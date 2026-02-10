Orbán Viktor reagált Brüsszel legújabb tervére + videó

Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán közzétett videóban reagált arra, hogy a Politico nyilvánosságra hozta a Zelenszkij-tervet, és Brüsszelben Magyarország feje fölött döntenének Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.
A felvetésre, hogy a Politicóban megjelent cikk szerint az Európai Uniónak már csak tavaszig kellene várnia, mert egy esetleges kormányváltás után Ukrajna EU-csatlakozása felgyorsulhat, a kormányfő röviden válaszolt.
„Ha így lenne, ez történne” – reagált a miniszterelnök, aki emlékeztetett a kormánypártoknak a balamazújvárosi időközi választáson aratott győzelmére.
Balmazújvárosból kiderült az igazság, nem kell ettől tartanunk, illetve dolgoznunk kell, de ha nem a nemzeti oldal ad kormányt Magyarországon, akkor Ukrajnát beengedik az unióba Ha beengedik az unióba, akkor tönkre is teszik a magyar mezőgazdaságot, tönkreteszik a magyar gazdaságnak a mai pilléreit
– jelentette ki.
A miniszterelnök szerint Ukrajna csatlakozása nemcsak Magyarországot, hanem egész Európát is súlyosan érintené, ugyanakkor világossá tette, hogy számára elsődleges szempont a magyar érdek.
„Aztán, hogy Európát is tönkreteszik, az nem az én bajom, hanem az európaiaké, mert ha meggyújtják a tetőt a saját fejük fölött, az ő dolguk”
– mondta.
Orbán Viktor hangsúlyozta: Ukrajna EU-tagsága Magyarország érdekeivel összeegyeztethetetlen.
„Nem lehet beengedni Ukrajnát az unióba, mert az Magyarország érdekeivel élesen, nem is állhatna élesebben szemben, mint ahogy áll.”
A miniszterelnök ismét megerősítette, hogy Brüsszel nyomásával szemben továbbra is elutasító álláspontot képvisel.
– Röviden ez úgy van, hogy majd idetelefonálnak Brüsszelből, és akkor azt fogja mondani a brüsszeli bábkormány, hogy jawohl! Amikor engem hívnak, akkor azt szoktam mondani, hogy nein, danke! Ez a különbség
– mutatott rá a kormányfő.
