Stabil előnnyel vezet a Fidesz–KDNP a Tisza Párttal szemben

Az Alapjogokért Központ felmérése szerint állandósult a kormánypártok vezetése. A januári adatfelvétel alapján a kormánypártokra 49 százalék, a Tiszára 41 százalék szavazna egy mostani választáson. Rajtuk kívül csak a Mi Hazánk jutna a parlamentbe, a DK és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 2 százalékon rekedt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 15. 7:40
A Fidesz–KDNP országos listáját a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka támogatná egy most vasárnap esedékes választáson, míg a Tisza Pártra csak 41 százalékuk voksolna – derül ki az Alapjogokért Központ friss, országosan reprezentatív közvélemény-kutatásából.

Fotó:  Alapjogokért Központ

A pártpreferencia-adatok az utóbbi egy hónapban érdemben nem változtak,

a kormánypártok előnye állandósult: nyolc százalékpontos,

jóval hibahatáron túli különbség birtokában vágnak neki a választásoknak.

A jobboldal elmúlt hónapokban mért népszerűség-növekedése és stabilizálódása mögött az húzódhat meg, hogy a választás napjához, április 12-hez közeledve egyre többen érzik úgy, hogy a „biztos választás” valóban biztosabb, mint a veszélyes alternatíva.

Fotó:  Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ október óta havi rendszereséggel publikálja országosan reprezentatív pártpreferencia-méréseit. Az őszi politikai szezon indulása óta a népszerűségi trendek egyértelmű helyzetről árulkodnak: a Fidesz–KDNP vezető pozícióját stabilizálta, előnyét pedig a kezdeti öt százalékpontról csaknem megduplázta.

A kormánypártok jelentős fölénye 2026 év elején is megmaradt:

a biztos szavazó pártválasztók 49 százaléka szavazna egy most vasárnap esedékes választáson listájukra, míg Magyar Péterék megtorpantak, a Tiszát támogatók aránya 40-42 százalék között mozgott az utóbbi hónapokban.

Mindez jól mutatja, hogy az ellenzéki formáció számára az év eleje sem bizonyult sikeresnek, részben a korábbi ügyek utóhatásai, részben az „újévi” viták miatt.

A kormánypárti vezetés mögött a jobboldallal nemzetstratégiai kérdésekben egyetértő szimpatizánsok aktivizálódása áll. Ők békét, a migrációs paktum végrehajtásának elutasítását, fizikai és anyagi biztonságot, a rezsicsökkentés fenntartását, a családtámogatási rendszer megőrzését várják el, tehát a biztosat választják az egyre bizonytalanabb geopolitikai környezetben.

Magyar Péter és pártja ezzel szemben bizonytalanságot – „nem fogunk mindent elmondani, mert akkor megbukunk” –, sőt, a brüsszeli fősodor döntéseinek végrehajtását emelte programja részévé akkor többkulcsos szja-val, a családtámogatások csökkentésével vagy a nyugdíjrendszer privatizációjának tervével. Ezt a választók egyre jelentősebb része láthatóan veszélyként értékeli.

A januári adatfelvétel alapján

a két párton kívül csak a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe,

őket a biztos szavazó pártválasztók 6 százaléka támogatja. Ezúttal sem érte el a bejutási küszöböt a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (2 százalék), valamint a Demokratikus Koalíció (2 százalék).

Módszertan

Az Alapjogokért Központ közvélemény-kutatásai 2025. október 13–16., november 10–13., december 15–18., valamint 2026. január 5–8. között telefonos adatfelvétellel, CATI-módszerrel készültek. Az egyenként ezerfős minták reprezentatívak a 18 évesnél idősebb lakosságra. A statisztikai mintavételből adódó elkerülhetetlen ingadozásokat nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint a KSH adatai alapján egyenlítették ki. Azokban az esetekben, ahol minden megkérdezett válaszolt a kérdésre, 95 százalékos megbízhatósággal mondhatjuk, hogy a becslések maximum 3,16 százalékkal térnek el a teljes sokaságra jellemző értéktől.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Jelentkezőket várnak a szavazatszámláló bizottságokba

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

