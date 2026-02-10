A miniszter elmondta: az ukránok folyamatosan azt próbálják elérni Brüsszelben, hogy a magyar szuverenitást, a magyar energiabiztonságot és ezáltal az ország biztonságos működését veszélyeztető döntéseket hozzanak. Például azzal, hogy az orosz kőolaj és földgáz vásárlását azonnal tiltsák be, azzal, hogy most a huszadik szankciós csomag tárgyalása során az orosz nukleáris iparral, az orosz olajipari vállalatokkal és az orosz gázipari vállalatokkal szemben azonnal szankciókat fogadjanak el, ami nyilván azt jelentené, hogy az elfogadástól kezdve másnaptól nem vehetnénk nukleáris fűtőelemet a paksi atomerőműbe, így annak a működése leállna – hangsúlyozta Szijjártó Péter. Nem folytathatnánk az együttműködést az új paksi atomerőmű építése kapcsán, tehát az építkezés leállna. Nem vehetnénk orosz földgázt és nem vehetnénk orosz kőolajat gyakorlatilag a döntés meghozatalának másnapjától. Tehát aki ilyet tesz, az a mi ellenségünk. És Ukrajna jelenleg a mi ellenségünk, mert Ukrajna ellenséges lépéseket tesz Magyarországgal szemben. És ezt mi nem hagyhatjuk, nem is hagyjuk, nem is engedjük.
Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon
A magyar külgazdasági és külügyminiszter volt a vendég a mai Igazság órájában. Szijjártó Péter fontos részleteket árult el a Béketanács következő üléséről, s a témák között szerepelt, hogy háborúba indul Európa. Magyarország nemet mond.
Teljesen egyértelmű, hogy van egy Brüsszel–Kijev-koalíció, amely kormányváltást akar elérni Magyarországon. A Brüsszel–Kijev-koalíció jelöltje Magyarországon a Tisza Párt, hiszen pontosan tudják, hogy a brüsszeli és kijevi célokat Magyarország abban az esetben elégítené ki, hogyha a Tisza Párt alakíthatna kormányt. Mindaddig, amíg egy szuverén nemzeti kormány van Magyarországon, addig sem Brüsszel, sem Kijev nem számíthat arra, hogy az akaratukat Magyarországon érvényesíteni tudják
– fogalmazott a műsorban Szijjártó Péter.
Európa most egy háborús és szankciós fanatizmustól szenved. Egyre-másra egyre vadabb javaslatokat tesznek. Most már azt akarják, hogy a Roszatom, a Gazprom és a Lukoil is kerüljön szankciós listára, tehát azok az orosz energiavállalatok, amelyekkel való együttműködés Magyarország számára kritikus fontosságú mind az energiabiztonságunk, mind a rezsicsökkentés fenntartása érdekében. Ott gyakorlatilag most egy ilyen nagyon durva háborús és szankciós fanatizmus zajlik – húzta alá a miniszter.
Kiemelte:
Az, hogy az ukránoknál egy magyargyűlölő politika zajlik, ez nem újdonság. 2015 óta van ez így minimum. Ugyanis 2015-ben kezdték el azokat a jogszabályokat átnyomni az ukrán parlamenten, amelyek arra irányultak, hogy a magyar nemzeti közösség jogait folyamatosan korlátozzák, főleg az anyanyelvhasználat terén. Ugye ma már nem túlzás elmondani, sajnos ez tragikus, hogy a Szovjetunió ideje alatt a kárpátaljai magyaroknak több joguk volt az anyanyelvhasználat terén, mint most. És az Európai Unió, Brüsszel ezt az országot akarja bevenni az Európai Unióba. És ezt akarja támogatni a Tisza Párt, hiszen emlékszünk rá, volt ilyen felmérésük, ahol a támogatóik többsége, azt hozták ki, legalábbis a támogatóik többsége Ukrajna pártján áll.
Ukrajnában nyílt embervadászat zajlik az utcákon
Az Európai Uniónak, a Tanácsnak is van egy ilyen jelentése, hogy itt ez egy embertelen bánásmód, ami történik. Mégiscsak a saját gyerekek szeme láttára az utcán leteperni egy apukát és elhurcolni a háborúba, ez ma az emberek szerint rendben van – mutatott rá Szijjártó Péter.
