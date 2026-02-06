szijjártó péterrezsicsökkentésshelltisza pártkapitány istván

A tiszás Kapitány István már a januári rezsistopot is támadja + videó

Miközben Shell-részvényeivel nagyot kaszált az ukrajnai háborún, Kapitány István, a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője a rezsicsökkentés mellett már a januári rezsistopot is támadja – mutatott rá a tárca tájékoztatása szerint a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte, a jelenlegi kormány nem fogja engedni, hogy eltöröljék a rezsicsökkentést.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 06. 13:36
Szijjártó Péter Kapitány István nyilatkozatára reagálva kifejtette, hogy a Tisza Párt politikusa „ma már nemcsak a rezsicsökkentést támadja általában, hanem támadja azt a kormányzati intézkedést is, miszerint januárban az extrém hideg miatti költségnövekedést a fűtésszámlán a kormány átvállalja”.

Budapest, 2026. február 6. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Neocore Games Development Kft. kutatás-fejlesztési beruházásának bejelentésén a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2026. február 6-án. A hazai videojáték-fejlesztő cég 4,5 milliárd forintos projektjét a kormány 1,5 milliárd forinttal támogatja, így segítve több új, magas hozzáadott értékű munkahely létrejöttét a fővárosban. MTI/Bodnár Boglárka
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A külgazdasági és külügyminiszter leszögezte, a januári rezsistop minden család számára segítséget jelent.

Kapitány alelnök úr viszont a rezsistopot is eltörölné. Kapitány alelnök úr méltatlankodik, hogy a kormány miért segít minden magyar családnak. Valamifajta gazdasági igazságtalanságot emleget, de a helyzet az, hogy ha van olyan vállalat, és ha van olyan vállalatvezető, aki sokat kereshetett a háború miatti európai áremelkedéseken, akkor az éppen a Shell és a Shell vezető tisztségviselői, köztük a Shell alelnöke is. Főleg, hogyha Shell-részvényei vannak

– mutatott rá Szijjártó Péter.

A tárcavezető elmondta, hogy a Shell-részvények birtokosai nagyot kaszáltak az ukrajnai háborún és az azt követő áremelkedéseken.

Nem véletlen, hogy Kapitány alelnök úrnak is érdeke, hogy Magyarország ne olcsó kőolajat és földgázt vegyen, nem véletlenül érdeke, hogy a háborús környezet továbbra is fennmaradjon, és nem véletlenül az az érdeke, hogy Magyarországon a rezsicsökkentést és a rezsistopot is megszüntessék

– sorolta.

– Azt pontosan tudjuk, hogy a Tisza szerint egy humbug a rezsicsökkentés, azt is tudjuk, hogy a Tisza a rezsicsökkentést megszüntetné, és azt is tudjuk, hogy mindezt a választásig tagadni fogják, de azért a szög csak kibújt a zsákból – húzta alá.

Kapitány alelnök úr ismételten elárulta magát és a Tisza szándékait. Kapitány alelnök úr már régen is amellett érvelt, hogy ne vegyünk orosz kőolajat és földgázt, erről személyes emlékeim is vannak. Csak ha nem vásárolnánk az oroszoktól olcsó energiahordozókat, akkor a magyar családok energiaszámlái egyből háromszorosukra növekednének, és egy csomó gyár működése és ezáltal sok tízezer munkahely léte pedig veszélybe kerülne

– hangsúlyozta a miniszter.

– Mi azonban küzdünk az ilyen szándékok ellen. Amíg minket látnak a magyar emberek, addig biztosak lehetnek, hogy marad a rezsicsökkentés, marad a rezsistop, marad az olcsó energia. Ebből nem engedünk. Ez is a választás tétje, ezt is mérlegeljék a magyar emberek április 12-én – összegzett Szijjártó Péter.

Borítókép: Kapitány István (Fotó: MTI/Kovács Tamás)


Horváth József
idezojelekukrajna

A szolgálatok támadása veszélyes a nemzetbiztonságra

Horváth József avatarja

Nagyon aggasztó az, ahogy az ukránok igyekeznek behálózni a legnagyobb magyarországi ellenzéki formációt.

