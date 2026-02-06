Szijjártó Péter: Brüsszelnek arra kell a pénz, hogy az ukránok követeléseit kielégítsék

– Soha nem célunk egy-egy fejlesztéssel az érintett térségek életminőségét rontani. Ha valahol túl sok beruházás jelenik meg, de azt az infrastruktúra nem követi, feszültséget szül – mutatott rá Szijjártó Péter a Szoljon.hu-nak adott interjúban a karcagi térség fejlesztési lehetőségeiről szólva. A külgazdasági és külügyminiszter a környék fejlesztési lehetőségeiről, a közelgő választás jelentőségéről és a magyar–ukrán viszonyról is beszélt.

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A térség beruházásaival kapcsolatban a miniszter elmondta: a vállalati szempontok között nagyon fontos az adott helyszínen elérhető munkaerő milyensége és az infrastruktúra. Az M4-es megépítése karnyújtásnyira hozta Karcagot Budapesthez, így a térség vonzereje megnőtt. A hagyományok miatt elsősorban az élelmiszeripar és az ahhoz kötődő ágazatok kínálnak fejlesztési lehetőséget. De a gépipar és az autóipar számára történő beszállítás is szóba jöhet, hiszen ehhez helyben adott a megfelelő oktatás.

Jelenleg is tárgyalunk több olyan beruházóval, akik számára a Nagykunság potenciális fejlesztési terület

– hangsúlyozta.

Így védhető meg a rezsicsökkentés

A miniszter szerint érdemes megnézni a Karcagon megvalósult fejlesztéseket azzal kapcsolatban, hogy miért fontos a parlamenti képviselet és a kormány összhangja. „Mindig jó, ha a kormány és a helyi képviselő együttműködik, hiszen ez fejlődési lehetőséget kínál a helyieknek” – mutatott rá.

A rezsicsökkentés megvédéséről Szijjártó Péter elmondta, hogy egy mindennapi küzdelem, hiszen Brüsszel azt akarja, hogy töröljük el a rezsicsökkentést.

Nekik arra kell a pénz, hogy az ukránok követeléseit – most épp 1500 milliárd eurót – kielégítsék. Mi viszont világossá tettük, hogy a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába

– hangsúlyozta a miniszter. Leszögezte: fontos eredményeik között van az alacsony adók és rezsicsökkentés, és ezeket megvédik. Azonban, hogy ez sikerüljön, meg kell nyernünk a választást. Hiszen ellenfelünk olyan szakembereket állít csatasorba, akik a rezsicsökkentés eltörlése mellett érvelnek – tette hozzá.