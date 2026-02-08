Szijjártó Péter: Embervadászat zajlik Ukrajna utcáin, a háborúnak véget kell vetni + videó

„Az ukrán határőrség azonban mindent elkövet és minden eszközt bevet a menekülők elfogása érdekében. Az ukrán hatóságok a napokban letartóztattak egy magyar férfit, aki öt ukrán férfinak próbált segíteni átmenekülni Magyarországra. Beregszászi főkonzulátusunk azonnal konzuli védelmet biztosított számára és segítjük őt a rendőrségi eljárás során. Ez az eset is világosan mutatja: a háborúnak minél előbb véget kell vetni, az erőszakos sorozást azonnal be kell szüntetni!” – zárja.