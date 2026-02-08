Szijjártó Péter: Egy kormányzat sem tett ennyit a cigányság felemeléséért

A riporter ezután a külügyminisztert a Paks II. beruházás kapcsán kérdezte, amelyben megtörtént az első betonöntés, vagyis most már hivatalosan is építés alatt álló beruházásnak minősül.

Szijjártó Péter elmondta, hogy 2022-ben vette át ennek a beruházásnak a felügyeletét, és azóta számos akadályt kellett leküzdeni.

Azért ne áruljunk itt naiv illúziókat, nagyon sokan ellenérdekeltek ennek a beruházásnak a végrehajtásában, ennek megfelelően aztán nagyon sokan próbálták és próbálják is ezt gátolni. Hát emlékszünk rá, a Biden-féle amerikai kormányzat konkrétan ellehetetlenítette a folytatást, és Donald Trumppal kellett megegyezni ahhoz, hogy a szankciókat eltöröljék, vagy ugyanígy Brüsszelben is, hogyha nem vétóznám ezeket a szankciókat, akkor már rég szankciós listára tették volna ezt a beruházást. Szóval, hogy 2022 óta folyamatosan haladtunk nagyon nagy lépésekkel előre

– emlékeztetett a tárcavezető, aki szerint Paks II. a következő évtized legelejére, tehát 2031-32-re készülhet el a nemzetközi tapasztalatok alapján, és mindent el fog követni, hogy ez így legyen.

A beruházás költségeiről azt mondta, hogy mivel az a pénzügyminisztériumhoz tartozik „ezért meghagyom ezt nekik”.

Azt tudom Önnek elmondani, hogy nem megsértve semmifajta üzleti titokra vonatkozó jogszabályt, azt tudom Önnek mondani, hogy ez a beruházás jelenleg az Európában zajló nukleáris erőmű-építkezések közül a legolcsóbb

– emelte ki a miniszter.

Hogyha az ember abban a helyzetben van, hogy van egy Roszatom technológiával működő atomerőmű, és mellé épít még egyet, akkor szóval itt nem érdemes kalandokba bocsátkozni, hát akkor azt is Roszatom technológiával kell megépíteni

– tette hozzá.

Tegnap itt volt Pakson, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, aki pedig elmondta, hogy ez egy abszolút világverő technológia. Tehát, ha a magyar kormánynak nem is hisznek, hogyha az oroszokat feltétlenül rossznak kell gondolni, akkor is szerintem érdemes ebben az ügyben a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség első számú emberére hagyatkozni

– hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter, hozzátéve, hogy a beruházásban „németek, franciák ugyanúgy részt vesznek”.

Tehát ez nem egy orosz projekt, ez egy nemzetközi projekt, amit az oroszok vezetnek és (…) ha tetszik, ha nem a nukleáris technológiában, az oroszok a világvezetők

– összegzett Szijjártó Péter.

