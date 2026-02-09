Itt a bizonyíték: Ukrajnának Magyar Péter a belépő az EU-ba

Szentkirályi Alexandra a budapesti Fidesz elnöke egy, az online térben futótűzként terjedő videóra hívta fel a figyelmet közösségimédia-oldalán. A felvételen szereplő ukrán elemző teljes nyíltsággal beszél arról, hogy Ukrajna érdeke, hogy a Tisza kerüljön hatalomra Magyarországon.

Szentkirályi Alexandra az interneten terjedő ukrán elemző igazságrohamára reagált. Forrás: Facebook/Vanik Zoltán

A Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője elmondta, hogy egy ukrán elemző (aki a Telexen is többször szerepelt) szerint ki kell mondani, hogy Ukrajna érdeke a Tisza győzelme, mert Magyar Péter támogatja Ukrajna EU-csatlakozását.

Szentkirályi szerint a tiszások nem tudnának nemet mondani Brüsszelnek, és már jövőre itt lenne Ukrajna a nyakunkon.

Mi viszont nemet tudunk mondani, ahogy már a magyarok is világosan nemet mondtak a Voks 2025 szavazáson Ukrajna EU-tagságára. Ezért is a Fidesz a biztos választás!

A politikus videóüzenetében mutatott rá a tényekre:

Nézzétek meg, hogy mit mond egy ukrán elemző azzal kapcsolatban, hogy mi is lenne igazából jó Ukrajna szempontjából. Ő azt mondja, hogy egy Tisza-kormány, egy Magyar Péter által vezetett kormány

– mondta.

Mi azt gondoljuk, hogy ez semmiképpen nem jó Magyarországnak, lehet, hogy Ukrajnának igen, de a mi feladatunk az, hogy a magyar emberek érdekeit képviseljük, nem pedig az ukránokét

– foglalt állást Szentkirályi Alexandra.

Mi nem szeretnénk azt, hogyha Ukrajna már erőltetett gyorsított csatlakozással 2027-ben, azaz jövőre az Európai Unió tagja lenne

– szögezte le.

Egyrészt borzalmas gazdasági következményei lennének, másrészt pedig az azt jelentené, hogy Ukrajnával a háborút is felvesszük az Európai Unióba

– figyelmeztetett a politikus.

Úgyhogy én mindenkinek csak azt mondom, hogy nem kell a fideszes politikusokra hallgatni, hallgassák meg ennek az ukrán elemzőnek a szavait, és aztán azután döntsenek áprilisban. Ukrajnában világosan látják, hogy nekik egy Magyar Péter vezette Tisza-kormány a belépő az EU-ba, mi pedig a gátat jelentjük jelenleg is. Ez így is marad, amíg mi vagyunk kormányon, addig semmi olyan nem történik, ami a magyar embereknek nem jó

– zárta gondolatait a frakcióvezető.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője (Forrás: Facebook)