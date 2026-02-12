Rendkívüli

Ukrajna fenyegetéséről, a Brüsszel-Kijev koalícióról és a kormány legfrissebb döntéseiről is szó lesz a mai Kormányinfón + videó

Orbán ViktorUkrajna EU-csatlakozásaZelenszkij

Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon!

A miniszterelnök új bejegyzést tett közzé az X közösségi oldalán. Orbán Viktor Zelenszkijnek címezve azt írta: Tisztelt Elnök úr! Ön fordítva ül a lovon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 12. 9:52
Orbán Viktor Zelenszkijnek üzent: Ön fordítva ül a lovon! Forrás: MTI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor a folytatásban elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy az EU-csatlakozás egy érdemalapú folyamat. 

Orbán Viktor a folytatásban elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy az EU csatlakozás egy érdemalapú folyamat
Orbán Viktor a folytatásban elmagyarázta az ukrán elnöknek, hogy az EU-csatlakozás egy érdemalapú folyamat Fotó: AFP

Tisztelt Elnök Úr! Rossz úton jár. Az EU-csatlakozás érdemeken alapuló folyamat. A feltételeket a tagállamok szabják meg – nem a tagjelölt országok

– szögezte le. Orbán Viktor arra reagált, hogy Zelenszkij szerint Ukrajna legkésőbb 2027-re technikailag készen akar állni az uniós csatlakozásra. Az államfő konkrét határidőt sürget, mert szerinte dátum nélkül Moszkva – akár európai szereplőkön keresztül – megpróbálhatja akadályozni a folyamatot. Példaként említette, hogy korábban a tagjelölti státus és az egyes csatlakozási fejezetek megnyitása körül is komoly viták voltak. 

Úgy fogalmazott, az EU-tagság Kijev számára biztonsági garanciát jelent, ezért ragaszkodik ahhoz, hogy a háború lezárását célzó tervben világos időpont szerepeljen.

Orbán Viktornak megint igaza lett: a Zelenszkij-terv leleplezte a brüsszeli elképzeléseket

A Politico által nyilvánosságra hozott úgynevezett „Zelenszkij-terv” öt pontja világosan mutatja: Brüsszel kész lenne félretenni az uniós alapszerződéseket, megkerülni a tagállami vétót, sőt magyarországi kormányváltást is előidézni azért, hogy Ukrajnát már 2027-ben az Európai Unióba erőltesse. Orbán Viktor mindezt évekkel ezelőtt előre jelezte, miközben Magyar Péter mindent tagadott.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Aranyhalak 2.0

Bayer Zsolt avatarja

Na, akkor az idióta barom rájött – vagy szóltak neki? –, hogy ez az állatkerti sztori erősen sánta.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu