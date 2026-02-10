A francia elnök egy kedden megjelent lapinterjúban elmondta: úgy kellene újraindítani a párbeszédet az orosz elnökkel, hogy abba az európai országokat is bevonják, de közben ne is legyen „túl sok tárgyalópartner”. Macron szerint az első „technikai jellegű” kapcsolatfelvételek alapján pillanatnyilag az látszik, hogy „Oroszország nem akar békét” – mondta.
Macron szűkebb körben tárgyalna Putyinnal
A francia elnök szerint Oroszország jelenleg nem mutat valódi hajlandóságot a békekötésre, noha technikai szinten helyreálltak a tárgyalási csatornák. Emmanuel Macron úgy véli, Moszkvával csak jól szervezett, egységes európai fellépés keretében érdemes párbeszédet folytatni, elkerülve a túl sok tárgyalópartner bevonását.
A francia elnök tavaly decemberben közölte, hogy újrakezdené a nagyrészt az ukrajnai háború miatt megszakadt közvetlen párbeszédet orosz hivatali kollégájával, és február elején egy tanácsadóját Moszkvába küldte, hogy készítse elő a tárgyalásokat.
Macron elmondása szerint „egyelőre az derült ki, Oroszország most nem akar békét, de a tárgyalási csatornákat technikai szinten helyreállították”. Jól szervezett, közös európai fellépésre lenne szükség – mondta el a francia elnök több európai napilapban megjelent interjújában, kiemelve, hogy Vlagyimir Putyinnal „egy konkrét felhatalmazás alapján, egyszerű képviselettel” kellene tárgyalni, oly módon, hogy az egyeztetéseken ne legyen jelen „túl sok tárgyalópartner”.
Macron ismét azt szorgalmazta, hogy a Moszkvával folytatandó párbeszédet „ne ruházzák át” az Egyesült Államokra.
„A földrajzi helyzetünk nem fog változni. Akár tetszik, akár nem, Oroszország holnap is ugyanúgy a kapuink előtt lesz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha egy nap majd Kijev és Moszkva békét köt, új biztonsági rendszert kell felépíteni Oroszországgal.
A francia elnök figyelmeztetett, hogy a Washingtonnal szembeni feszültség „átmeneti elcsendesedését” nem szabad tartós változásnak gondolni, és a közeledő uniós csúcstalálkozón előre kell lendíteni azokat a gazdasági reformokat, amelyekkel felpörgetnék az EU versenyképességét, és jobban szembe tudnának szállni az Egyesült Államokkal és Kínával a nemzetközi színtéren.
„Nyílt agresszió esetén nem kellene meghajolnunk és megegyezésre törekednünk. Ezt a stratégiát hónapok óta próbálgatjuk, és nem működik” – jelentette ki Macron, aki szerint Donald Trump amerikai elnök kormánya „nyíltan Európa-ellenes”, és az Európai Unió „feldarabolására” törekszik. Azt mondta, további feszültségekre számít az amerikai–európai viszonyban.
Az Egyesült Államok a következő hónapokban bizonyosan támadást fog intézni Európa ellen a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet miatt, nem kizárt, hogy Trump újabb védővámokat fog bevezetni – mondta.
Macron szerint Európának rugalmasabban kell reagálnia az Egyesült Államok és Kína jelentette kettős kihívásra.
„A kereskedelmi fronton van egyfelől a kínai cunami, az amerikai oldalon pedig a percről percre változó instabilitás. Ez a két válság erős sokk, mély törés az európaiak számára” – vélekedett a francia államfő.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Emmanuel Macron (Fotó: AFP)
