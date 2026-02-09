Szijjártó Péter szerint új világrend jön: aki enged a zsarolásnak, elbukik

Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Georgia ilyen országok: mi ellenállunk a háború sodrásának, a külső nyomásnak és annak, hogy idegen érdekeket erőltessenek ránk.
A miniszter a bejegyzésben arra is kitért, hogy a közhiedelemmel ellentétben ez nem egy lefutott mérkőzés, hanem napi küzdelem. Kijelentette: mindaddig, amíg Ukrajnában háború zajlik, mindaddig, amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, addig nap mint nap ellen kell állnunk a nyomásnak, a zsarolásnak és a provokációknak.
Sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni – és nem is fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen
– szögezte le.
