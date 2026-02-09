Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor lesz kész a Paks II. beruházás + videó

A befejezés időpontjáról Szijjártó azt mondta: A következő évtized elejére, tehát 2031–2032-re kell csatlakoztatni az atomerőművet a magyar áramhálózatra, azaz a jövő évtized elejére készül el.

A jelenlegi fázistól számítva nemzetközi tapasztalatok alapján 5–7 év alatt meg lehet építeni egy ilyen erőművet. A riporter említette, hogy egyesek 10 évet mondanak, de a miniszter nem volt ilyen pesszimista, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a rövidebb időtartam valósuljon meg.

A beruházás nagyrészt orosz hitelből valósul meg, és a miniszter szerint már folyamatban vannak a törlesztőrészletek kifizetései. A pontos összegekről és a törlesztett részletekről nem kívánt részletesebben beszélni, mert ez a Pénzügyminisztérium hatásköre.

Hangsúlyozta viszont, hogy a 2014-es orosz szerződés alapján ez jelenleg Európa legolcsóbb zajló nukleáris erőmű-építkezése.

A Roszatom technológia választását indokolta azzal, hogy a meglévő paksi blokkok is Roszatom-technológiával épültek az 1980-as években, így logikus és biztonságos a kompatibilitás miatt ugyanezt folytatni – nem érdemes „kalandokba” bocsátkozni.

Hozzátette, hogy a NAÜ főigazgatója nemrég Pakson járt, és világverő, szuper technológiának nevezte reaktorokat.

Emellett kiemelte, hogy a projekt nem kizárólag orosz: német és magyar cégek dolgoznak a helyszínen, franciák szállítják az irányítástechnikát, a nagyberendezések gyártása pedig Németországban, Franciaországban és Oroszországban zajlik.

Ez nem egy orosz projekt, ez egy nemzetközi projekt, amit az oroszok vezetnek

– mondta a miniszter.