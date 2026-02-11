Rendkívüli

Zelenszkij őrnagya katonai invázióval fenyegette meg Magyarországot + videó

Így válna EU-taggá Ukrajna 2027-re az őrült Zelenszkij-terv alapján

Brüsszel nemrégiben állt elő a Zelenszkij-tervvel, ami öt lépésben már 2027-ben csatlakoztatni akarná a háborúban álló országot az Európai Unióhoz. Ezalatt az EU vezetői fittyet hánynak a politikai és gazdasági kockázatokra. Külön kulcspontok szólnak a terv részeként arról, hogy milyen módszerekkel lehetne kijátszani Orbán Viktor és Magyarország ellenállását Zelenszkij érdekében.

2026. 02. 11. 10:46
Forrás: AFP
Az Európai Unió az Ukrajna uniós tagságára irányuló törekvéseket a jelenleg zajló békefolyamat szerves elemeként kezeli, ugyanakkor nem kíván időpontot meghatározni a csatlakozás lehetséges dátumára vonatkozóan – jelentette ki február 10-én az Európai Bizottság egyik képviselője. Ezt megelőzően olyan értesülések láttak napvilágot, amelyek szerint az EU egy olyan elképzelésen dolgozik, ami 2027-re lehetővé tenné Ukrajna csatlakozását – számolt be róla az Origo.

A kiszivárgott információk szerint a jelenleg még kezdeti fázisban lévő, öt lépésből álló koncepció célja, hogy Ukrajnát szorosabban integrálja az európai struktúrákba, miközben csökkenti Oroszország befolyását.

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója már közeleg. A decemberben Lvivben megtartott uniós egyeztetésen az Európai Bizottság és Ukrajna megállapodásra jutott arról, hogy technikai szinten előmozdítják a csatlakozási folyamatot, miközben Magyarország továbbra is blokkolja a csatlakozási fejezetek megnyitását.

A kezdeményezés egyik legfontosabb kérdése Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállásának kezelése. A tárgyalt lehetőségek között szerepel, hogy kivárják az áprilisi parlamenti választásokat, megvonják Magyarország szavazati jogát az uniós alapszerződés 7. cikke alapján, vagy elérik, hogy az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump garanciát vállaljon arra, hogy a megállapodást nem akadályozza senki.

Az Ukrajna gyorsított csatlakozását övező vita azonban nem kizárólag Magyarországra korlátozódik. Míg az uniós bővítésért felelős biztos, Marta Kos szerint több tagállam támogatja a folyamat felgyorsítását, addig Németország kancellárja, Friedrich Merz egyértelművé tette: a 2027-es csatlakozás lehetőségét kizárja. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő korábban úgy nyilatkozott, hogy Ukrajna célja már a következő évben csatlakozni az Európai Unióhoz.

A Zelenszkij-terv gazdasági és demokratikus kockázatokat is jelent

