A Zelenszkij-terv borzolja a kedélyeket és Magyarország útban van

A minisztérium közlése szerint a tárcavezető a kormányülésen arról tájékoztatott, hogy létrejött egy Brüsszel–Kijev-koalíció, amelynek három fő célkitűzése van: hogy ne szakadjanak meg a fegyverszállítások, hogy ne álljanak le a pénzügyi átutalások Ukrajnába és hogy az országot felvegyék az Európai Unióba. Kifejtette, ennek a koalíciónak van egy katonai, egy pénzügyi és egy politikai lába, és most a Zelenszkij-tervben utóbbinak a kiéleződése látható, tekintettel az Ukrajnában romló helyzetre. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Orbán Viktor kiemelte, hogy a Zelenszkij-terv egy nyílt hadüzenet Magyarországnak.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy a Zelenszkij-terv harmadik pontja szerint Magyarországon politikai váltást kell elérni

Fotó: MTI

Tekintettel arra, hogy a frontvonalon az oroszok nem nagy, de látható méretű lépésekkel mennek előre, tekintettel arra, hogy az ukrán emberek mindennapi életérzése egyre romlik, tekintettel a kényszersorozásokra, tekintettel arra, hogy naponta csak néhány órán keresztül van áram, tekintettel arra, hogy a hátország, a frontvonaltól távolabb eső területek megvédése is komoly nehézségekbe ütközik, ezért Zelenszkijék most egyértelműen azzal a kéréssel fordultak Brüsszel felé, hogy az ukrán uniós tagságot vegyék legelőre, hogy az ukrán emberekben a politikai támogatást fenntartsák

– húzta alá. Szijjártó Péter leszögezte, hogy ez látszik a frissen közzétett ötpontos tervben is, amely gyakorlatilag arra vonatkozik, hogy Ukrajna már a jövő évben tagja lehessen az EU-nak.