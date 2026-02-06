Szijjártó Péter: Az ukránok stratégiai kérdésként kezelik a Tisza győzelmét

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Mandinernek adott interjújában élesen bírálja az Európai Unió ukrajnai háborúval kapcsolatos politikáját, hangsúlyozza Magyarország szuverenitásvédő álláspontját, és a közelgő választásokat fordulópontként értékeli. A tárcavezető szerint az ukrán vezetés számára stratégiai érdek a Tisza párt győzelme a magyar választásokon.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszédet mond az Evoring Precision Manufacturing Kft. gyárának átadásán Jászfényszarun 2026. február 5-én. A kínai autóipari beszállító 39 milliárd forintos új beruházása nyomán 450 munkahely jön létre (Fotó: MTI/Komka Péter)

Brüsszeli háborús fanatizmus és Magyarország elszigetelődése

Szijjártó Péter szerint Brüsszelben „háborús fanatizmus uralkodik”, az Ukrajna-háborút úgy kezelik, mintha az EU maga állna harcban, és a józan ész elvesztette bázisát. Bár sokan folyosón egyetértenek vele, a teremben mainstream háborúpárti szövegeket olvasnak fel. Nem érzi magát egyedül, mert a szlovák és cseh külügyminiszter csatlakozott hozzá.

Brüsszelben háborús fanatizmus uralkodik, úgy kezelik Ukrajna háborúját, mintha mi állnánk harcban, és mindenről ez a téma jut eszükbe – ott a józan észnek elveszett a bázisa

– közölte a miniszter.

Az EU eddig 150 milliárd eurót költött Ukrajnára, plusz 90 milliárdos hadikölcsönt nyomtak át (Magyarország, Szlovákia, Csehország nem vesz részt benne). Az ukránok további 800 milliárdot kérnek az állam működtetésére és 700 milliárdot felfegyverzésre a következő tíz évben, összesen 1500 milliárd eurót, amit az európai emberektől vennének el. Szerinte az ukránok nem fogják visszafizetni, mert Oroszország nem veszít.

Az ukránok ezt nyilvánvalóan soha nem fogják visszafizetni, hiszen az oroszoktól nem jön majd jóvátétel; jóvátételt az fizet, aki veszít, és Oroszország ezt a háborút nem fogja elveszíteni

– hangsúlyozta Szijjártó Péter.

Szijjártó Péter: Egy atomháborúnak nincsenek nyertesei

Franciaország és az Egyesült Királyság katonaküldési szándéka atomhatalmak NATO–Oroszország összeütközését hozhatja, ami harmadik világháborús kockázatot jelent, atomfegyverekkel – ebben pedig nincs nyertes. A NATO döntései szerint nem részese a konfliktusnak, és nem is lehet. Szijjártó Péter az interjúban úgy fogalmazott:

A közvetlen összeütközés – azaz bármiféle NATO-csapatok Ukrajnába telepítése – a harmadik világháború kirobbanásának közvetlen kockázatát hordozná. A harmadik világháborút minden bizonnyal atomfegyverekkel vívnák, egy atomháborúnak pedig nincsenek nyertesei.

Tisza párt, ukrán beavatkozás és választások

Az ukránok számára a Tisza győzelme stratégiai kérdés, mindent megtesznek érte, mert így érhetik el a háborús részvételt, az EU-tagságot és a finanszírozást – mondta a miniszter. A magyarok véleménye ezzel ellentétes: nem akarnak háborúba menni, pénzt adni Ukrajnának vagy befogadni azt.

Az ukránok mindent megtesznek a Tisza győzelméért, ez nekik most stratégiai kérdés. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy kizárjunk mindenfajta beavatkozási kísérletet

– húzta alá.