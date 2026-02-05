Rubio figyelmeztet: az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy + videó

Mint arról beszámoltunk, Oroszország nem kapott az Egyesült Államoktól semmilyen hivatalos választ a stratégiai nukleáris fegyverek csökkentéséről szóló, február 5-én lejárt Új START szerződés korlátozásainak további betartására vonatkozó javaslatára – közölte a moszkvai külügyminisztérium csütörtökön kiadott nyilatkozatában, melyről a RIA Novosztyi is beszámolt.

Az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy Fotó: AFP

Az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy

Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak rámutatott arra, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök már világosan elmondta, Kína nélkül nem születhet valódi, a 21. századnak megfelelő egyezmény a nukleáris fegyverek korlátozásáról, tekintettel az ázsiai ország fegyverarzenáljára.