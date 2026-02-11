Így válna EU-taggá Ukrajna 2027-re az őrült Zelenszkij-terv alapján

Az Európai Unió az Ukrajna uniós tagságára irányuló törekvéseket a jelenleg zajló békefolyamat szerves elemeként kezeli, ugyanakkor nem kíván időpontot meghatározni a csatlakozás lehetséges dátumára vonatkozóan – jelentette ki február 10-én az Európai Bizottság egyik képviselője. Ezt megelőzően olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek szerint az EU egy olyan elképzelésen dolgozik, ami 2027-re lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – számolt be róla az Origo.

A Zelenszkij-terv részeként félreállítanák Magyarországot (Fotó: AFP)