Orbán Balázs Facebook-bejegyzésben reagált a Politico cikkére, amely Ukrajna európai uniós csatlakozásának felgyorsításáról szól. Orbán Balázs szerint a kérdés az, hogy hagyjuk-e, hogy végrehajtsák és a magyarok elszenvedjék ennek a következményeit.
Orbán Balázs: Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna EU-csatlakozásáról
Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozásáról döntöttek Brüsszelben Magyarország megkérdezése nélkül – írta Orbán Balázs a Facebookon.
Orbán Balázs szerint a brüsszeli Politico által bemutatott, úgynevezett Zelenszkij-terv azt vázolja fel, miként kívánják Ukrajnát már 2027-ben, vagyis akár már jövőre betolni az Európai Unióba.
Azzal mostanra mindannyian tisztában vagyunk, hogy ez mit jelentene: adóemeléseket és megszorításokat, hogy finanszírozni tudjuk az ukrán állam működését és a háborút, a Magyarországnak járó források Ukrajnába küldését, a magyar mezőgazdaság tönkretételét, és annak közvetlen és azonnali veszélyét, hogy a háború kiterjed ránk is. A magyar érdeket szem előtt tartva erre az őrült tervre csak nemet lehet mondani – ahogy arról a Voks 2025 során a magyar emberek is döntöttek.
– emelte ki a politikus.
További Külföld híreink
Mégis, Brüsszel és Kijev egy tervvel állt elő. Tudják, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig minden erejével azon lesz, hogy meggátolja ezt a végzetes döntést. Ezért a Zelenszkij-terv 3. pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondana nemet Brüsszelnek. Ezt nem mi mondjuk, hanem fehéren-feketén leírja a brüsszeli Politico. Már nem is csinálnak belőle titkot.
– tette hozzá.
A magyar emberek tehát ismét döntés előtt állnak: el kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev – hangsúlyozta.
Orbán Balázs úgy véli, a döntő pillanatban a Tisza Párt nem lenne képes nemet mondani Brüsszel és Kijev elvárásaira. Álláspontja szerint éppen ezért nem szabad kockáztatni, a Fidesz a biztos választás.
További Külföld híreink
Borítókép: Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: MTI)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel Magyar Péterben látja az esélyt Ukrajna uniós csatlakozására
Orbán Viktor győzelme esetén megzsarolják az országot.
Öt pontban a végzetes Zelenszkij-terv
Orbán Viktor kormánya áll Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása útjában.
Brüsszel elhibázott politikája az európai gazdákat áldozza fel
Szakértő: A Mercosur-megállapodás az uniós jogbiztonságot is rombolja.
Szijjártó Péter szerint Magyarország sokkal jobb pozícióban van, mint Brüsszel
Magyarország a nyertes oldal tagja.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel Magyar Péterben látja az esélyt Ukrajna uniós csatlakozására
Orbán Viktor győzelme esetén megzsarolják az országot.
Öt pontban a végzetes Zelenszkij-terv
Orbán Viktor kormánya áll Ukrajna gyorsított uniós csatlakozása útjában.
Brüsszel elhibázott politikája az európai gazdákat áldozza fel
Szakértő: A Mercosur-megállapodás az uniós jogbiztonságot is rombolja.
Szijjártó Péter szerint Magyarország sokkal jobb pozícióban van, mint Brüsszel
Magyarország a nyertes oldal tagja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!