme, mert ez nyitná meg az utat az EU-csatlakozás előtt. Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, a magyarok már nemet mondtak Ukrajna uniós tagságára, és a kormánypárt továbbra is gátat szab az ország számára kedvezőtlen brüsszeli törekvéseknek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 13:54
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője
Szentkirályi Alexandra a Fidesz budapesti frakcióvezetője Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke egy, az online térben futótűzként terjedő videóra hívta fel a figyelmet közösségimédia-oldalán. A felvételen szereplő ukrán elemző teljes nyíltsággal beszél arról, hogy Ukrajna érdeke, hogy a Tisza kerüljön hatalomra Magyarországon.

Szentkirályi Alexandra az interneten terjedő ukrán elemző igazságrohamára reagált
Szentkirályi Alexandra az interneten terjedő ukrán elemző igazságrohamára reagált. Forrás: Facebook/Vanik Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője elmondta, hogy egy ukrán elemző (aki a Telexen is többször szerepelt) szerint ki kell mondani, hogy Ukrajna érdeke a Tisza győzelme, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Szentkirályi szerint a tiszások nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek, és már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon. 

Mi viszont nemet tudunk mondani, ahogy már a magyarok is világosan nemet mondtak a Voks 2025 szavazáson Ukrajna EU-tagságára. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

A politikus videóüzenetében mutatott rá a tényekre:

Nézzétek meg, hogy mit mond egy ukrán elemző azzal kapcsolatban, hogy mi is lenne igazából jó Ukrajna szempontjából. Ő azt mondja, hogy egy Tisza-kormány, egy Magyar Péter által vezetett kormány

– mondta.

Mi azt gondoljuk, hogy ez semmiképpen nem jó Magyarországnak, lehet, hogy Ukrajnának igen, de a mi feladatunk az, hogy a magyar emberek érdekeit képviseljük, nem pedig az ukránokét

– foglalt állást Szentkirályi Alexandra.

Mi nem szeretnénk azt, hogyha Ukrajna már erőltetett gyorsított csatlakozással 2027-ben, azaz jövőre az Európai Unió tagja lenne

– szögezte le.

Egyrészt borzalmas gazdasági következményei lennének, másrészt pedig az azt jelentené, hogy Ukrajnával a háborút is felvesszük az Európai Unióba

– figyelmeztetett a politikus.

Úgyhogy én mindenkinek csak azt mondom, hogy nem kell a fideszes politikusokra hallgatni, hallgassák meg ennek az ukrán elemzőnek a szavait, és aztán azután döntsenek áprilisban. Ukrajnában világosan látják, hogy nekik egy Magyar Péter vezette Tisza-kormány a belépő az EU-ba, mi pedig a gátat jelentjük jelenleg is. Ez így is marad, amíg mi vagyunk kormányon, addig semmi olyan nem történik, ami a magyar embereknek nem jó

– zárta gondolatait a frakcióvezető.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.