Szijjártó Péter: A Brüsszel–Kijev-koalíció kormányváltást akar Magyarországon

Ukrajnában nyílt embervadászat zajlik az utcákon

Az Európai Uniónak, a Tanácsnak is van egy ilyen jelentése, hogy itt ez egy embertelen bánásmód, ami történik. Mégiscsak a saját gyerekek szeme láttára az utcán leteperni egy apukát és elhurcolni a háborúba, ez ma az emberek szerint rendben van – mutatott rá Szijjártó Péter.

Előterjesztettük a szankciós javaslatot, azt lesöpörték az asztalról

– jelentette ki a miniszter. Hozzátette: Az ukránoknak mindent szabad, az ukránoknak mindent meg kell adni, pénzt, fegyvert, katonát, egyebet. És Európa romba döntése sem akadály, most már gyakorlatilag erről beszélünk. Az orosz–ukrán háborúnak magyar áldozatai is vannak.

Minden olyan esetben, amikor tudomást szerzünk arról, hogy magyar ember hal meg ebben a háborúban, felkeressük a családot és segítséget nyújtunk

A magyar kormány rezsicsökkentéssel védi az embereket

Az európai nagyvárosok közül Budapesten volt a legolcsóbb az áram és a gáz. Erről cikkezik a nemzetközi sajtó.

Azzal, hogy a magyar kormány bevezette a rezsicsökkentést és megvédte minden nehézség dacára, azzal ma Európában a magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiköltséget. A magyar emberek fizetik a legalacsonyabb rezsiköltségeket. Mindenki más többet fizet. És hogy miért? Azt sem rakétatudomány kiszámolni. Azért, mert mi vesszük a legolcsóbban, a többiek meg drágábban veszik. Mivel mi olcsó, orosz kőolajat és földgázt veszünk, ezért Magyarországon a családok rezsiköltsége alacsonyabb, mint azokban az országokban, ahol meg az orosznál drágább forrásból veszik az energiahordozókat.

– magyarázta a miniszter. Hozzátette: Nem egy nagyon bonyolult összefüggés ez, amit ne lehetne megérteni, én azt gondolom, és ugye ezt a helyzetet akarja felszámolni a Tisza Párt. A nemzetközi nagytőke világában egy dolog számít. Látszik, hogy a Kapitány alelnök úr esetében is mit emel ki a sajtó, hogy milyen módon növelte a vagyonát a saját részvényekkel. Tehát a nemzetközi nagytőke világában egy dolog számít a tulajdonos, a részvénytulajdonos profitja – tette hozzá.