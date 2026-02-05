Új START-szerződésOroszországKínaatomfegyvernukleáris arzenálEgyesült Államok

Rubio figyelmeztet: az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy + videó

Minden, a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban Oroszországgal kötendő egyezménybe Kínát is bele kell venni. Ezt Marco Rubio amerikai külügyminiszter szögezte le helyi idő szerint szerdán, az atomfegyverek szabályozását biztosító amerikai–orosz Új START egyezmény lejárta előestéjén.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 05. 13:28
Rubio: Minden, a nukleáris fegyverekkel kapcsolatban Oroszországgal kötendő egyezménybe Kínát is bele kell venni Forrás: AFP
Mint arról beszámoltunk, Oroszország nem kapott az Egyesült Államoktól semmilyen hivatalos választ a stratégiai nukleáris fegyverek csökkentéséről szóló, február 5-én lejárt Új START szerződés korlátozásainak további betartására vonatkozó javaslatára – közölte a moszkvai külügyminisztérium csütörtökön kiadott nyilatkozatában, melyről a RIA Novosztyi is beszámolt.

Az Új START sorsa nem csak kétoldalú ügy Fotó: AFP

Marco Rubio amerikai külügyminiszter újságíróknak rámutatott arra, hogy korábban Donald Trump amerikai elnök már világosan elmondta, Kína nélkül nem születhet valódi, a 21. századnak megfelelő egyezmény a nukleáris fegyverek korlátozásáról, tekintettel az ázsiai ország fegyverarzenáljára.

Elmondta azt is, hogy Trump nemsokára bejelentést tesz az üggyel kapcsolatban, hozzátéve, hogy az Egyesült Államok az egyeztetésekbe Pekinget is be kívánja vonni.

A hadászati nukleáris fegyverzetek csökkentéséről szóló, Új START, START–3 vagy Prágai szerződés néven ismert, tíz évre szóló és legfeljebb öt évvel meghosszabbítható hatályú megállapodást 2010. április 8-án írta alá Oroszország és az Egyesült Államok akkori elnöke, Dmitrij Medvegyev és Barack Obama. Vlagyimir Putyin orosz elnök tavaly szeptemberben közölte: 

Oroszország az Új START szerződés lejárta után is kész egy évig tartani magát a megállapodáshoz, ha az Egyesült Államok is így tesz. 

Trump erre a javaslatra hivatalosan nem reagált.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója korábban hangsúlyozta, hogy a helyzet rendkívül kényes. 

Ha a szerződés nem újul meg, az jelentősen csökkenti a felek nukleáris kapacitásainak ellenőrizhetőségét, és növeli a véletlen vagy félreértésből fakadó konfliktusok kockázatát

– fogalmazott. A teljes interjút az Origo oldalán olvashatja.

Borítókép: Marco Rubio amerikai külügyminiszter (Fotó: AFP)

