Szijjártó Péter szerint új világrend jön: aki enged a zsarolásnak, elbukik

Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Georgia ilyen országok: mi ellenállunk a háború sodrásának, a külső nyomásnak és annak, hogy idegen érdekeket erőltessenek ránk.

Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A miniszter a bejegyzésben arra is kitért, hogy a közhiedelemmel ellentétben ez nem egy lefutott mérkőzés, hanem napi küzdelem. Kijelentette: mindaddig, amíg Ukrajnában háború zajlik, mindaddig, amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, addig nap mint nap ellen kell állnunk a nyomásnak, a zsarolásnak és a provokációknak.

Sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni – és nem is fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen

– szögezte le.