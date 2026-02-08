Szijjártó Péter: Embervadászat zajlik Ukrajna utcáin, a háborúnak véget kell vetni + videó

„A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált
– teszi hozzá.
Szóljon hozzá!
