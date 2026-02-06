Szijjártó Péter: A Tisza Párt már a januári rezsistopot is támadja

Szijjártó Péter: A Tisza eltörölné a rezsistopot

„A januári rezsistop minden család számára segítséget jelent. Kapitány alelnök úr viszont a rezsistopot is eltörölné. Kapitány alelnök úr méltatlankodik, hogy a kormány miért segít minden magyar családnak. Valamifajta gazdasági igazságtalanságot emleget, de a helyzet az, hogy ha van olyan vállalat, és ha van olyan vállalatvezető, aki sokat kereshetett a háború miatti európai áremelkedéseken, akkor az éppen a Shell és a Shell vezető tisztségviselői, köztük a Shell alelnöke is. Főleg, hogyha Shell-részvényei vannak”– tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy a Shell-részvények birtokosai nagyot kaszáltak az ukrajnai háborún és az azt követő áremelkedéseken.

„Nem véletlen, hogy Kapitány alelnök úrnak is érdeke, hogy Magyarország ne olcsó kőolajat és földgázt vegyen, nem véletlenül érdeke, hogy a háborús környezet továbbra is fennmaradjon, és nem véletlenül az az érdeke, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést és a rezsistopot is megszüntessék”– sorolta, írta az MTI.

„Azt pontosan tudjuk, hogy a Tisza szerint egy humbug a rezsicsökkentés, azt is tudjuk, hogy a Tisza a rezsicsökkentést megszüntetné, és azt is tudjuk, hogy mindezt a választásig tagadni fogják, de azért a szög csak kibújt a zsákból”– húzta alá.

„Kapitány alelnök úr ismételten elárulta magát és a Tisza szándékait. Kapitány alelnök úr már régen is amellett érvelt, hogy ne vegyünk orosz kőolajat és földgázt, erről személyes emlékeim is vannak. Csak ha nem vásárolnánk az oroszoktól olcsó energiahordozókat, akkor a magyar családok energiaszámlái egyből háromszorosukra növekednének, és egy csomó gyár működése és ezáltal sok tízezer munkahely léte pedig veszélybe kerülne”– mondta a miniszter.

„Mi azonban küzdünk az ilyen szándékok ellen. Amíg minket látnak a magyar emberek, addig biztosak lehetnek, hogy marad a rezsicsökkentés, marad a rezsistop, marad az olcsó energia. Ebből nem engedünk. Ez is a választás tétje, ezt is mérlegeljék a magyar emberek április 12-én”– összegzett.