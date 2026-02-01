orbán viktorhatvanrészvétel

Orbán Viktor bejelentette a háborúellenes gyűlés legújabb helyszínét + videó

A kormányfő megköszönte a hatvaniaknak a részvételt a szombati rendezvényen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 21:05
Orbán Viktor Forrás: Facebook
Új videót osztott meg a közösségi oldalán Orbán Viktor. A filmecske a szombati, Hatvanban tartott háborúellenes gyűlésen készült, ahol, miután a kormányfő megköszönte a megjelenteknek a részvételt, kijelentette, a legközelebbi háborúellenes gyűlés Szombathelyen lesz.

Mint ahogyan arról lapunk is beszámolt, Hatvanban rendezték meg a digitális polgári körök országjárásának szombati rendezvényét. A háborúellenes gyűlés csúcspontjaként Orbán Viktor miniszterelnök is színpadra állt. A legfontosabb feladatnak a béke megőrzését nevezte, és hangsúlyozta, hogy a Tisza megalapozatlanul beszél a megszorítások szükségességéről, ugyanis nem elvenni kell az emberektől, hanem támogatni kell őket.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: Facebook)


Bayer Zsolt
idezojelekAntifa

Lenin-fiúk terrorja

Bayer Zsolt avatarja

Nézzék meg többször, és mutassák meg a Z generációs gyerekeiknek vagy unokáiknak is.

