Szijjártó Péter: Embervadászat zajlik Ukrajna utcáin, a háborúnak véget kell vetni + videó

A háború negyedik évfordulójához közeledve már mindenkinek elege van a harcokból – jelentette ki Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az ukrán férfiak tömegesen próbálnak menekülni az erőszakos sorozás elől, miközben az ukrán hatóságok minden eszközzel igyekeznek elfogni őket. A tárcavezető egy friss esettel is példálózott, amelyben egy magyar férfit tartóztattak le Ukrajnában.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 19:24
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: MTI
„A negyedik évfordulóhoz közeledve mindenkinek elege van már a háborúból” – írja bejegyzésében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Fotó: Mirkó István

Az ukrán emberek nem akarnak meghalni, azonban nap mint nap látjuk a felvételeket az erőszakos sorozási akciókról, sokszor nyílt embervadászat zajlik az ukrajnai városok utcáin. Sok ukrán férfi – nagyapa, apa, testvér, fiú, unoka – kétségbeesve próbál menekülni Ukrajnából, hogy elkerüljék a besorozást, ezzel együtt a frontra való kiküldést és a valószínű halált

 – teszi hozzá. 

„Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében. Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során. Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – zárja. 

Marta Havryshko ukrán történész egy videót osztott meg az X-en egy sikertelen szökésről.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