Előterjesztettük a szankciós javaslatot, azt lesöpörték az asztalról
– jelentette ki a miniszter. Hozzátette: Az ukránoknak mindent szabad, az ukránoknak mindent meg kell adni, pénzt, fegyvert, katonát, egyebet. És Európa romba döntése sem akadály, most már gyakorlatilag erről beszélünk. Az orosz–ukrán háborúnak magyar áldozatai is vannak.
Minden olyan esetben, amikor tudomást szerzünk arról, hogy magyar ember hal meg ebben a háborúban, felkeressük a családot és segítséget nyújtunk
– mondta a tárcavezető.
A magyar kormány rezsicsökkentéssel védi az embereket
Az európai nagyvárosok közül Budapesten volt a legolcsóbb az áram és a gáz. Erről cikkezik a nemzetközi sajtó.
Azzal, hogy a magyar kormány bevezette a rezsicsökkentést és megvédte minden nehézség dacára, azzal ma Európában a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiköltséget. A magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiköltségeket. Mindenki más többet fizet. És hogy miért? Azt sem rakétatudomány kiszámolni. Azért, mert mi vesszük a legolcsóbban, a többiek meg drágábban veszik. Mivel mi olcsó, orosz kőolajat és földgázt veszünk, ezért Magyarországon a családok rezsiköltsége alacsonyabb, mint azokban az országokban, ahol meg az orosznál drágább forrásból veszik az energiahordozókat.
– magyarázta a miniszter. Hozzátette: Nem egy nagyon bonyolult összefüggés ez, amit ne lehetne megérteni, én azt gondolom, és ugye ezt a helyzetet akarja felszámolni a Tisza Párt. A nemzetközi nagytőke világában egy dolog számít. Látszik, hogy a Kapitány alelnök úr esetében is mit emel ki a sajtó, hogy milyen módon növelte a vagyonát a saját részvényekkel. Tehát a nemzetközi nagytőke világában egy dolog számít a tulajdonos, a részvénytulajdonos profitja – tette hozzá.
Trump-Orbán találkozó jön
Donald Trump múlt héten kedves üzenetet küldött Orbán Viktornak. Majd szombaton bejelentette a miniszterelnök, hogy találkozik Washingtonban, Donald Trumppal.
A világ első számú szuperhatalmának vezetője és a magyar miniszterelnök barátok. Ennek azért van most jelentősége, mert egy új nemzetközi rend, egy új világrend van kialakulva. És ez az új világrend merőben más lesz, mint az eddigi – húzta alá Szijjártó Péter.
Hangsúlyozta:
Az eddigi világrend alapvetően a nemzetközi intézményekre, a nemzetközi jogra, a nemzetközi sztenderdekre épül. Az új világrend pedig a személyes kapcsolatokra, kormányközi együttműködésekre, kétoldalú kapcsolatokra alapul. És ebben az esetben aranyat ér, hogyha egy ország vezetője jó viszonyt ápol azokkal a nagy hatalmi erőcentrumokkal, amelyek meghatározzák ennek az új világrendnek a működését. A magyar miniszterelnök jó barátja Donald Trump. A magyar miniszterelnök ugyanakkor kölcsönös tisztelet alapú együttműködést tudott fenntartani, eredményes együttműködést tudott fenntartani a kínai, az orosz és a török elnökkel is.
A miniszterelnököt, az amerikai elnök most újra meghívta Washingtonba, ahol a Béketanácsnak lesz az alakuló ülése. Számít a miniszterelnök részvételére, aki ott is lesz, mint ahogy ott volt Davosban, ott volt korábban Sarm el-Sejkben. Donald Trumpban bízhatunk egyedül a béke tekintetében, és mi, akik az elmúlt négy évben folyamatosan a béke pártján álltunk, természetes módon tudunk az asztalnál lenni.
