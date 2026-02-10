Macron: Lehetővé kell tenni a párbeszéd újrakezdését Oroszországgal

Emmanuel Macron francia elnök több európai újságnak, köztük a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában az európai kül- és gazdaságpolitika irányváltását szorgalmazta. Az ukrajnai háborúra utalva Macron kijelentette: „Lehetővé kell tenni a párbeszéd újrakezdését Oroszországgal.” Mint mondta, Európának nem szabad másokra hagynia ezt a feladatot. „Földrajzi helyzetünk nem fog megváltozni. Akár tetszik nekünk Oroszország, akár nem, holnap is itt lesz” – tette hozzá.

Akár tetszik nekünk Oroszország, akár nem, holnap is itt lesz – jelentette ki Emmanuel Macron. Fotó: AFP

Az interjúban Macron komor képet festett a geopolitikai helyzetről. Szerinte Európa túl sokáig támaszkodott a külső garanciákra a biztonság, az energia és a gazdasági stabilitás terén, ezek a feltételezések azonban szertefoszlottak. Mint mondja, az Egyesült Államok egyre kiszámíthatatlanabban cselekszik, Kína agresszív versenytárssá vált, Oroszország pedig már nem megbízható partner. A kontinens így kettős kihívással néz szembe, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból – írja a Junge Freiheit.

Macron szerint Európa ma túl keveset fektet be a védelembe, a kulcsfontosságú technológiákba és a jövőorientált iparágakba. Szerinte a nemzeti költségvetések erre nem elegendők, ezért az elnök megerősítette, hogy támogatja a közös európai beruházásokat, amelyek egyértelműen meghatározott jövőorientált ágazatokra korlátozódnak.

A francia elnök elmondta: úgy kellene újraindítani a párbeszédet az orosz elnökkel, hogy abba az európai országokat is bevonják, de közben ne is legyen túl sok tárgyalópartner. Macron szerint az első technikai jellegű kapcsolatfelvételek alapján pillanatnyilag az látszik, hogy Oroszország nem akar békét.

A francia elnök tavaly decemberben közölte, hogy újrakezdené a nagyrészt az ukrajnai háború miatt megszakadt közvetlen párbeszédet orosz hivatali kollégájával, és február elején egy tanácsadóját Moszkvába küldte, hogy készítse elő a tárgyalásokat. Macron elmondása szerint egyelőre az derült ki, Oroszország most nem akar békét, de a tárgyalási csatornákat technikai szinten helyreállították.

Jól szervezett, közös európai fellépésre lenne szükség

– fogalmazott a francia elnök, kiemelve, hogy Vlagyimir Putyinnal egy konkrét felhatalmazás alapján, egyszerű képviselettel kellene tárgyalni, oly módon, hogy az egyeztetéseken ne legyen jelen túl sok tárgyalópartner.