Szijjártó Péter elárulta, hogy mikor lesz kész a Paks II. beruházás + videó

Történelmi mérföldkőhöz érkezett a Paks II. projekt: az első betonöntéssel hivatalosan is építés alatt álló atomerőművé vált a beruházás. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RTL-nek adott interjújában elmondta: A külső akadályok ellenére is halad a munka, és az a következő évtized elejére, 2031–2032-re készülhet el.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 6:52
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az RTL-nek adott interjújában részletesen beszélt a Paks II. beruházás aktuális állapotáról, különös tekintettel arra, hogy az előző hét második felében megtörtént az első betonöntés a helyszínen. Ez a mérföldkő azt jelenti, hogy a projekt most már hivatalosan is építés alatt álló atomerőműnek minősül a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) sztenderdjei szerint.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: AFP)

A miniszter hangsúlyozta, hogy 2022 óta, mióta ő felügyeli a beruházást, számos akadályt kellett leküzdeni. Szerinte sokan ellenérdekeltek voltak a projektben, és igyekeztek gátolni azt: említette a Biden-adminisztráció által bevezetett amerikai szankciókat (amelyeket Donald Trumppal egyeztetve töröltek el), valamint a brüsszeli szankciós törekvéseket, amelyeket magyar vétóval sikerült megakadályozni.

A befejezés időpontjáról Szijjártó azt mondta: A következő évtized elejére, tehát 2031–2032-re kell csatlakoztatni az atomerőművet a magyar áramhálózatra, azaz a jövő évtized elejére készül el. 

A jelenlegi fázistól számítva nemzetközi tapasztalatok alapján 5–7 év alatt meg lehet építeni egy ilyen erőművet. A riporter említette, hogy egyesek 10 évet mondanak, de a miniszter nem volt ilyen pesszimista, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a rövidebb időtartam valósuljon meg.

A beruházás nagyrészt orosz hitelből valósul meg, és a miniszter szerint már folyamatban vannak a törlesztőrészletek kifizetései. A pontos összegekről és a törlesztett részletekről nem kívánt részletesebben beszélni, mert ez a Pénzügyminisztérium hatásköre. 

Hangsúlyozta viszont, hogy a 2014-es orosz szerződés alapján ez jelenleg Európa legolcsóbb zajló nukleáris erőmű-építkezése.

A Roszatom technológia választását indokolta azzal, hogy a meglévő paksi blokkok is Roszatom-technológiával épültek az 1980-as években, így logikus és biztonságos a kompatibilitás miatt ugyanezt folytatni – nem érdemes „kalandokba” bocsátkozni. 

Hozzátette, hogy a NAÜ főigazgatója nemrég Pakson járt, és világverő, szuper technológiának nevezte reaktorokat.

Emellett kiemelte, hogy a projekt nem kizárólag orosz: német és magyar cégek dolgoznak a helyszínen, franciák szállítják az irányítástechnikát, a nagyberendezések gyártása pedig Németországban, Franciaországban és Oroszországban zajlik.

Ez nem egy orosz projekt, ez egy nemzetközi projekt, amit az oroszok vezetnek

 – mondta a miniszter.

Nemzetközi együttműködésről van szó, orosz vezetéssel, mivel az oroszok a nukleáris technológiában világvezetők.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

