Újabb ukrán félelemkeltés, hírhedt nacionalista szállt bele a magyarokba: „A bűnökért fizetni kell!”

UkrajnaZelenszkijMagyarország

A Zelenszkij-terv borzolja a kedélyeket és Magyarország útban van

A Brüsszel–Kijev-koalíció célja a magyar nemzeti kormány kiiktatása, hogy már a jövő évben felvehessék Ukrajnát az Európai Unióba, ezt mutatja a Zelenszkij-terv is – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

Magyar Nemzet
2026. 02. 11. 12:43
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a kormányülésen arról tájékoztatott, hogy létrejött egy Brüsszel–Kijev-koalíció, amelynek három fő célkitűzése van: hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Kifejtette, ennek a koalíciónak van egy katonai, egy pénzügyi és egy politikai lába, és most a Zelenszkij-tervben utóbbinak a kiéleződése látható, tekintettel az Ukrajnában romló helyzetre. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor kiemelte, hogy a Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Magyarországon politikai váltást kell elérni
Szijjártó Péter kifejtette, hogy a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Magyarországon politikai váltást kell elérni
 Fotó: MTI

Tekintettel arra, hogy a frontvonalon az oroszok nem nagy, de látható méretű lépésekkel mennek előre, tekintettel arra, hogy az ukrán emberek mindennapi életérzése egyre romlik, tekintettel a kényszersorozásokra, tekintettel arra, hogy naponta csak néhány órán keresztül van áram, tekintettel arra, hogy a hátország, a frontvonaltól távolabb eső területek megvédése is komoly nehézségekbe ütközik, ezért Zelenszkijék most egyértelműen azzal a kéréssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot vegyék legelőre, hogy az ukrán emberekben a politikai támogatást fenntartsák

– húzta alá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez látszik a frissen közzétett ötpontos tervben is, amely gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy Ukrajna már a jövő évben tagja lehessen az EU-nak.

Ehhez le kell küzdeniük néhány akadályt, beazonosították ezeket, és úgy gondolják, hogy az első számú, legfontosabb akadály Magyarország

– mondta. Majd hozzátette, hogy ugyan Brüsszelben mindenfajta trükköket be tudnak vetni a technikai előkészítés során és készek megsérteni a saját szabályaikat is, arra nem tudnak jogi megoldást találni, hogy Ukrajnát a végén hazánk tiltakozása ellenére is felvegyék. Ezért egyértelműen az a tervük, hogy kiiktassák a magyar nemzeti kormányt mint akadályt, ezen öt pont kizárólag erről szól, minthogy az Európai Bizottság minden másban keresztül tud menni az összes többi tagállamon, senki nem fejt ki komoly ellenállást.

A tervnek az első két pontja bevezetés, tehát a cél: 2027-ben tagság reformok nélkül és még háborúval is. És a harmadik pont a fő pont, hogy ez miként lehetséges. Magyarországon politikai váltást kell elérni. És hogy hosszú távú biztosítékra mennek, arról szól az ötödik pont, ez azt jelenti, hogy az ilyen szuverén magyar nemzeti kormányféle baleseteket a jövőben el lehessen kerülni, ezért jön a vétójog megszüntetése

– sorolta. Azzal folytatta, hogy a terveik szerint az egyhangú szavazások megszüntetése az Európai Unióban a hosszú távú garanciája lehet annak, hogy a liberális mainstream tudjon érvényesülni, ami mind a háború, mind a migráció tekintetében kulcskérdés. A miniszter rámutatott, hogy a sorrend azért is van úgy, hogy előbb a magyar kormányt kell kiiktatni és utána kell a vétójogot eltörölni, mert utóbbihoz is egyhangú döntéshozatalra lenne szükség.

Tehát ha minket ki tudnak iktatni, akkor onnantól kezdve az Európai Unióban örökre létre tudnak hozni egy olyan döntéshozatali folyamatot, amivel a tagországokat, azok demokratikusan megválasztott kormányait, a tagországok választópolgárait ki tudják kapcsolni a brüsszeli döntéshozatalból

– mondta. „Tehát az Európai Egyesült Államok felépítésének érdeke az itt összekapcsolódik a Kijev–Brüsszel-koalíció rövid távú érdekeivel, és ez hosszú távon ki tud alakítani egy olyan helyzetet, ami ellen küzdöttünk, hogy az Európai Unió a tagállamok felett álljon, és gyakorlatilag egy olyan döntési módszer jöjjön létre, ami örökre kikapcsolja a tagországokat, és onnantól kezdve a brüsszeli bürokraták döntenek” – összegzett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

Így válna EU-taggá Ukrajna 2027-re az őrült Zelenszkij-terv alapján

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

