Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor lesz kész a Paks II. beruházás + videó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RTL-nek adott interjújában részletesen beszélt a Paks II. beruházás aktuális állapotáról, különös tekintettel arra, hogy az előző hét második felében megtörtént az első betonöntés a helyszínen. Ez a mérföldkő azt jelenti, hogy a projekt most már hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek minősül a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint.
A miniszter hangsúlyozta, hogy 2022 óta, mióta ő felügyeli a beruházást, számos akadályt kellett leküzdeni. Szerinte sokan ellenérdekeltek voltak a projektben, és igyekeztek gátolni azt: említette a Biden-adminisztráció által bevezetett amerikai szankciókat (amelyeket Donald Trumppal egyeztetve töröltek el), valamint a brüsszeli szankciós törekvéseket, amelyeket magyar vétóval sikerült megakadályozni.
