Marco Rubio külügyminiszter február 13–15. között Németországba utazik, hogy részt vegyen a 62. Müncheni Biztonsági Konferencián –tette közzé weboldalán az Egyesült Államok kormánya.
Marco Rubio Magyarországra látogat
Marco Rubio amerikai külügyminiszter február közepén európai körútra indul, amelynek első állomása Németország. Részt vesz a 62. A Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényén, majd Szlovákiába és Magyarországra utazik. Látogatásain a regionális biztonság, az energetikai együttműködés és a kétoldalú kapcsolatok megerősítése áll a középpontban.
Rubio külügyminiszter ezt követően február 15–16-án a szlovákiai Pozsonyba és Budapestre látogat.
Pozsonyban Rubio külügyminiszter a szlovák kormány kulcsfontosságú tagjaival találkozik a közös regionális biztonsági érdekek előmozdítása, a nukleáris energiára és az energia-diverzifikációra irányuló kétoldalú együttműködés megerősítése, valamint Szlovákia katonai modernizációjának és NATO-kötelezettségeinek támogatása érdekében.
Budapesti látogatása során a külügyminiszter vezető magyar tisztviselőkkel találkozik a közös kétoldalú és regionális érdekek megerősítése céljából, beleértve a globális konfliktusok megoldását célzó békefolyamatok iránti elkötelezettséget, valamint az Egyesült Államok és Magyarország közötti energetikai partnerséget.