Az Európai Unió frusztrációja is ebből jön, hogy van egy háborús konfliktus Európában, és már lassan mindenhol, sokan ülnek az asztal körül, kivéve Európai Unió. De az a helyzet, hogy ezt meg kellene érteni, hogy miért van. Mert hogyha az Európai Unió folyamatosan gátolja Donald Trumpot, az Európai Unió vezetői olyan kijelentéseket tesznek, hogy az Európai Unió nincsen készen a békére, hogyha az Európai Unió folyamatosan aláaknázza a béke felé vezető utat, akkor ezzel kell számolni.
Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat
Jó napjaink lesznek, mert holnap jön a kínai külügyminiszter kolléga, hétfőn pedig az amerikai külügyminiszter érkezik – árulta el Szijjártó Péter.
Ilyen az, amikor el van szigetelve egy ország
– mondta a külügyminiszter. Öt napon belül érkezik a Kína és az amerikai külügyminiszter.
Németh Balázs szerint azért adódik a kérdés, hogy Rubio azért jön, hogy előkészítse Trump látogatását?
Biztosak lehetünk benne, hogy ezt minden nap meg fogják kérdezni. Most találkoznak majd február 19-20-án, ha jól emlékszem, az pont a jövő héten lesz Washingtonban, és majd lesz egy másik időpont is, akkor azt is be fogjuk jelenteni.
– közölte a miniszter.
Európa háborúba tart
A francia vezérkari főnök megint arról beszélt, hogy 2030-ra készen kell állniuk a háborúra. Elmondta szombaton a miniszterelnök, hogy hétről hétre egyre közelebb kerül Európa a háborúhoz.
Brüsszelben döntöttek arról, hogy háborúba kell menni az oroszokkal szemben. Ezt a két európai atomhatalom le is írta azzal, hogy vállalták katonák küldését Ukrajnába. Most már nyíltan beszélnek az európai külügyminiszterek arról, hogy az Európai Unió nincs készen a békére, vagy ez azt jelenti, hogy az Európai Unió ellenérdekelt a béketörekvések sikerében. Az Európai Uniónak az az érdeke, hogy a háború folytatódjon.
2030-ig a mostani lesz az utolsó magyar parlamenti választás. És most dönthetjük el azt, hogy mi megyünk-e a háborúba, vagy mi nem megyünk
– hangzott el a műsorban.
A DK elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát
A pénteki napon a Kúria hozott egy döntést, egy ítéletet, amely úgy szól, hogy a gödi gyár egységes környezethasználati engedélye az érvényes. És a gyár működhet. Mert megsemmisítette a Kúria a korábban ezzel ellentétes bírósági döntést – közölte a témával kapcsolatban a miniszter. A Demokratikus Koalíció pedig küzd azért, hogy figyelmet kapjon. Az egyik téma, hogy el kell engedni a külhoni magyaroknak a szavazati jogát.
A Demokratikus Koalíció mindig is a határon túli magyarok ellen folytat kampányt. A Demokratikus Koalíció soha nem akarta, hogy a határon túli magyarok megkapják a magyar állampolgárságot – jegyezte meg a miniszter.
Zárásként a vasárnap esti balmazújvárosi időközi választásnak az eredménye került szóba a műsorban. Egy olyan választókerületben, ahol '24-ben az ellenzék nyert, sőt legutóbb '14-ben tudott nyerni a Fidesz jelöltje, most nyert, méghozzá időközihez képest nagyon magas részvételnél. Szijjártó Péter ezzel kapcsolatban elmondta:
Az a helyzet, hogy nemhogy egy az egyben álltunk föl, hanem a harmadik jelölt is mi belőlünk akart kiszakítani támogatást. Tehát ezt figyelembe véve még inkább dicséretes az a teljesítmény, amit Balmazújvárosban elértünk. Ez világosan mutatja, hogy ha nem Facebook profilok mögé bújnak az emberek, hanem valóban el kell menni szavazni, akkor ott más a helyzet. Tehát a valóság és a digitális élet között van különbség.
Vidéken az emberek abszolút mértékben értik ennek a választásnak a tétjét. Szóval itt a belbudapesti hangulat országosként való megélése az egy óriási hiba – hangzott el a műsorban.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
