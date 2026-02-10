külügyminisztervang jiMagyarországMarco RubioSzijjártó Péter

Kelet és Nyugat szinte egyszerre Budapesten

Fontos diplomáciai pillanatok előtt áll Magyarország: előbb a kínai, majd az amerikai külügyminiszter is Budapestre érkezik. Szijjártó Péter szerint „ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország”, miközben Marco Rubio és Vang Ji látogatása egyaránt azt jelzi, hogy Budapest továbbra is fontos találkozópont Kelet és Nyugat között.

Magyar Nemzet
Forrás: Igazság órája2026. 02. 10. 11:33
Marco Rubio amerikai külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel Fotó: Mandel Ngan Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Külügyminiszteri csúcs Budapesten. Jó napjaink lesznek, mert holnap jön a kínai külügyminiszter kolléga, hétfőn pedig az amerikai külügyminiszter érkezik – árulta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mai Igazság órája vendégeként.

külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

A külügyminiszteri látogatásokról beszélt Szijjártó Péter

Ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország

 – mondta a tárcavezető.

Magyarországra érkezik az amerikai diplomácia vezetője is

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián, majd ezt követően február 15–16. között Pozsonyba és Budapestre utazik, erősítette meg honlapján az amerikai külügyminisztérium. Budapesti látogatása során Rubio kétoldalú és regionális kérdésekről tárgyal majd, így például a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatokról, vagy épp az amerikai–magyar energiaügyi együttműködésről.

Mint ismert, Orbán Viktor meghívta Donald Trumpot Magyarországra, a mostani külügyminiszteri látogató ennek előkészítése is lehet.

írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

Marco Rubio és Vang Ji látogatása kiemelten fontos diplomáciai esemény, amely megerősíti Magyarország szerepét a nemzetközi békefolyamatokban és együttműködésben.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel (Fotó: AFP/Mandel Ngan)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekTisza

Több százmilliót érő bankos dugirészvénycsomagja miatt (is) ágálhat annyira a bankadó ellen a sértett Tisza-szakértő

Pilhál Tamás avatarja

Kármán András a saját pénztárcájáért aggódik, nem a magyarokéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu