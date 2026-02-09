Szijjártó PéterháborúGeorgiaUrsula von der Leyenorosz-ukrán háború

Szijjártó Péter szerint új világrend jön: aki enged a zsarolásnak, elbukik

Egy új világrend van kialakulóban, ahol csak azok az országok maradhatnak erősek és óvhatják meg a biztonságukat, amelyek megőrzik a szuverenitásukat, és nem hagyják magukat kívülről zsarolni. Ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta legújabb Facebook-bejegyzésében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 17:47
Szijjártó Péter szerint új világrend jön: aki enged a zsarolásnak, elbukik
Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Georgia ilyen országok: mi ellenállunk a háború sodrásának, a külső nyomásnak és annak, hogy idegen érdekeket erőltessenek ránk.

Szijjártó Péter rámutatott: Magyarország és Georgia ilyen országok Forrás: Szijjártó Péter/Facebook

A miniszter a bejegyzésben arra is kitért, hogy a közhiedelemmel ellentétben ez nem egy lefutott mérkőzés, hanem napi küzdelem. Kijelentette: mindaddig, amíg Ukrajnában háború zajlik, mindaddig, amíg Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, addig nap mint nap ellen kell állnunk a nyomásnak, a zsarolásnak és a provokációknak.

Sem Magyarország, sem Georgia szuverén nemzeti kormányát nem sikerült eddig megtörni – és nem is fogjuk hagyni, hogy ez megtörténjen

–  szögezte le.

Újabb magyar áldozat – Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre

Nemrég arról is beszámoltunk, hogy újabb magyar ember halt meg az Ukrajnában zajló háborúban. 

Az áldozat családjával a kormány felveszi a kapcsolatot, és minden lehetséges segítséget megad a számukra. 

Szijjártó Péter szerint Európa nem nézhet félre.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter fogadja hivatalában Maka Bocsorisvili georgiai külügyminisztert 2026. február 9-én (Fotó: MTI/Soós Lajos)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

