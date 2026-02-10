Külügyminiszteri csúcs Budapesten. Jó napjaink lesznek, mert holnap jön a kínai külügyminiszter kolléga, hétfőn pedig az amerikai külügyminiszter érkezik – árulta el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a mai Igazság órája vendégeként.
Kelet és Nyugat szinte egyszerre Budapesten
Fontos diplomáciai pillanatok előtt áll Magyarország: előbb a kínai, majd az amerikai külügyminiszter is Budapestre érkezik. Szijjártó Péter szerint „ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország”, miközben Marco Rubio és Vang Ji látogatása egyaránt azt jelzi, hogy Budapest továbbra is fontos találkozópont Kelet és Nyugat között.
A külügyminiszteri látogatásokról beszélt Szijjártó Péter
Ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország
– mondta a tárcavezető.
Magyarországra érkezik az amerikai diplomácia vezetője is
Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián, majd ezt követően február 15–16. között Pozsonyba és Budapestre utazik, erősítette meg honlapján az amerikai külügyminisztérium. Budapesti látogatása során Rubio kétoldalú és regionális kérdésekről tárgyal majd, így például a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatokról, vagy épp az amerikai–magyar energiaügyi együttműködésről.
Mint ismert, Orbán Viktor meghívta Donald Trumpot Magyarországra, a mostani külügyminiszteri látogató ennek előkészítése is lehet.
– írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.
Marco Rubio és Vang Ji látogatása kiemelten fontos diplomáciai esemény, amely megerősíti Magyarország szerepét a nemzetközi békefolyamatokban és együttműködésben.
Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter Vang Ji kínai külügyminiszterrel (Fotó: AFP/Mandel Ngan)
