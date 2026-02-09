Komoly arcvesztés Magyar Péternek a Fidesz győzelme

A balmazújvárosi időközi választási eredménye a Tisza számára rövidtávon arcvesztést és az eddig hangoztatott kormányváltó hangulatba vetett baloldali hit gyengülését eredményezi, míg hosszú távon egy kiszámíthatóbb, stabilabb működést eredményezhet, ami a jobboldali pártszövetség számára kedvező fordulat a választási kampányban – mondta lapunknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.

Tóth Erik az eredményt elemezve felidézte: Balmazújvárosban patthelyzet alakult ki a 2024-es önkormányzati választás után. Ennek az ingatag, destruktív helyzetnek a feloldását vették most saját kezükbe a helyiek.

A választási eredmény alapján kijelenthető, hogy

a fideszes győzelem egyben a politikai stabilitás melletti egyértelmű kiállás is volt.

A Tisza de jure ugyan nem, de facto azonban részt vett a kampányban, és ezt a meccset csúnyán elvesztette.

A kutatási igazgató emlékeztetett: az Alapjogokért Központ legutóbbi pártpreferencia adatai szerint – amelyek még januárban jelentek meg – a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP stabil előnnyel vezet.

A baloldali kutatócégeknek megint nem sikerült a valós helyzetet bemutatniuk (Forrás: Alapjogokért Központ)

– Országosan egy most vasárnap aktuális választáson jobboldali győzelem születne, földrajzi-területi értelemben a korábbi évek trendjeinek megfelelő eltérések lehetnek mindkét irányba – fogalmazott, hozzátéve:

azok az ellenzéki kutatócégektől származó becslések, amelyek jelentős előnyt mutatnak ki a Tisza Párt javára, ebben az esetben sem találkoztak a valós helyzettel.

– Április 12-ig még több mint 60 nap van hátra, a pártpreferencia-számok akár a fejük tetejére is állhatnak, de az utóbbi hónapokban látott trendek változatlanok: stabil, erős, egyre aktívabb jobboldali szavazótábor rajzolódik ki a kutatásokból, miközben néhol irreálisan magas részvételi becslés melletti, komolyan nem vehető Tisza-fölényt mérnek azok, akik 2022-ben az ellenzéki összefogást látták sokáig befutónak – hangsúlyozta.

Tóth Erik jelezte, egy időközi önkormányzati választásból országos konzekvenciákat csak óvatosan érdemes levonni.

– Erősíti és erősítette a választás országos jelentőségét a baloldali média szenzációhajhászása: „életbevágó lenne a Fidesznek nyerni” – írták több véleménycikkben. Valóban,

az április 12-i választás közelsége miatt minden eseménynek önmagán túlmutató jelentősége van,

melyek együttese a választói magatartást is befolyásolja: egy jobboldali vereség esetén önbeteljesítő jóslatként hivatkoztak volna az országosan alaptalan, 10-16 százalékpontos előnyt becslő ellenzéki közvélemény-kutatásokra – mutatott rá az Alapjogokért Központ munkatársa. Hozzátette: így azonban ennek ellenkezője igazolódott be,

nincs kormányváltó hangulat, sőt az ellenzéki alternatíva népszerűtlenebbnek bizonyult egy közepes nagyságú településen.

Mint mondta, ez részben az országos véleményklíma alakulása miatt is történhetett: a protesztszavazókra koncentráló ellenzéki program helyett a békét és biztonságot preferáló kormánypárti programot támogatták többen egy olyan városban, ahol a baloldali-ellenzéki hagyományok azért jelentősek. Tóth Erik emlékeztetett: országos jelentősége volt a 2018-as hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választásnak is: akkor a teljes ellenzéki média a Fidesz–KDNP visszaszorulását vizionálta a két hónappal későbbi országgyűlési választáson, és most is ez volt a terv.