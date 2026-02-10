Emmanuel MacronOroszországEurópa

Macron: Lehetővé kell tenni a párbeszéd újrakezdését Oroszországgal

A francia elnök az európai külpolitika újragondolásra szólít fel. Emmanuel Macron szerint régóta esedékesek a tárgyalások Oroszországgal. Moszkva azt közölte, figyelemmel kísérték Macron nyilatkozatát.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 16:59
Emmanuel Macron Fotó: BENOIT TESSIER Forrás: POOL
Emmanuel Macron francia elnök több európai újságnak, köztük a Süddeutsche Zeitungnak adott interjújában az európai kül- és gazdaságpolitika irányváltását szorgalmazta. Az ukrajnai háborúra utalva Macron kijelentette: „Lehetővé kell tenni a párbeszéd újrakezdését Oroszországgal.” Mint mondta, Európának nem szabad másokra hagynia ezt a feladatot. „Földrajzi helyzetünk nem fog megváltozni. Akár tetszik nekünk Oroszország, akár nem, holnap is itt lesz” – tette hozzá. 

President of France Emmanuel Macron talks to the press and international media at a doorstep briefing ahead of the emergency Special meeting of the EUCO. The Informal meeting of the Members of the European Council in the Europa building, the EU Council headquarters amid geopolitical tension initiated by the US President Donald Trump over the acquisition of Greenland and tariff threats. French President Emmanuel Macron notably wears Henry Jullien Pacific S 01 aviator sunglasses, a French luxury brand that gained global attention after he wore them at the World Economic Forum in Davos. Brussels, Belgium on January 22, 2026 (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) (Photo by Nicolas Economou / NurPhoto via AFP)
Akár tetszik nekünk Oroszország, akár nem, holnap is itt lesz – jelentette ki Emmanuel Macron. Fotó: AFP

Az interjúban Macron komor képet festett a geopolitikai helyzetről. Szerinte Európa túl sokáig támaszkodott a külső garanciákra a biztonság, az energia és a gazdasági stabilitás terén, ezek a feltételezések azonban szertefoszlottak. Mint mondja, az Egyesült Államok egyre kiszámíthatatlanabban cselekszik, Kína agresszív versenytárssá vált, Oroszország pedig már nem megbízható partner. A kontinens így kettős kihívással néz szembe, mind gazdasági, mind biztonsági szempontból – írja a Junge Freiheit. 

Macron szerint Európa ma túl keveset fektet be a védelembe, a kulcsfontosságú technológiákba és a jövőorientált iparágakba. Szerinte a nemzeti költségvetések erre nem elegendők, ezért az elnök megerősítette, hogy támogatja a közös európai beruházásokat, amelyek egyértelműen meghatározott jövőorientált ágazatokra korlátozódnak. 

A francia elnök elmondta: úgy kellene újraindítani a párbeszédet az orosz elnökkel, hogy abba az európai országokat is bevonják, de közben ne is legyen túl sok tárgyalópartner. Macron szerint az első technikai jellegű kapcsolatfelvételek alapján pillanatnyilag az látszik, hogy Oroszország nem akar békét.

A francia elnök tavaly decemberben közölte, hogy újrakezdené a nagyrészt az ukrajnai háború miatt megszakadt közvetlen párbeszédet orosz hivatali kollégájával, és február elején egy tanácsadóját Moszkvába küldte, hogy készítse elő a tárgyalásokat. Macron elmondása szerint egyelőre az derült ki, Oroszország most nem akar békét, de a tárgyalási csatornákat technikai szinten helyreállították.

Jól szervezett, közös európai fellépésre lenne szükség

– fogalmazott a francia elnök, kiemelve, hogy Vlagyimir Putyinnal egy konkrét felhatalmazás alapján, egyszerű képviselettel kellene tárgyalni, oly módon, hogy az egyeztetéseken ne legyen jelen túl sok tárgyalópartner.

Macron ismét azt szorgalmazta, hogy a Moszkvával folytatandó párbeszédet ne ruházzák át az Egyesült Államokra.

A földrajzi helyzetünk nem fog változni. Akár tetszik, akár nem, Oroszország holnap is ugyanúgy a kapuink előtt lesz

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ha egy nap majd Kijev és Moszkva békét köt, új biztonsági rendszert kell felépíteni Oroszországgal.

A francia elnök figyelmeztetett, hogy a Washingtonnal szembeni feszültség átmeneti elcsendesedését nem szabad tartós változásnak gondolni, és a közeledő uniós csúcstalálkozón előre kell lendíteni azokat a gazdasági reformokat, amelyekkel felpörgetnék az EU versenyképességét, és jobban szembe tudnának szállni az Egyesült Államokkal és Kínával a nemzetközi színtéren.

Moszkva valóban kapcsolatban áll Párizzsal, ami szükség esetén lehetővé teszi a legmagasabb szintű párbeszéd gyors felújítását

– jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára kedden újságíróknak. – Valóban történtek kapcsolatfelvételek – ezt meg tudjuk erősíteni –, amelyek, ha szükséges és megvan hozzá az akarat, eléggé gyorsan lehetővé teszik a legmagasabb szintű párbeszéd megkezdését. Eddig nem kaptunk semmilyen arra utaló jelzést, hogy ez az akarat meglenne – mondta Peszkov.

A Kreml szóvivője közölte, hogy Moszkva felfigyelt Emmanuel Macron francia elnök nyilatkozatára, amely szerint helyre kell állítani a kapcsolatokat Oroszországgal. Hozzátette, hogy a Kremlben jó benyomást keltettek ezek a kijelentések.

 

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (Fotó: AFP)

