szijjártó péterbrüsszelháború

Szijjártó Péter: Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk

Mindig nemet mondtunk Brüsszelnek, és mindig a magunk útját jártuk. Így tudtuk megerősíteni Magyarországot, miközben a világ válságról válságra bukdácsolt – jelentette ki szombaton Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a digitális polgári körök háborúellenes gyűlésén Szombathelyen.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 14:56
Szijjártó Péter Szombathelyen Fotó: Máthé Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A tárcavezető emlékeztetett: akármilyen válság is jött szembe, mi a magyar utat választottuk. Hiába omlott össze az európai pénzügyi rendszer, mi nem adóemeléssel reagáltunk, hanem átszerveztük a gazdaságot és az európai kontinens legalacsonyabb adóit vezettük be. 

Szijjártó Péter Szombathelyen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán / MTI/Miniszterelnöki Kommunikáció
Szijjártó Péter Szombathelyen Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Amikor ránk törtek a migránsok, nem elkezdtük simogatni őket, meg azt mondani, hogy megoldjuk, hanem lezártuk a határt, kerítést építettünk, megállítottuk az illegális bevándorlást, és ma Magyarország egy migránsmentes ország

– mondta Szijjártó Péter, hozzátéve: amikor kitört a világjárvány, Európa leggyorsabb oltási kampányát csináltuk végig, a legtöbb embert mentettük meg először nyitottuk újra a magyar gazdaságot. 

Ezután pedig jött a háború, amikor nem kezdtünk fegyvert szállítani, hanem fenntartottuk a diplomáciai kapcsolatot az oroszokkal, fenntartottuk az olcsó energia vásárlását, kiálltunk, kiállunk a béke mellett, és elértük, hogy bár szomszédos ország vagyunk, de Magyarország négy éve kimarad a szomszédban zajló háborúból. És mindaddig, amíg a világ válságról válságra bukdácsolt, mi elértük, hogy ma Magyarországon egymillióval több ember dolgozik, mint tíz éve, Európa legalacsonyabb adóit kell fizetni, Európa legalacsonyabb rezsiköltségei vannak itt, és a világ szájtátva figyeli a magyar családtámogatási modellt. Mindezt a világot megtépázó válságok dacára tudtuk elérni

 – mondta a tárcavezető. Hangsúlyozta: ebben a veszélyes időszakban akkor tudjuk megtartani ezeket az eredményeket, a sikereket, hogyha Brüsszelnek a nyomásgyakorlására továbbra is erős, határozott nemet, nemeket mondunk. Kiemelte: Brüsszelben elkötelezettek aziránt, hogy megváltoztassák Magyarország, a magyar kormány álláspontját. Ehhez a magyar kormányt kell megváltoztatniuk, és ezt ők pontosan tudják. 

 

Ezért Brüsszelben úgy döntöttek, hogy Kijevvel összefogva ők is indítanak egy pártot a magyarországi választáson az idei esztendőben. Élére odatettek egy fogott embert, aki ellen azért nem indulhattak el Magyarországon jogi eljárások, mert az Európai Parlament háborúpárti többsége egyelőre megvédi a mentelmi jogát

– mondta Szijjártó Péter. Hozzátette: ide delegáltak a nagy nyugati energiacégeknek lobbizó, az orosz olcsó kőolaj és földgáz vásárlásáról minket évek óta lebeszélni próbáló embereket, és egy bankvezért is, hogy ne a bankokkal, hanem az emberekkel fizettessék meg az adókat. 

Ha ez a párt nyerné meg a választást, ami nyilvánvalóan nem fog megtörténni, akkor ők nyilván mindenre igent mondanának Brüsszelnek, és akkor Magyarországot Brüsszelből beletolnák, Kijevből belehúznák a háborúba, a magyar emberek pénzét elvinnék Ukrajnába, a migránsok előtt pedig kitárnák az ajtókat. Mi ezt soha nem fogjuk megengedni!

– jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. 

 

Szijjártó Péter hangsúlyozta: azért indulnak a választáson, hogy Magyarország továbbra se sodródhasson háborúba, továbbra se árasszák el a migránsok, továbbra is legyen 13. és 14. havi nyugdíj, továbbra is szájtátva figyelje a világ, hogy a magyar édesanyáknak nem kell adót fizetniük és továbbra is Európa legalacsonyabb adói legyenek itt.  

Megjegyezte: mindaddig, amíg Brüsszel főnökét Von der Leyennek hívják, és mindaddig, amíg a szomszédban háború zajlik, ezt a meccset nem fújják le. 

És minden egyes nap reggeltől estig az lesz a feladatunk, hogy a brüsszeli nyomásgyakorlásnak ellenálljunk

– tette hozzá. Mint mondta, 11 éve nem tette be egyetlenegy migráns sem a lábát Magyarországra. Négy éve, hogy nem tudták belerángatni Magyarországot egy szomszédban zajló háborúba. De ez nem dőlt el 11 éve, és nem dőlt el négy éve, ez minden egyes nap dől el. 

Ezért minden egyes nap nekünk meg kell küzdeni. Minden reggel azzal kelünk, hogy pontosan tudjuk, hogy a nap folyamán számtalan nyomásgyakorlási kísérlet lesz Brüsszelből és számtalan provokáció lesz Kijevből

– jegyezte meg Szijjártó Péter. Kiemelte: a nap folyamán az a feladatunk, hogy Magyarországot továbbra se engedjük belesodorni a háborúba és azzal fekszünk le a nap végén, hogy pontosan tudjuk, hogy holnap ugyanezzel a feladattal fogunk felkelni.

Ez egy napi feladat mindaddig, amíg Von der Leyen a brüsszeli főnök, mindaddig, amíg a szomszédban háború van, nekünk nap mint nap nemet kell mondanunk Brüsszelnek és nemet kell mondanunk Kijevnek

– jelentette ki. 

Nem engedjük, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba és hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába

– mondta, hangsúlyozva, hogy ehhez „meg kell nyerni a választást, mert ha mi nem mi nyerünk, az első nap igent fognak mondani az ellenfeleink Brüsszelnek”. 

Az első napon, ne legyenek naiv ábrándjaink

– tette hozzá Szijjártó Péter. Úgy vélte, hogy ez a parlamenti választás a választókerületekben, leginkább a vidéki választókerületekben fog eldőlni. 

Vas vármegye valamennyi polgárára számítunk, mindenkire számítunk, három győzelem kell ebből a vármegyéből

– mondta a tárcavezető.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojeleknyugat

Találjátok meg a különbségeket!

Bayer Zsolt avatarja

Megnyugtató volt látni, hogy még nem tart ott az egész Nyugat, mint a franciák.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu