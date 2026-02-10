Hiába sunyiskodtak Magyar Péterék, itt a tiszás dajkamese vége

Mint cseppben a tenger mutatta a balmazújvárosi időközi választás a valóságos erősorrendet. A Fidesz–KDNP jelöltje tisztán maga mögé utasította a papíron civil versenyzőt, s ezzel helyreállt a város megbízható működőképessége.

Mégsem pusztán egy Hajdú-Bihar vármegyei település politikai viszonyait demonstrálta lakmuszpapírként az eredmény, hisz felfokozott érdeklődés övezte az április 12-i országgyűlési választás előtti utolsó megméretést, amiből bizton lehet konzekvenciákat levonni.

A közvélemény-kutatások labirintusában, misztifikált számerdejében ugyanis sokan elvesznek, és szkeptikussá válnak a hitelességüket illetően. Hiába érzik a mindennapi életben, hogy az éppen esedékes külső vezérlésű baloldali megváltó csapat adatai egyes trendiliberális közvélemény-manipulátorok részéről már a népmesei – illetve stílszerűen gendermesei – irreális régiókba kezdenek emelkedni, konkrét, kézzelfogható visszajelzés nemigen volt a svindliről, miután a brüsszelita, igazságtalanul pártnak titulált formáció, a Tisza a demokrácia alapértékeit megcsúfolva egyszerűen nem volt hajlandó elindulni semmilyen időközi voksoláson. Hát most megvan a hitelesítés! Bebizonyosodott: lehet, hogy meseország nem csupán mindenkié, hanem az övék, a valóságos ország viszont minden magyaré, s erről már papír is van.

