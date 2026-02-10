Orbán Balázs: Magyarország feje fölött döntöttek Ukrajna EU-csatlakozásáról

Mégis, Brüsszel és Kijev egy tervvel állt elő. Tudják, hogy amíg Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig minden erejével azon lesz, hogy meggátolja ezt a végzetes döntést. Ezért a Zelenszkij-terv 3. pontja szerint Magyar Pétert kell hatalomba juttatni Magyarországon, mert ő nem mondana nemet Brüsszelnek. Ezt nem mi mondjuk, hanem fehéren-feketén leírja a brüsszeli Politico. Már nem is csinálnak belőle titkot.

– tette hozzá.

A magyar emberek tehát ismét döntés előtt állnak: el kell határozni, hogy április után Magyarországon egy nemzeti kormány legyen, amely a legerősebb politikai támadásokkal szemben is kiáll és képviseli a magyar érdeket, vagy egy olyan kormánya lesz az országnak, amely felé már előre elvárásokat támaszt Brüsszel és Kijev – hangsúlyozta.

Orbán Balázs úgy véli, a döntő pillanatban a Tisza Párt nem lenne képes nemet mondani Brüsszel és Kijev elvárásaira. Álláspontja szerint éppen ezért nem szabad kockáztatni, a Fidesz a biztos választás.