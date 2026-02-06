Szijjártó Péter tárcavezető Kapitány István nyilatkozatára reagálva kifejtette, hogy a Tisza Párt politikusa „ma már nemcsak a rezsicsökkentést támadja általában, hanem támadja azt a kormányzati intézkedést is, miszerint januárban az extrém hideg miatti költségnövekedést a fűtésszámlán a kormány átvállalja”.
Szijjártó Péter: A Tisza Párt már a januári rezsistopot is támadja
Miközben Shell-részvényeivel nagyot kaszált az ukrajnai háborún, Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a rezsicsökkentés mellett már a januári rezsistopot is támadja, a jelenlegi kormány azonban ezt nem fogja engedni eltörölni – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint pénteken Budapesten.
Szijjártó Péter: A Tisza eltörölné a rezsistopot
„A januári rezsistop minden család számára segítséget jelent. Kapitány alelnök úr viszont a rezsistopot is eltörölné. Kapitány alelnök úr méltatlankodik, hogy a kormány miért segít minden magyar családnak. Valamifajta gazdasági igazságtalanságot emleget, de a helyzet az, hogy ha van olyan vállalat, és ha van olyan vállalatvezető, aki sokat kereshetett a háború miatti európai áremelkedéseken, akkor az éppen a Shell és a Shell vezető tisztségviselői, köztük a Shell alelnöke is. Főleg, hogyha Shell-részvényei vannak”– tette hozzá.
Szijjártó Péter elmondta, hogy a Shell-részvények birtokosai nagyot kaszáltak az ukrajnai háborún és az azt követő áremelkedéseken.
„Nem véletlen, hogy Kapitány alelnök úrnak is érdeke, hogy Magyarország ne olcsó kőolajat és földgázt vegyen, nem véletlenül érdeke, hogy a háborús környezet továbbra is fennmaradjon, és nem véletlenül az az érdeke, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést és a rezsistopot is megszüntessék”– sorolta, írta az MTI.
„Azt pontosan tudjuk, hogy a Tisza szerint egy humbug a rezsicsökkentés, azt is tudjuk, hogy a Tisza a rezsicsökkentést megszüntetné, és azt is tudjuk, hogy mindezt a választásig tagadni fogják, de azért a szög csak kibújt a zsákból”– húzta alá.
„Kapitány alelnök úr ismételten elárulta magát és a Tisza szándékait. Kapitány alelnök úr már régen is amellett érvelt, hogy ne vegyünk orosz kőolajat és földgázt, erről személyes emlékeim is vannak. Csak ha nem vásárolnánk az oroszoktól olcsó energiahordozókat, akkor a magyar családok energiaszámlái egyből háromszorosukra növekednének, és egy csomó gyár működése és ezáltal sok tízezer munkahely léte pedig veszélybe kerülne”– mondta a miniszter.
„Mi azonban küzdünk az ilyen szándékok ellen. Amíg minket látnak a magyar emberek, addig biztosak lehetnek, hogy marad a rezsicsökkentés, marad a rezsistop, marad az olcsó energia. Ebből nem engedünk. Ez is a választás tétje, ezt is mérlegeljék a magyar emberek április 12-én”– összegzett.
További Külföld híreink
Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után
Az orosz külügy is megszólalt.
A háború mindent felemészt: Ukrajnában már a túlélésért fizetnek az emberek
Ukrajnát belülről falja fel a korrupció.
Fagyban és sötétben – Kijev lakói a túlélésért küzdenek
Még az ivóvíz-szolgáltatás is akadozik.
Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó
A kényszersorozás mindennapos konfliktusforrássá vált Ukrajnában.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Zelenszkijék kitálaltak a moszkvai merénylet után
Az orosz külügy is megszólalt.
A háború mindent felemészt: Ukrajnában már a túlélésért fizetnek az emberek
Ukrajnát belülről falja fel a korrupció.
Fagyban és sötétben – Kijev lakói a túlélésért küzdenek
Még az ivóvíz-szolgáltatás is akadozik.
Elszakadt a cérna Ukrajnában: civilek verik vissza Zelenszkij emberrablóit + videó
A kényszersorozás mindennapos konfliktusforrássá vált Ukrajnában.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!