Zelenszkij ismét Magyarországot támadja

Szijjártó Péter nagy bejelentést tett egy új hazai beruházással kapcsolatban

A CE Glass Industries 1,6 milliárd forint értékben fejleszt.

2026. 01. 22. 16:20
Új kapacitásbővítő beruházása nyomán tovább erősödik a száz százalékban magyar tulajdonú CE Glass Industries, és ennek nyomán betonbiztossá válik a cég mintegy 180 dolgozójának munkahelye Szatymazon – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint csütörtökön a helyszínen.

 

A CE Glass Industries 1,6 milliárd forint értékben fejleszt, amihez a kormány 650 millió forintnyi támogatást nyújt. A miniszter beszédében rámutatott, hogy a projekt keretében új gépeket szereznek be, erősítik az automatizációt, továbbá logisztikai fejlesztést folytatnak, így megnyílik az út a cég szerbiai, romániai és olaszországi terjeszkedése előtt. 

Majd aláhúzta, hogy a CE Glass Industries beszállítóinak döntő többsége magyar kis- és közepes vállalkozás, és a projekt ezek számára is újabb lehetőségeket teremt.

Ezután arra is kitért, hogy az egyre megerősödő magyar vállalatok nélkülözhetetlen szereplői voltak „az elmúlt évek gazdasági bravúrjainak”.

Sőt mondhatnám azt is, hogy az elmúlt évek vagy elmúlt másfél évtized egyik legnagyobb gazdasági bravúrja épp az volt, hogy a nehézségek dacára a magyar tulajdonban lévő vállalatok meg tudtak erősödni

– mondta.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy az utóbbi négy év minden nehézség ellenére is a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve volt a beruházásokat illetően.

Szavai szerint ebben igen nagy szerepe volt annak, hogy a magyar tulajdonú cégek soha annyi beruházást nem hajtottak végre egy év alatt Magyarországon, mint tavaly, amikor is 24 nagy magyar vállalati beruházás jött létre 200 milliárd forint értékben a kormány támogatásával.

Valamint tudatta, hogy Csongrád-Csanád vármegyében az elmúlt tíz évben felére csökkent a munkanélküliség, miközben az ipari termelés értéke a duplájára nőtt.

Ez idő alatt 78 nagyberuházás valósult meg a térségben az állam támogatásával, összesen 1740 milliárd forint értékben – tájékoztatott.

A miniszter végezetül érintette az utóbbi időszakot meghatározó válságokat és kihívásokat, és üdvözölte, hogy Magyarországon még ezen nehéz körülmények közepette is sikerült jelentősen megerősíteni a gazdaságot.

Arra is figyelmeztetett, hogy mindez viszont könnyen veszélybe kerülhet a szomszédos Ukrajnában dúló háború miatt.

Hogyha ez a háború eszkalálódik, és ennek a háborúnak a finanszírozásában részt is kell venni, akkor egyrészt az országnak a fizikai biztonsága kerül könnyen nagyon nehéz kihívások elé, másrészt pedig elvihetik a magyar emberek pénzét egy háború finanszírozására

 – vélekedett.

Holott mi azt gondoljuk, hogy a magyar emberek pénzének Magyarországon van a helye, s a magyar emberek pénzéből Magyarországot, a Magyarországon működő vállalkozásokat kell támogatni – tette hozzá.

