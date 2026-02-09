Orbán Viktor a balmazújvárosi időköziről: Ezt visszavettük!

– Lehet mondani, mert ez az igazság, hogy Balmazújváros az mégiscsak régi fideszes hátország, meg csak egyetlen mandátumról volt szó, de az igazság az, hogy a részvétel 50 százalék fölött volt egy időközi önkormányzati választáson, és egy olyan körzetben volt a választás, amit mi elvesztettünk két évvel ezelőtt – ismertette a tegnapi választás körülményeit Orbán Viktor Szekszárdon is.

Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/ Kaiser Ákos

A miniszterelnök kiemelte,

egy olyan körzetet nyertünk meg Balmazújvárosban, amit két évvel ezelőtt elveszítettünk. Tehát ezt visszavettük. Ez egy óriási teljesítmény, ezt onnan lehet tudni, hogy az egész baloldali sajtó, amely elvesztette már a sajtó jellegét – már nem is tudom, hogy ki az igazi kihívónk, a Tisza vagy a DK, vagy a sajtó –, tehát ők mondták azt még vasárnap reggel is, hogy ez az igazi lakmuszpapír.

A kormányfő elmondta, a vasárnapi választás biztató az előttünk álló parlamenti választásokra nézve. Mint ismert, Orbán Viktor Szekszárdon folytatta országjárását, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt.

Tegnap mi írtuk meg először, hogy tarolt a Fidesz Balmazújvárosban, miután jelöltjük magas részvétel mellett megnyerte az időközi önkormányzati választást.

A kormánypártok tegnapi győzelme azért jelentős, mert alapvetően ellenzéki körzetről van szó. Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, 2024-ben a polgármesteri posztot visszanyerte a Fidesz jelöltje, de a képviselő-testületben nem sikerült többséget szereznie egyik oldalnak sem. A helyi baloldali egyesület vezetője pedig nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai.