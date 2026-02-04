Rezsistop a fagyos januárra: 50 milliárdot fizet ki a kormány a háztartások helyett

A kedd este megjelent kormánydöntés értelmében a túlzott többletterhek alól a januári gáz- vagy áramfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi, a távfűtésben 30 százalékos árkedvezmény mentesíti a háztartásokat. A januári rezsistop hatása automatikusan megjelenik a földgáz- és távhőszámlákban – tudatta közleményében az Energiaügyi Minisztérium.

A rezsistop részeként a távfűtéses háztartásoknak a januári hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány Fotó: Kurucz Árpád

A közlemény szerint

a rezsistop a lakossági fogyasztókat érinti, a szabályozás szerint mások mellett e körbe tartoznak például az állami vagy önkormányzati lakások bérlői is.

A januári gázfogyasztás után 30 százalékos mennyiségi kedvezmény jár, amely a különböző elszámolási módokhoz igazodva, de főszabály szerint automatikusan jelenik meg a számlákban. Az előírások megnyugtatóan rendezik az egyetlen közös mérőórával rendelkező, jellemzően társasházakban élő fogyasztók helyzetét is.

A távfűtéssel ellátottak számára a januárra eső hőfelhasználásuk díjából biztosít 30 százalékos árkedvezményt a kormány. A földgáz- és távhőszolgáltatók februárban közvetlen megkeresésben tájékoztatják ügyfeleiket a kedvezmény részleteiről.

A rezsistop akár az áramszámlákban is érvényesíthető, például a gázkapcsolattal nem rendelkezők érdekében. A kedvezmény igénybevételéhez ekkor a fogyasztó nyilatkozatára van szükség, amelyet április 30-ig kell megtenni a szolgáltató felé, az általa biztosított formanyomtatványon. A mennyiségi gáz- és áramkedvezményekből egy otthonra csak egyféle érvényesíthető, de egy felhasználó több fogyasztási helyen is részesülhet a rezsistopból.

A rezsistop miatt a sávhatár alatt fogyasztók rezsije idén is az alatt marad

A kormány a részletszabályok szerint gondoskodik arról, hogy a tavaly sávhatár alatt fogyasztók rezsije éves alapon idén hasonlóképpen a sávhatár alatt maradjon, a további, speciális kedvezményekkel, így a nagycsaládosokéval számolva is. Az előre fizetős fogyasztók a rezsistop jóvoltából egyszeri 7000 forintos támogatásban részesülnek – külön az áramban és a gázban.

A rezsicsökkentés működik:

az elmúlt években a gáz esetében tíz fogyasztóból kilenc, az áramnál tízből nyolc kizárólag rezsicsökkentett árakat fizetett. A kormány ezért kitart a rezsivédelem mellett

– hangsúlyozza közleményében az Energiaügyi Minisztérium. Az írják: a brüsszeli oroszenergia-tilalom ellehetetlenítené a rezsicsökkentés fenntartását, háromszorosára emelné a magyar családok rezsijét. A kormány minden bevethető eszközzel küzd az elért eredmények megőrzéséért. Hozzáteszik: a most zajló nemzeti petícióban is nemet mondhatunk arra, hogy magasabb rezsit fizessünk a háború miatt.