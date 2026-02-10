Macron szűkebb körben tárgyalna Putyinnal

A francia elnök tavaly decemberben közölte, hogy újrakezdené a nagyrészt az ukrajnai háború miatt megszakadt közvetlen párbeszédet orosz hivatali kollégájával, és február elején egy tanácsadóját Moszkvába küldte, hogy készítse elő a tárgyalásokat.

Macron elmondása szerint „egyelőre az derült ki, Oroszország most nem akar békét, de a tárgyalási csatornákat technikai szinten helyreállították”. Jól szervezett, közös európai fellépésre lenne szükség – mondta el a francia elnök több európai napilapban megjelent interjújában, kiemelve, hogy Vlagyimir Putyinnal „egy konkrét felhatalmazás alapján, egyszerű képviselettel” kellene tárgyalni, oly módon, hogy az egyeztetéseken ne legyen jelen „túl sok tárgyalópartner”.

Macron ismét azt szorgalmazta, hogy a Moszkvával folytatandó párbeszédet „ne ruházzák át” az Egyesült Államokra.

„A földrajzi helyzetünk nem fog változni. Akár tetszik, akár nem, Oroszország holnap is ugyanúgy a kapuink előtt lesz” – fogalmazott, hozzátéve, hogy ha egy nap majd Kijev és Moszkva békét köt, új biztonsági rendszert kell felépíteni Oroszországgal.