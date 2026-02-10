Ukrajna EU-csatlakozásaFideszTiszaMagyarország

Orbán Balázs: Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna EU-csatlakozásáról

Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásáról döntöttek Brüsszelben Magyarország megkérdezése nélkül – írta Orbán Balázs a Facebookon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 12:28
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Orbán Balázs Facebook-bejegyzésben reagált a Politico cikkére, amely Ukrajna európai uniós csatlakozásának felgyorsításáról szól. Orbán Balázs szerint a kérdés az, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék ennek a következményeit.

Orbán Balázs: Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna EU-csatlakozásáról (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)
Orbán Balázs: Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna EU-csatlakozásáról (Fotó: Balogh Zoltán / MTI )

Orbán Balázs szerint a brüsszeli Politico által bemutatott, úgynevezett Zelenszkij-terv azt vázolja fel, miként kívánják Ukrajnát már 2027-ben, vagyis akár már jövőre betolni az Európai Unióba.

Azzal mostanra mindannyian tisztában vagyunk, hogy ez mit jelentene: adóemeléseket és megszorításokat, hogy finanszírozni tudjuk az ukrán állam működését és a háborút, a Magyarországnak járó források Ukrajnába küldését, a magyar mezőgazdaság tönkretételét, és annak közvetlen és azonnali veszélyét, hogy a háború kiterjed ránk is. A magyar érdeket szem előtt tartva erre az őrült tervre csak nemet lehet mondani – ahogy arról a Voks 2025 során a magyar emberek is döntöttek.

– emelte ki a politikus.

Mégis, Brüsszel és Kijev egy tervvel állt elő. Tudják, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig minden erejével azon lesz, hogy meggátolja ezt a végzetes döntést. Ezért a Zelenszkij-terv 3. pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondana nemet Brüsszelnek. Ezt nem mi mondjuk, hanem fehéren-feketén leírja a brüsszeli Politico. Már nem is csinálnak belőle titkot. 

– tette hozzá.

A magyar emberek tehát ismét döntés előtt állnak: el kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev – hangsúlyozta.

Orbán Balázs úgy véli, a döntő pillanatban a Tisza Párt nem lenne képes nemet mondani Brüsszel és Kijev elvárásaira. Álláspontja szerint éppen ezért nem szabad kockáztatni, a Fidesz a biztos választás.

Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: MTI)

