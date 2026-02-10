Orbán Viktor reagált Brüsszel legújabb tervére + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy a Politico nyilvánosságra hozta a Zelenszkij-tervet, és Brüsszelben Magyarország feje fölött döntenének Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án (Fotó: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard)

A felvetésre, hogy a Politicóban megjelent cikk szerint az Európai Uniónak már csak tavaszig kellene várnia, mert egy esetleges kormányváltás után Ukrajna EU-csatlakozása felgyorsulhat, a kormányfő röviden válaszolt.

„Ha így lenne, ez történne” – reagált a miniszterelnök, aki emlékeztetett a kormánypártoknak a balamazújvárosi időközi választáson aratott győzelmére.

Balmazújvárosból kiderült az igazság, nem kell ettől tartanunk, illetve dolgoznunk kell, de ha nem a nemzeti oldal ad kormányt Magyarországon, akkor Ukrajnát beengedik az unióba Ha beengedik az unióba, akkor tönkre is teszik a magyar mezőgazdaságot, tönkreteszik a magyar gazdaságnak a mai pilléreit

– jelentette ki.

A miniszterelnök szerint Ukrajna csatlakozása nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát is súlyosan érintené, ugyanakkor világossá tette, hogy számára elsődleges szempont a magyar érdek.

„Aztán, hogy Európát is tönkreteszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az ő dolguk”

– mondta.

Orbán Viktor hangsúlyozta: Ukrajna EU-tagsága Magyarország érdekeivel összeegyeztethetetlen.

„Nem lehet beengedni Ukrajnát az unióba, mert az Magyarország érdekeivel élesen, nem is állhatna élesebben szemben, mint ahogy áll.”

A miniszterelnök ismét megerősítette, hogy Brüsszel nyomásával szemben továbbra is elutasító álláspontot képvisel.

– Röviden ez úgy van, hogy majd idetelefonálnak Brüsszelből, és akkor azt fogja mondani a brüsszeli bábkormány, hogy jawohl! Amikor engem hívnak, akkor azt szoktam mondani, hogy nein, danke! Ez a különbség

– mutatott rá a kormányfő.