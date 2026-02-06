Rendkívüli

Elkezdődött a téli olimpia megnyitó ünnepsége

UkrajnaBrüsszelTisza PártukránpénzSzijjártó PéterMagyar Péter

Szijjártó Péter: Brüsszelnek arra kell a pénz, hogy az ukránok követeléseit kielégítsék

A miniszter szerint az ukrán külügyminiszter túl messzire ment.

Magyar Nemzet
Forrás: Szoljon2026. 02. 06. 19:59
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka
– Soha nem célunk egy-egy fejlesztéssel az érintett térségek életminőségét rontani. Ha valahol túl sok beruházás jelenik meg, de azt az infrastruktúra nem követi, feszültséget szül – mutatott rá Szijjártó Péter a Szoljon.hu-nak adott interjúban a karcagi térség fejlesztési lehetőségeiről szólva. A külgazdasági és külügyminiszter a környék fejlesztési lehetőségeiről, a közelgő választás jelentőségéről és a magyar–ukrán viszonyról is beszélt.

Budapest, 2026. február 6. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. február 6-án. A hazai videojáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban. MTI/Bodnár Boglárka
Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A térség beruházásaival kapcsolatban a miniszter elmondta: a vállalati szempontok között nagyon fontos az adott helyszínen elérhető munkaerő milyensége és az infrastruktúra. Az M4-es megépítése karnyújtásnyira hozta Karcagot Budapesthez, így a térség vonzereje megnőtt. A hagyományok miatt elsősorban az élelmiszeripar és az ahhoz kötődő ágazatok kínálnak fejlesztési lehetőséget. De a gépipar és az autóipar számára történő beszállítás is szóba jöhet, hiszen ehhez helyben adott a megfelelő oktatás.

Jelenleg is tárgyalunk több olyan beruházóval, akik számára a Nagykunság potenciális fejlesztési terület

– hangsúlyozta.

Így védhető meg a rezsicsökkentés

A miniszter szerint érdemes megnézni a Karcagon megvalósult fejlesztéseket azzal kapcsolatban, hogy miért fontos a parlamenti képviselet és a kormány összhangja. „Mindig jó, ha a kormány és a helyi képviselő együttműködik, hiszen ez fejlődési lehetőséget kínál a helyieknek” – mutatott rá.

A rezsicsökkentés megvédéséről Szijjártó Péter elmondta, hogy egy mindennapi küzdelem, hiszen Brüsszel azt akarja, hogy töröljük el a rezsicsökkentést.

Nekik arra kell a pénz, hogy az ukránok követeléseit – most épp 1500 milliárd eurót – kielégítsék. Mi viszont világossá tettük, hogy a magyar emberek pénzét nem küldjük Ukrajnába

– hangsúlyozta a miniszter. Leszögezte: fontos eredményeik között van az alacsony adók és rezsicsökkentés, és ezeket megvédik. Azonban, hogy ez sikerüljön, meg kell nyernünk a választást. Hiszen ellenfelünk olyan szakembereket állít csatasorba, akik a rezsicsökkentés eltörlése mellett érvelnek – tette hozzá.

Az ukrán külügyminiszter túl messzire ment

– Az ukránok tudják, hogy az uniós csatlakozásuk múlik azon, ki nyeri a magyar választást. Akárcsak az, hogy bele lehet-e rángatni hazánkat a háborúba, és Ukrajnába vihetik-e a magyarok pénzét – figyelmeztetett Szijjártó Péter. Jelezte: 

ezért minden eszközzel befolyásolni akarják a végeredményt a Tisza Párt javára.

Ráadásul az ukrán külügyminiszter nácinak nevezte a magyar miniszterelnököt. Ezzel egy vörös vonalat lépett át – tette hozzá.

A teljes interjút ide kattintva elolvashatják a Szoljon.hu-n.


Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

