dktiszafidesz – kdnpbalmazújvárossajtóorbán viktor

Orbán Viktor a balmazújvárosi időköziről: Ezt visszavettük!

A kormányfő ma Szekszárdon tartotta meg az országjáró rendezvényét, ahol arról beszélt, óriási teljesítmény a vasárnapi, balmazújvárosi győzelem.

Magyar Nemzet
2026. 02. 09. 18:39
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Lehet mondani, mert ez az igazság, hogy Balmazújváros az mégiscsak régi fideszes hátország, meg csak egyetlen mandátumról volt szó, de az igazság az, hogy a részvétel 50 százalék fölött volt egy időközi önkormányzati választáson, és egy olyan körzetben volt a választás, amit mi elvesztettünk két évvel ezelőtt – ismertette a tegnapi választás körülményeit Orbán Viktor Szekszárdon is. 

Szombathely, 2026. február 7. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a szombathelyi Haladás Sportkomplexumban 2026. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Forrás: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/ Kaiser Ákos

A miniszterelnök kiemelte, 

egy olyan körzetet nyertünk meg Balmazújvárosban, amit két évvel ezelőtt elveszítettünk. Tehát ezt visszavettük. Ez egy óriási teljesítmény, ezt onnan lehet tudni, hogy az egész baloldali sajtó, amely elvesztette már a sajtó jellegét – már nem is tudom, hogy ki az igazi kihívónk, a Tisza vagy a DK, vagy a sajtó –, tehát ők mondták azt még vasárnap reggel is, hogy ez az igazi lakmuszpapír.

A kormányfő elmondta, a vasárnapi választás biztató az előttünk álló parlamenti választásokra nézve. Mint ismert, Orbán Viktor Szekszárdon folytatta országjárását, ahol hatalmas tömeg fogadta a miniszterelnököt.

Tegnap mi írtuk meg először, hogy tarolt a Fidesz Balmazújvárosban, miután jelöltjük magas részvétel mellett megnyerte az időközi önkormányzati választást.

A kormánypártok tegnapi győzelme azért jelentős, mert alapvetően ellenzéki körzetről van szó. Balmazújvárosban 2019 és 2024 között ellenzéki városvezetés volt, 2024-ben a polgármesteri posztot visszanyerte a Fidesz jelöltje, de a képviselő-testületben nem sikerült többséget szereznie egyik oldalnak sem. A helyi baloldali egyesület vezetője pedig nyíltan elmondta, hogy a jelöltjük ugyan hivatalosan nem Tisza-színekben indult, de a kampányban a helyi tiszások dolgoztak neki, és ők is a baloldali párt szimpatizánsai.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu