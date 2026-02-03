Brüsszel nemcsak a magyarok pénzét, de az otthon melegét is elvenné

Míg Európa-szerte családok milliói küzdenek a brüsszeli elhibázott politika miatt elszabadult energiaárakkal, mi Magyarországon a több mint egy évtizede működő rezsicsökkentés biztonságát élvezzük – jelentette ki Takács Péter a közösségi oldalán. A Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára rámutatott: a hideg téli napokon mindannyian érezzük, mekkora kincs a meleg otthon biztonsága.

Fotó: Kurucz Árpád

A nemzeti kormány a hatósági árakkal Európa legalacsonyabb rezsiköltségeit biztosítja, és a rendkívüli hidegben a rezsistoppal is segített – idézte fel az államtitkár. Majd figyelmeztetett: Brüsszel most ezt a biztonságot akarja felszámolni azzal, hogy rákényszerítene minket az olcsó energiaforrások elhagyására, ami a háztartások kiadásainak megháromszorozódásához vezetne.

Ez számomra nem csupán gazdasági kérdés, hanem a józan ész és a felelősség kérdése is

– jelentette ki Takács Péter. Majd leszögezte: nem engedhetjük, hogy távoli, ideológiai alapú döntésekkel sodorják veszélybe a magyar családok nehezen megteremtett stabilitását és kiszámíthatóságát.

„Töltse ki Ön is a nemzeti petíciót és mondjunk nemet közösen Brüsszel rezsiár növelési terveire” – hangsúlyozta az államtitkár.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, elindult a nemzeti petíció, már postázzák az íveket, amiket március 23-ig lehet visszaküldeni. Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a hatvani háborúellenes gyűlésen elmondta: az ukránok 800 milliárd eurót kérnek a következő tíz évben az országuk működtetéséhez és 700 milliárdot a katonai kiadásaikra.

A miniszterelnök múlt szombaton, a DPK országjárásának kaposvári állomásán ismertette a nemzeti petíció három pontját:

Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!

Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!

Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az EU-nak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal.