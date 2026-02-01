Orbán ViktorUkrajnanemzeti petíció

Orbán Viktor: Leharaphatják a fejemet, de a magyarok pénzét akkor sem vihetik Ukrajnába

A kormányfő mindenkit a nemzeti petíció kitöltésére buzdít.

Magyar Nemzet
2026. 02. 01. 12:26
DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
– Amit most hallanak Zelenszkij elnök úrtól, az a kérelmezők hangja – mutatott rá Orbán Viktor a hatvani háborúellenes gyűlésen, amelyből most egy részletet osztott meg a közösségi oldalán

DPK gyűlés Hatvan Orbán Viktor Havran Zoltán
Fotó: Havran Zoltán

A miniszterelnök jelezte: a barátkozásnak és a magyarok szimpátiája elnyerésének furcsa módja az, „ahogyan most éppen taslikat osztogat nekem Davosban, és követeli, hogy a magyarok is adják oda a pénzt”.

Ez így nem fog menni. Semmiképpen nem engedhetjük meg, hogy a pénzünket elvigyék Ukrajnába

– jelentette ki a kormányfő.

Orbán Viktor jelezte, hogy ezért indítottak egy nemzeti petíciót, amelyet mindenki megkap a napokban. 

– Legyenek kedvesek, töltsék ki és küldjék vissza! Nekem szükségem van rá. Most, amikor az ukrán EU-tagság ellen harcolnom kell, azt tudom mondani, hogy volt Magyarországon egy voksolás. Az emberek szavaztak. Az emberek úgy döntöttek, hogy ezt nem akarják – mutatott rá a miniszterelnök.

Le lehet harapni az én fejemet, meg miszlikbe is lehet aprítani a brüsszeli tanácsteremben, de ez a dolgon nem fog változtatni

– emelte ki. Hozzátette: a következő száz évben nem lesz olyan parlament, amely megszavazza, hogy mi tartsuk el az ukránokat.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: Havran Zoltán)

