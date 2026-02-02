Szijjártó Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy jelentős fejlesztések valósulnak meg a térségben.
Szijjártó Péter: Milliárdos beruházással indul a hét
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán jelentkezett be hétfőn, ahol beszámolt a programjáról és a Vas megyében esedékes mai beruházásról. A tárcavezető elmondta: a nap folyamán Csöngére és Vaskeresztesre látogat, amelyek azon kevés települések közé tartoznak, ahol eddig még nem járt.
Vas megyébe megyünk ma, Csönge és Vaskeresztes. Kevés olyan hely van, ahol még nem voltam, de ezek azok közé tartoznak.
Szijjártó Péter újabb jelentős beruházásról számolt be
Mint fogalmazott, jelentős beruházásról van szó.
Hétmilliárdnyi beruházás, 1,3 milliárd kormányzati támogatást adunk hozzá és majdnem 700 munkahelyet teszünk betonbiztossá ezáltal
– tette hozzá.
Szijjártó Péter kitért arra is, hogy a héten ismét külföldre utazik, ám a hazai programok közül különösen Paksot várja.
Csütörtökön lerakjuk az első betont. Végre jogilag is már egy építés alatt álló atomerőműnek fog számítani.
A miniszter a hét másik fontos állomásaként Szombathelyt említette, ahol háborúellenes gyűlést tartanak.
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
