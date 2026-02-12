Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!

Orbán Viktor a folytatásban elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy az EU-csatlakozás egy érdemalapú folyamat.

Orbán Viktor a folytatásban elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy az EU-csatlakozás egy érdemalapú folyamat Fotó: AFP

Tisztelt Elnök Úr! Rossz úton jár. Az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat. A feltételeket a tagállamok szabják meg – nem a tagjelölt országok

– szögezte le. Orbán Viktor arra reagált, hogy Zelenszkij szerint Ukrajna legkésőbb 2027-re technikailag készen akar állni az uniós csatlakozásra. Az államfő konkrét határidőt sürget, mert szerinte dátum nélkül Moszkva – akár európai szereplőkön keresztül – megpróbálhatja akadályozni a folyamatot. Példaként említette, hogy korábban a tagjelölti státus és az egyes csatlakozási fejezetek megnyitása körül is komoly viták voltak.