Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk

A tárcavezető emlékeztetett: akármilyen válság is jött szembe, mi a magyar utat választottuk. Hiába omlott össze az európai pénzügyi rendszer, mi nem adóemeléssel reagáltunk, hanem átszerveztük a gazdaságot és az európai kontinens legalacsonyabb adóit vezettük be.

Szijjártó Péter Szombathelyen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Amikor ránk törtek a migránsok, nem elkezdtük simogatni őket, meg azt mondani, hogy megoldjuk, hanem lezártuk a határt, kerítést építettünk, megállítottuk az illegális bevándorlást, és ma Magyarország egy migránsmentes ország

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve: amikor kitört a világjárvány, Európa leggyorsabb oltási kampányát csináltuk végig, a legtöbb embert mentettük meg először nyitottuk újra a magyar gazdaságot.

Ezután pedig jött a háború, amikor nem kezdtünk fegyvert szállítani, hanem fenntartottuk a diplomáciai kapcsolatot az oroszokkal, fenntartottuk az olcsó energia vásárlását, kiálltunk, kiállunk a béke mellett, és elértük, hogy bár szomszédos ország vagyunk, de Magyarország négy éve kimarad a szomszédban zajló háborúból. És mindaddig, amíg a világ válságról válságra bukdácsolt, mi elértük, hogy ma Magyarországon egymillióval több ember dolgozik, mint tíz éve, Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni, Európa legalacsonyabb rezsiköltségei vannak itt, és a világ szájtátva figyeli a magyar családtámogatási modellt. Mindezt a világot megtépázó válságok dacára tudtuk elérni

– mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta: ebben a veszélyes időszakban akkor tudjuk megtartani ezeket az eredményeket, a sikereket, hogyha Brüsszelnek a nyomásgyakorlására továbbra is erős, határozott nemet, nemeket mondunk. Kiemelte: Brüsszelben elkötelezettek aziránt, hogy megváltoztassák Magyarország, a magyar kormány álláspontját. Ehhez a magyar kormányt kell megváltoztatniuk, és ezt ők pontosan tudják.