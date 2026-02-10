Kelet és Nyugat szinte egyszerre Budapesten

Magyarországra érkezik az amerikai diplomácia vezetője is

Marco Rubio amerikai külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián, majd ezt követően február 15–16. között Pozsonyba és Budapestre utazik, erősítette meg honlapján az amerikai külügyminisztérium. Budapesti látogatása során Rubio kétoldalú és regionális kérdésekről tárgyal majd, így például a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatokról, vagy épp az amerikai–magyar energiaügyi együttműködésről.

Mint ismert, Orbán Viktor meghívta Donald Trumpot Magyarországra, a mostani külügyminiszteri látogató ennek előkészítése is lehet.

– írta közösségi oldalán Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője.

Marco Rubio és Vang Ji látogatása kiemelten fontos diplomáciai esemény, amely megerősíti Magyarország szerepét a nemzetközi békefolyamatokban és együttműködésben.