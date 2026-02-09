Komoly arcvesztés Magyar Péternek a Fidesz győzelme

A balmazújvárosi időközi választási eredménye a Tisza számára rövidtávon arcvesztést és az eddig hangoztatott kormányváltó hangulatba vetett baloldali hit gyengülését eredményezi, míg hosszú távon egy kiszámíthatóbb, stabilabb működést eredményezhet, ami a jobboldali pártszövetség számára kedvező fordulat a választási kampányban – mondta lapunknak az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója.
Tóth Erik az eredményt elemezve felidézte: Balmazújvárosban patthelyzet alakult ki a 2024-es önkormányzati választás után. Ennek az ingatag, destruktív helyzetnek a feloldását vették most saját kezükbe a helyiek.
A választási eredmény alapján kijelenthető, hogy
a fideszes győzelem egyben a politikai stabilitás melletti egyértelmű kiállás is volt.
A Tisza de jure ugyan nem, de facto azonban részt vett a kampányban, és ezt a meccset csúnyán elvesztette.
A kutatási igazgató emlékeztetett: az Alapjogokért Központ legutóbbi pártpreferencia adatai szerint – amelyek még januárban jelentek meg – a biztos szavazó pártválasztók körében a Fidesz–KDNP stabil előnnyel vezet.
– Országosan egy most vasárnap aktuális választáson jobboldali győzelem születne, földrajzi-területi értelemben a korábbi évek trendjeinek megfelelő eltérések lehetnek mindkét irányba – fogalmazott, hozzátéve:
azok az ellenzéki kutatócégektől származó becslések, amelyek jelentős előnyt mutatnak ki a Tisza Párt javára, ebben az esetben sem találkoztak a valós helyzettel.
– Április 12-ig még több mint 60 nap van hátra, a pártpreferencia-számok akár a fejük tetejére is állhatnak, de az utóbbi hónapokban látott trendek változatlanok: stabil, erős, egyre aktívabb jobboldali szavazótábor rajzolódik ki a kutatásokból, miközben néhol irreálisan magas részvételi becslés melletti, komolyan nem vehető Tisza-fölényt mérnek azok, akik 2022-ben az ellenzéki összefogást látták sokáig befutónak – hangsúlyozta.
Tóth Erik jelezte, egy időközi önkormányzati választásból országos konzekvenciákat csak óvatosan érdemes levonni.
– Erősíti és erősítette a választás országos jelentőségét a baloldali média szenzációhajhászása: „életbevágó lenne a Fidesznek nyerni” – írták több véleménycikkben. Valóban,
az április 12-i választás közelsége miatt minden eseménynek önmagán túlmutató jelentősége van,
melyek együttese a választói magatartást is befolyásolja: egy jobboldali vereség esetén önbeteljesítő jóslatként hivatkoztak volna az országosan alaptalan, 10-16 százalékpontos előnyt becslő ellenzéki közvélemény-kutatásokra – mutatott rá az Alapjogokért Központ munkatársa. Hozzátette: így azonban ennek ellenkezője igazolódott be,
nincs kormányváltó hangulat, sőt az ellenzéki alternatíva népszerűtlenebbnek bizonyult egy közepes nagyságú településen.
Mint mondta, ez részben az országos véleményklíma alakulása miatt is történhetett: a protesztszavazókra koncentráló ellenzéki program helyett a békét és biztonságot preferáló kormánypárti programot támogatták többen egy olyan városban, ahol a baloldali-ellenzéki hagyományok azért jelentősek. Tóth Erik emlékeztetett: országos jelentősége volt a 2018-as hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választásnak is: akkor a teljes ellenzéki média a Fidesz–KDNP visszaszorulását vizionálta a két hónappal későbbi országgyűlési választáson, és most is ez volt a terv.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!