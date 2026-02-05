Rubio figyelmeztet: az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy + videó

Mint arról beszámoltunk, Oroszország nem kapott az Egyesült Államoktól semmilyen hivatalos választ a stratégiai nukleáris fegyverek csökkentéséről szóló, február 5-én lejárt Új START szerződés korlátozásainak további betartására vonatkozó javaslatára – közölte a moszkvai külügyminisztérium csütörtökön kiadott nyilatkozatában, melyről a RIA Novosztyi is beszámolt.
Az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy
Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak rámutatott arra, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök már világosan elmondta, Kína nélkül nem születhet valódi, a 21. századnak megfelelő egyezmény a nukleáris fegyverek korlátozásáról, tekintettel az ázsiai ország fegyverarzenáljára.
Elmondta azt is, hogy Trump nemsokára bejelentést tesz az üggyel kapcsolatban, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok az egyeztetésekbe Pekinget is be kívánja vonni.
